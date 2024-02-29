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Terör partisi DEM ile yol yürüyen CHP lideri Özgür Özel'den kirli ortaklık itirafı: Kent uzlaşısı sağlamış durumda

Yerel seçimlere adım adım gittiğimiz günlerde CHP ve terör partisi arasındaki kirli ortaklık tam gaz devam ediyor. Son olarak Ekrem İmamoğlu mitinglerinde sallanan DEM Parti paçavraları ortaklığın resmi olmuştu. TÜm bu yaşananlar gölgesinde CHP lideri Özgür Özel de katıldığı canlı yayında DEM ile ortaklığı itiraf etti. Özel, "Bizim bu seçimde DEM'le olan ilişkimizde belirli yerlerde Kent Uzlaşısı olarak adlandırılan uzlaşı sağlanmış durumda" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 01 Mart 2024, 00:27 Güncelleme 01 Mart 2024, 00:32
Terör partisi DEM ile yol yürüyen CHP lideri Özgür Özel’den kirli ortaklık itirafı: Kent uzlaşısı sağlamış durumda

yerel seçimlere giderayak CHP - DEM hattında cereyan eden bölücülüklerle bezeli kirli ittifak boyut kazanarak büyüyor.

Kandil'den gelen talimatla "ittifakı sıkı tutmaya" çalışan DEM ile CHP 'kent uzlaşısı' maskesine sığınıp belirli noktalarda ortak aday çıkardı.

İTTİFAK GENİŞLİYOR! ESENYURT, TUZLA, EYÜPSULTAN...
"DEM'e göre isim belirliyoruz" itirafında bulunan CHP, Esenyurt'ta Ali Gökmen'i çekip eski HDP'li Ahmet Özer'i aday gösterdi. İstanbul'da Tuzla ve Eyüpsultan'da da DEM Parti ile CHP arasında ittifak kararı alındı.

Son dakika: Belgelerle Apo uzlaşısı! CHP Tuzla ve Eyüpsultanda DEMlenecek! Meclis üyesi listelerinde kirli ittifakSon dakika: Belgelerle Apo uzlaşısı! CHP Tuzla ve Eyüpsultanda DEMlenecek! Meclis üyesi listelerinde kirli ittifak


DEM Parti Tuzla belediye başkan adayı olarak açıkladığı Hasan Özdemir'i geri çekti CHP adayı Eren Ali Bingöl'ü destekleme kararı aldı.

DEM'LİLER CHP LİSTELERİNE GİRDİ
DEM Parti Eyüpsultan'da da CHP adayı Mithat Bülent Özmen'i destekleme kararı aldı. DEM'in adayları CHP'de belediye meclisi listelerine girdi.

DEMden Esenyurtta APO mitingi! CHP ittifak uğruna Öcalana özgürlük çizgisine geldi... Daha nelere boyun eğecekler?DEMden Esenyurtta APO mitingi! CHP ittifak uğruna Öcalana özgürlük çizgisine geldi... Daha nelere boyun eğecekler?


CHP İLE ORTAK ADAY ÇIKARAN DEM'DEN ESENYURT'TA 'APO' MİTİNGİ
CHP ile yürütülen ittifaktan yüz bulan DEM Parti İstanbul'un göbeğinde "APO mitingi" yaptı.

Miting alanına eli kanlı Öcalan'ın posteri asıldı, "İmralı kapatılsın APO çıksın" sloganları atıldı.

İşte kirli ittifakın fotoğrafı! Ekrem İmamoğlunun Sancaktepe mitinginde DEM Partinin bayrakları sallandıİşte kirli ittifakın fotoğrafı! Ekrem İmamoğlunun Sancaktepe mitinginde DEM Partinin bayrakları sallandı

Ekrem İmamoğlu'nun mitinglerinde ise DEM Parti bayraklarının sallanması ise dikkatlerden kaçmadı.

▶️ Ekrem İmamoğlu'nun beslediği troll ifşa etti!



CHP DİREKT KANDİL'LE ANLAŞTI
Böylelikle İstanbul'da "Bir oy DEM'e bir oy Ekrem'e formülü tescillenmiş oldu.

Türkiye ilk kez TAKVİMden okudu! Kandilden emir geldi Başak Demirtaş adaylığı çekti... PKK elebaşı Mustafa Karasudan DEMe CHPli yol haritasıTürkiye ilk kez TAKVİMden okudu! Kandilden emir geldi Başak Demirtaş adaylığı çekti... PKK elebaşı Mustafa Karasudan DEMe CHPli yol haritası


PKK elebaşı Mustafa Karasu'nun "ittifakları güçlendirin" talimatı sonrası Başak Demirtaş'ın adaylıktan çekilip Ekrem İmamoğlu'na alan açılması, PKK'lı Helin Ümit'in "İstanbul seçimlerine müdahale ediyoruz" itirafına müteakiben CHP'nin aday çekip DEM'le ortak isimler belirlemesi "CHP direkt Kandil'le anlaştı" yorumlarına yol açtı.


'ÖZEL' İTİRAF: UZLAŞI SAĞLANDI
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı televizyon programında skandal ifadelerle terörün siyasi ayağı DEM Parti ile gerçekleşen kirli ittifakı itiraf etti.

▶️ Özel canlı yayında 'DEM'lendiklerini itiraf etti!

Özel, "Bizim bu seçimde DEM'le olan ilişkimizde belirli yerlerde Kent Uzlaşısı olarak adlandırılan uzlaşı sağlanmış durumda." ifadelerini kullandı.

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