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İstanbul'da deniz ulaşımına sis engeli | Gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı

Son dakika haberi! İstanbul'da gece saatlerinde etkili olmaya başlayan sis, sabah saatlerinde yoğunluğunu artırdı. Sis nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgilendirmeye göre, İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği kuzey-güney yönlü olarak 05.30, güney-kuzey yönünde de 05.43 itibarıyla askıya alındı.

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Giriş Tarihi 29 Şubat 2024, 07:29 Güncelleme 29 Şubat 2024, 08:11
İstanbul’da deniz ulaşımına sis engeli | Gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı

İstanbul'da gece saatlerinde etkili olmaya başlayan sis, İstanbul Boğazı'nın yüksek ve kuzey bölgeleri ile TEM Ümraniye, Kavacık, Altunizade, Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri çevresinde yoğunlaşıyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü civarı ile Çekmeköy, Ümraniye, Beykoz, Üsküdar, Sancaktepe, Sarıyer, Kağıthane ve Ümraniye'de de sis yer yer etkisini gösteriyor. Sis nedeniyle bazı noktalarda görüş mesafesi düştü.

Trafikte bazı noktalarda aksamalar yaşanırken, trafik uygulamasına göre kent genelindeki trafik yoğunluğu 07.25 itibarıyla yüzde 47 olarak ölçüldü.

ŞEHİR HATLARI BAZI VAPUR SEFERLERİNİN İPTAL EDİLDİĞİNİ DUYURDU

Şehir Hatlarından yapılan duyuruda, yoğun sis nedeniyle vapur seferlerinde iptaller ve gecikmeler yaşandığını bildirdi.

Duyuruya göre, 06.15 Eminönü-Beykoz, Anadoluhisarı-Eminönü, Sarıyer-Eminönü, Beykoz-Sarıyer ve Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer seferlerinin ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağı kaydedildi.

İSTANBUL BOĞAZI'NDA GEMİ TRAFİĞİ ÇİFT YÖNLÜ DURDURULDU

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgilendirmeye göre, İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği kuzey-güney yönlü olarak 05.30, güney-kuzey yönünde de 05.43 itibarıyla askıya alındı.

Boğaz çevresinde ve Karadeniz girişinde sis yoğunluğu olduğu görüldü.

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