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İstanbul'da deniz ve hava ulaşımına sis engeli | Gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı

Son dakika haberi! İstanbul'da gece saatlerinde etkili olmaya başlayan sis, sabah saatlerinde yoğunluğunu artırdı. Sis nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgilendirmeye göre, İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği kuzey-güney yönlü olarak 05.30, güney-kuzey yönünde de 05.43 itibarıyla askıya alındı. Çanakkale Boğazı da yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak transit gemi geçişine kapatıldı. Öte yandan İstanbul'da, sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olan sis, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşları olumsuz etkiliyor.

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Giriş Tarihi 29 Şubat 2024, 07:29 Güncelleme 29 Şubat 2024, 11:06
İstanbul’da deniz ve hava ulaşımına sis engeli | Gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı

İstanbul'da gece saatlerinde etkili olmaya başlayan sis, İstanbul Boğazı'nın yüksek ve kuzey bölgeleri ile TEM Ümraniye, Kavacık, Altunizade, Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri çevresinde yoğunlaşıyor.

Deniz ulaşımına sis engeli

15 Temmuz Şehitler Köprüsü civarı ile Çekmeköy, Ümraniye, Beykoz, Üsküdar, Sancaktepe, Sarıyer, Kağıthane ve Ümraniye'de de sis yer yer etkisini gösteriyor. Sis nedeniyle bazı noktalarda görüş mesafesi düştü.

Trafikte bazı noktalarda aksamalar yaşanırken, trafik uygulamasına göre kent genelindeki trafik yoğunluğu 07.25 itibarıyla yüzde 47 olarak ölçüldü.

ŞEHİR HATLARI BAZI VAPUR SEFERLERİNİN İPTAL EDİLDİĞİNİ DUYURDU

Şehir Hatlarından yapılan duyuruda, yoğun sis nedeniyle vapur seferlerinde iptaller ve gecikmeler yaşandığını bildirdi.

Duyuruya göre, 06.15 Eminönü-Beykoz, Anadoluhisarı-Eminönü, Sarıyer-Eminönü, Beykoz-Sarıyer ve Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer seferlerinin ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağı kaydedildi. İşte iptal edilen seferler:

Eminönü-Beykoz

Eminönü-Beylerbeyi

Anadolu Hisarı-Eminönü

Sarıyer-Eminönü

Beykoz-Sarıyer

Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer

Kanlıca-Küçüksu-Kabataş-Beşiktaş

İstinye-Çubuklu (Arabalı Vapur)

Küçüksu-İstinye

Kadıköy-Sarıyer

Kadıköy-Sarıyer

İSTANBUL BOĞAZI'NDA GEMİ TRAFİĞİ ÇİFT YÖNLÜ DURDURULDU

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgilendirmeye göre, İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği kuzey-güney yönlü olarak 05.30, güney-kuzey yönünde de 05.43 itibarıyla askıya alındı.

Boğaz çevresinde ve Karadeniz girişinde sis yoğunluğu olduğu görüldü.

İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDA SİS UÇUŞLARI OLUMSUZ ETKİLİYOR

İstanbul'da, sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olan sis, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşları olumsuz etkiliyor.

Sis nedeniyle İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na inmekte zorlanan bazı uçaklar havada uzun süre tur attı. Yakıt kritiğine giren bazı uçaklar ise çevredeki havalimanlarına yönlendirildi.

Havalimanından yapılacak kalkışlar da gecikmeli olarak gerçekleştiriliyor. Sabahın erken saatlerinde başlayan bu durum halen devam ediyor.

UÇUŞLARIN YÜZDE 10'U İPTAL EDİLMİŞTİ

Sis, havalimanında dün de uçuş trafiğini olumsuz etkilemişti. İniş yapamayan bazı uçaklar İstanbul Havalimanı ve Ankara Esenboğa Havalimanı'na yönlendirilmişti.

Sis nedeniyle İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM), dün aldığı kararla bugün saat 13.00'e kadar uçuşların yüzde 10'unu iptal etmişti.

İstanbul Havalimanı'nda ise herhangi bir sorun yaşanmıyor.

ÇANAKKALE BOĞAZI'DAÇİFT YÖNLÜ OLARAK TRANSİT GEMİ GEÇİŞİNE KAPATILDI

Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak transit gemi geçişine kapatıldı.

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