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İl il mahkeme mahkeme dolaşıyor! Yüzlerce kişiyi dolandıran Yavuz Usta hakkındaki haberlere erişim engeli kararı

İstanbul merkezli 9 ilde forex yatırımı adı altında dolandırıcılık yapanlara yönelik yapılan operasyonda Yavuz Usta tutuklanmıştı. Yüzlerce kişiyi dolandıran Usta tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Yaşananlar sonrası il il mahkeme mahkeme gezen Yavuz Usta'nın avukatı müvekkilin yasadığı ağır mağduriyetin iş hayatına da özel hayatına da yansıdığını öne sürerek haberlere erişim engeli kararı aldırdı. Avanos Sulh Ceza Hakimi Songül Kalkan, dolandırıcı Yavuz Usta'nın kişilik haklarına saldırı gerekçesiyle skandal kararı verdi.

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Giriş Tarihi 29 Şubat 2024, 21:45 Güncelleme 29 Şubat 2024, 21:45
İl il mahkeme mahkeme dolaşıyor! Yüzlerce kişiyi dolandıran Yavuz Usta hakkındaki haberlere erişim engeli kararı

İstanbul merkezli 9 ilde forex yatırımı adı altında dolandırıcılık yapanlara yönelik yapılan operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı.



YAVUZ USTA TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında kripto para firmasının sahibi Yavuz Usta ile firmanın reklam yüzü Ece Pulaş'ın da bulunduğu 11 şüpheli tutuklandı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Usta'ya ait olduğu tespit edilen forex firmasının güven kazanmak için sürekli reklam yaptığı, söz konusu reklamlarda ise ekonomi yorumcusu olarak tanınan Ece Pulaş'ın yer aldığı belirlendi. Pulaş'ın sık sık sosyal medya hesaplarından forex firmasının tanıtımını yapmasıyla bilinmekteydi.


ÖZEL HAYATI İHLAL EDİLDİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ
Yaşanan olaylar sonrası dolandırıcı Yavcu Usta tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ancak Yavuz Usta avukatı aracılığıyla hakkındaki haberlere erişim engeli getirtdi.

Usta'nın avukatı tarafından hazırlanan dilekçede yalan ve yersiz haberler açık bir şekilde dolasıma sokulmuş bu haliyle müvekkilin özel hayatı ihlal edildiği öne sürüldü.



İL İL MAHKEME MAHKEME GEZDİ
İl il mahkeme mahkeme gezen Yavuz Usta'nın avukatı müvekkilin yasadığı ağır mağduriyetin iş hayatına da özel hayatına da yansıdığını öne sürerek haberlere erişim engeli kararı aldırdı.


AVONO SULH CEZA HAKİMLİĞİ'NDEN SKANDAL KARAR
Avanos Sulh Ceza HakimiSongül Kalkan kişilik hakları kişinin hür ve bağımsız varlığının önemli bir parçası olup kişinin yaşadığı toplumda, ilişki kurduğu çevrede şerefi ve saygınlığını sarsacak, onu küçük düşürecek, yanlış tanıtacak, zora sokacak, düşmanca bir ortama itecek her türlü davranış kişilik haklarına saldırıdır gerekçesiyle skandal karara imza attı.



94 HABERE ERİŞİM ENGELİ
Alınan kararda dolandırıcı Yavuz Usta'nın hakkındaki 94 habere erişim engeli getirildi.

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