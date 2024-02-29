İstanbul’da deniz ve hava ulaşımına sis engeli | Gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı

ŞEHİR HATLARI BAZI VAPUR SEFERLERİNİN İPTAL EDİLDİĞİNİ DUYURDU Şehir Hatlarından yapılan duyuruda, yoğun sis nedeniyle vapur seferlerinde iptaller ve gecikmeler yaşandığını bildirdi.

Duyuruya göre, 06.15 Eminönü-Beykoz, Anadoluhisarı-Eminönü, Sarıyer-Eminönü, Beykoz-Sarıyer ve Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer seferlerinin ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağı kaydedildi. İşte iptal edilen seferler: Eminönü-Beykoz Eminönü-Beylerbeyi Anadolu Hisarı-Eminönü Sarıyer-Eminönü Beykoz-Sarıyer Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer Kanlıca-Küçüksu-Kabataş-Beşiktaş İstinye-Çubuklu (Arabalı Vapur) Küçüksu-İstinye Kadıköy-Sarıyer Kadıköy-Sarıyer

İSTANBUL BOĞAZI'NDA GEMİ TRAFİĞİ ÇİFT YÖNLÜ DURDURULDU Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgilendirmeye göre, İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği kuzey-güney yönlü olarak 05.30, güney-kuzey yönünde de 05.43 itibarıyla askıya alındı. Boğaz çevresinde ve Karadeniz girişinde sis yoğunluğu olduğu görüldü.

İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDA SİS UÇUŞLARI OLUMSUZ ETKİLİYOR



İstanbul'da, sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olan sis, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşları olumsuz etkiliyor. Sis nedeniyle İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na inmekte zorlanan bazı uçaklar havada uzun süre tur attı. Yakıt kritiğine giren bazı uçaklar ise çevredeki havalimanlarına yönlendirildi. Havalimanından yapılacak kalkışlar da gecikmeli olarak gerçekleştiriliyor. Sabahın erken saatlerinde başlayan bu durum halen devam ediyor.