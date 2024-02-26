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Türkiye Uluslararası Adalet Divanı'nda katil İsrail'in Gazze'deki soykırımını tüm dünyaya anlatıyor: Filistin halkı onurunu koruyor

Soykırımcı İsrail Lahey’de hesap veriyor. Uluslararası Adalet Divanında (UAD), İsrail'in, işgal ettiği Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki sonuçlarının ele alınacağı duruşmalar başladı. 57 ülkenin yazılı katkı sunduğu davada, Türkiye, soykırımcı İsrail'in zulmünü tüm dünyaya anlatıyor. Lahey'de sunum yapan Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız Batı Şeria ve Kudüs'teki İsrail yerleşimlerinin Filistin'de kalıcı barışı tehlikeye attığını vurguladı.

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Giriş Tarihi 25 Şubat 2024, 21:29 Güncelleme 26 Şubat 2024, 12:27
Türkiye Uluslararası Adalet Divanı’nda katil İsrail’in Gazze’deki soykırımını tüm dünyaya anlatıyor: Filistin halkı onurunu koruyor

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Lahey'deki Uluslararsı Adalet Divanı'nda soykırımcı İsrail hakkında soykırım ve ilhak suçlaması ile yargı süreci devam ediyor. Söz sırası Türkiye'ye gelirken Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız başkanlığındaki heyet, terör devleti İsrail'in Gazze'deki savaş suçlarını ve Batı Şeria'daki yerleşimci terörüne ilişkin sunum yapıyor.


TÜRKİYE ZULMÜ TÜM DÜNYAYA ANLATIYOR
Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırımla yargılanan İsrail için kritik duruşmalar başladı. 57 ülkenin yazılı katkı sunduğu davada, Türkiye de İsrail zulmünü dünyaya anlatacak. Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Yıldız, Lahey'de sözlü sunum yapıyor.

Yıldız, Batı Şeria ve Kudüs'teki İsrail yerleşimlerinin Filistin'de kalıcı barışı tehlikeye attığını vurguladı. Filistin halkının Gazze'deki direnişi ile onurunu koruduğunu belirten Yıldız, terör devleti İsrail'in Kudüs'ün statüsünü değiştirdiğini belirtti.



LAHEY'DE TARİHİ DURUŞMA
Dışişleri Sözcüsü Öncü Keçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 30 Aralık 2022'de aldığı kararla, İsrail'in Filistin topraklarını işgal ve ilhak uygulamaları, Kudüs'ün nüfus yapısını ve statüsünü değiştirmeye yönelik eylemlerinin hukuki sonuçları konusunda UAD'de görüş talep ettiğini hatırlattı.

57 ÜLKE GÖRÜŞ BİLDİRECEK
Bu sürecin sonunda, Filistinlilere uygulanmakta olan zulme ilişkin hukuki tespitlerin ortaya konulmuş olacağını kaydeden Keçeli, Türkiye dahil 57 ülke ve uluslararası örgütün UAD'ye yazılı katkı sunduğunu vurguladı. Keçeli, Türkiye'nin, UAD'deki sözlü sunumunun da Dışişleri Bakan Yardımcısı Yıldız tarafından yarın yapılacağını açıkladı.



Keçeli paylaşımında "BM Genel Kurulu, 30 Aralık 2022 tarihinde aldığı kararla; İsrail'in Filistin topraklarını işgal/ilhak uygulamalarının ve Kudüs'ün nüfus yapısını ve statüsünü değiştirmeye yönelik eylemlerinin hukuki sonuçları konusunda Uluslararası Adalet Divanı'ndan görüş talep etmişti. Bu sürecin sonunda, Filistinlilere uygulanmakta olan zulme ilişkin hukuki tespitler ortaya konulmuş olacak. Türkiye dahil 57 ülke ve uluslararası örgüt, Uluslararası Adalet Divanı'na yazılı katkı sundu. Ülkemizin, Uluslararası Adalet Divanı'ndaki sözlü sunumu ise yarın Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Yıldız tarafından yapılacak" ifadelerini kullandı.

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Dışişleri Bakanlığı katil İsrailin Gazzedeki soykırımıyla ilgili Uluslararası Adalet Divanında sunum yapacakDışişleri Bakanlığı katil İsrailin Gazzedeki soykırımıyla ilgili Uluslararası Adalet Divanında sunum yapacak
Dışişleri Bakanlığı katil İsrail'in Gazze'deki soykırımıyla ilgili Uluslararası Adalet Divanında sunum yapacak
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