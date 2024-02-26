Lahey'deki Uluslararsı Adalet Divanı'nda soykırımcı İsrail hakkında soykırım ve ilhak suçlaması ile yargı süreci devam ediyor. Söz sırası Türkiye'ye gelirken Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız başkanlığındaki heyet, terör devleti İsrail'in Gazze'deki savaş suçlarını ve Batı Şeria'daki yerleşimci terörüne ilişkin sunum yapıyor.





TÜRKİYE ZULMÜ TÜM DÜNYAYA ANLATIYOR

Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırımla yargılanan İsrail için kritik duruşmalar başladı. 57 ülkenin yazılı katkı sunduğu davada, Türkiye de İsrail zulmünü dünyaya anlatacak. Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Yıldız, Lahey'de sözlü sunum yapıyor.

Yıldız, Batı Şeria ve Kudüs'teki İsrail yerleşimlerinin Filistin'de kalıcı barışı tehlikeye attığını vurguladı. Filistin halkının Gazze'deki direnişi ile onurunu koruduğunu belirten Yıldız, terör devleti İsrail'in Kudüs'ün statüsünü değiştirdiğini belirtti.