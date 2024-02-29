İstanbul’da deniz ve hava ulaşımına sis engeli | Gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı

İstanbul'da gece saatlerinde etkili olmaya başlayan sis, İstanbul Boğazı'nın yüksek ve kuzey bölgeleri ile TEM Ümraniye, Kavacık, Altunizade, Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri çevresinde yoğunlaşıyor.
İstanbul'da gece saatlerinde etkili olmaya başlayan sis, İstanbul Boğazı'nın yüksek ve kuzey bölgeleri ile TEM Ümraniye, Kavacık, Altunizade, Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri çevresinde yoğunlaşıyor.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü civarı ile Çekmeköy, Ümraniye, Beykoz, Üsküdar, Sancaktepe, Sarıyer, Kağıthane ve Ümraniye'de de sis yer yer etkisini gösteriyor. Sis nedeniyle bazı noktalarda görüş mesafesi düştü.
Trafikte bazı noktalarda aksamalar yaşanırken, trafik uygulamasına göre kent genelindeki trafik yoğunluğu 07.25 itibarıyla yüzde 47 olarak ölçüldü.
ŞEHİR HATLARI BAZI VAPUR SEFERLERİNİN İPTAL EDİLDİĞİNİ DUYURDU
Şehir Hatlarından yapılan duyuruda, yoğun sis nedeniyle vapur seferlerinde iptaller ve gecikmeler yaşandığını bildirdi.
Duyuruya göre, 06.15 Eminönü-Beykoz, Anadoluhisarı-Eminönü, Sarıyer-Eminönü, Beykoz-Sarıyer ve Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer seferlerinin ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağı kaydedildi. İşte iptal edilen seferler:
Eminönü-Beykoz
Eminönü-Beylerbeyi
Anadolu Hisarı-Eminönü
Sarıyer-Eminönü
Beykoz-Sarıyer
Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer
Kanlıca-Küçüksu-Kabataş-Beşiktaş
İstinye-Çubuklu (Arabalı Vapur)
Küçüksu-İstinye
Kadıköy-Sarıyer
Kadıköy-Sarıyer
İSTANBUL BOĞAZI'NDA GEMİ TRAFİĞİ ÇİFT YÖNLÜ DURDURULDU
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgilendirmeye göre, İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği kuzey-güney yönlü olarak 05.30, güney-kuzey yönünde de 05.43 itibarıyla askıya alındı.
Boğaz çevresinde ve Karadeniz girişinde sis yoğunluğu olduğu görüldü.
İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDA SİS UÇUŞLARI OLUMSUZ ETKİLİYOR
İstanbul'da, sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olan sis, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşları olumsuz etkiliyor.
Sis nedeniyle İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na inmekte zorlanan bazı uçaklar havada uzun süre tur attı. Yakıt kritiğine giren bazı uçaklar ise çevredeki havalimanlarına yönlendirildi.
Havalimanından yapılacak kalkışlar da gecikmeli olarak gerçekleştiriliyor. Sabahın erken saatlerinde başlayan bu durum halen devam ediyor.
UÇUŞLARIN YÜZDE 10'U İPTAL EDİLMİŞTİ
Sis, havalimanında dün de uçuş trafiğini olumsuz etkilemişti. İniş yapamayan bazı uçaklar İstanbul Havalimanı ve Ankara Esenboğa Havalimanı'na yönlendirilmişti.
Sis nedeniyle İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM), dün aldığı kararla bugün saat 13.00'e kadar uçuşların yüzde 10'unu iptal etmişti.
İstanbul Havalimanı'nda ise herhangi bir sorun yaşanmıyor.
ÇANAKKALE BOĞAZI'DAÇİFT YÖNLÜ OLARAK TRANSİT GEMİ GEÇİŞİNE KAPATILDI
Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak transit gemi geçişine kapatıldı.