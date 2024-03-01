Özgür Özel’in ’jest’ sözlerine İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’den sert yanıt: Midem bulanıyor

İYİ Parti, 2019 seçimlerinde CHP'den aldığı 14 vekilin diyetini yerel seçimlere hür ve müstakil girme kararı aldıktan sonra ödemeye başladı.
İYİ Parti, 2019 seçimlerinde CHP'den aldığı 14 vekilin diyetini yerel seçimlere hür ve müstakil girme kararı aldıktan sonra ödemeye başladı.
İYİ Parti'nin seçimlere kendi adaylarıyla girmesinden rahatsız olan CHP kanadı her fırsatta 14 vekili hatırlattı.
Son olarak katıldığı bir televizyon kanalında konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski ittifak ortağı Meral Akşener'e "borç" göndermesinde bulunmuştu.
Özel, Meral Akşener'den Balıkesir için jest beklediğini belirterek, "Daha önce bana dedi ki kimseye borcum yok ama sana borcum var. Ben Ahmet Akın ve Balıkesir böyle bir şey bekliyorum." ifadelerini kullanmıştı.
Özel'in sözlerine İYİ Parti kanadından cevap gelmiş ancak Meral Akşener sessizliğini korumuştu.
Ankara Gölbaşı'nda esnaf ziyaretinde bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Özgür Özel'in 'jest' sözlerine zehir zemberek bir yanıt verdi.
"MİDEM BULANIYOR ARTIK"
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Balıkesir'de belediye başkan adaylığı konusunda 'İYİ Parti'den bir jest bekliyoruz' sözlerinin sorulmasına üzerine Akşener, şunları söyledi:
"Her bir suçu benim üzerime bırakıyor herkes. Ben günahları yiyeyim, hay hay yeter ki siz günahsız kalın. Biz başaramadık. 3 yıl boyunca bir araya toplanıp düzgünce tek bir adayın etrafında toplanıp gidelim dedim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu jest isteme işleminden bıktım, usandım, midem bulanıyor artık. Biz o 15 milletvekili arkadaşlarımızı zora düşürecek hiçbir şey yapmadık. Teşekkür ede ede gezdik."
Esnaf ziyaretinde Akşener'e İYİ Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Topel Yıldırım, İYİ Parti Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Fehmi Kandemir ve partililer de eşlik etti.