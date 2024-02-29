İl il mahkeme mahkeme dolaşıyor! Yüzlerce kişiyi dolandıran Yavuz Usta hakkındaki haberlere erişim engeli kararı





YAVUZ USTA TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında kripto para firmasının sahibi Yavuz Usta ile firmanın reklam yüzü Ece Pulaş'ın da bulunduğu 11 şüpheli tutuklandı.



Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Usta'ya ait olduğu tespit edilen forex firmasının güven kazanmak için sürekli reklam yaptığı, söz konusu reklamlarda ise ekonomi yorumcusu olarak tanınan Ece Pulaş'ın yer aldığı belirlendi. Pulaş'ın sık sık sosyal medya hesaplarından forex firmasının tanıtımını yapmasıyla bilinmekteydi.