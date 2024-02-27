Fenerbahçe ve Galatasaray’da sular durulmuyor! Dursun Özbek’in FETÖ göndermesine Aziz Yıldırım’dan bombardıman

FENERBAHÇE'YE FETÖ GÖNDERMESİ Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un bir proje olduğunu tekrar dile getiren Özbek, "Bir tuzağa düşmemek lazım. Rakip takımın bir proje olduğunu ifade etmiştim. Başkanlarının özellikle bir proje olduğunu söylemiştim. Bunda hala ısrarlıyım. Proje olma hüviyetini hala sürdürüyorlar. Cinayet mahaline ilk olarak katil gelir. Bunu yorumlamanız lazım. Google'a girin bakın. Kimseyi itham etmek istemiyorum. Ananas, tespih, şike, halı sahada dostluk maçları yazın Google'a, bakın ne çıkıyor karşınıza. Sanki bunları biz yapmışız gibi Hacivat - Karagöz perdesinde bir sürü şey söylüyorlar. Onlara bir ağabey tavsiyesi, boşuna uğraşmayın. İçinde bulunduğunuz ateş üfleyerek sönmez. Bunu kafanıza yazın" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım



AZİZ YILDIRIM'DAN BOMBARDIMAN

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in açıklamaları sonrası Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım bomba açıklamalarda bulundu.



Yapılan yazılı açıklamada Yıldırım, , "Fenerbahçe camiası, Dursun Özbek ve benzerleri korkup, sinerken, onların suyuna giderken FETÖ'ye savaş açmış ve kazanmış bir camiadır. O gün FETÖ'nün değirmenine su taşıyanlar malumdur. Bunlar arasında Galatasaray'ın eski başkanları ve mensupları da vardır. FETÖ'ye karşı verilen mücadelede ortada olmayan bu kişiler benim nazarımda FETÖ yandaşıdır" dedi.

Aziz Yıldırım ve dava arkadaşları imzalı paylaşılan metinde şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in bugün yapmış olduğu açıklamaları dikkatle izledim. Kendisine, Google'da "Fetöcü kulüp" şeklinde arama yapıldığında karşısına hangi kulübün çıktığını sormakla birlikte, "sarı-lacivert duvar", "ne şikesi memleket elde gidiyor", "50.000 kişi ile sivil darbe yapacaklardı" kelimelerini de aramasını ve karşısına çıkan sonuçları incelemesini tavsiye ederim. Yine bu Başkana, Şike Kumpası İddianamelerini, FETÖ Çatı Davası, Selam Tevhit, Ergenekon Kumpas İddianamelerini, Yargıtay Başsavcılığı Mütalaalarını ve yine Cumhurbaşkanlığı İnternet Sitesinde yayınlanan 15 Temmuz kitapçığını okumasını ve okuduğundan anladıklarını da kamuoyu ile paylaşmasını tavsiye ediyorum.