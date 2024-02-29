Terör partisi DEM ile yol yürüyen CHP lideri Özgür Özel’den kirli ortaklık itirafı: Kent uzlaşısı sağlamış durumda

yerel seçimlere giderayak CHP - DEM hattında cereyan eden bölücülüklerle bezeli kirli ittifak boyut kazanarak büyüyor.



Kandil'den gelen talimatla "ittifakı sıkı tutmaya" çalışan DEM ile CHP 'kent uzlaşısı' maskesine sığınıp belirli noktalarda ortak aday çıkardı.



İTTİFAK GENİŞLİYOR! ESENYURT, TUZLA, EYÜPSULTAN...

"DEM'e göre isim belirliyoruz" itirafında bulunan CHP, Esenyurt'ta Ali Gökmen'i çekip eski HDP'li Ahmet Özer'i aday gösterdi. İstanbul'da Tuzla ve Eyüpsultan'da da DEM Parti ile CHP arasında ittifak kararı alındı.