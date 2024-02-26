Sirkeci-Kazlıçeşme metrosu açılıyor! Açılışını Başkan Erdoğan yapacak! Süre 20 dakikaya inecek

12 İLİMİZDE İŞLETME ALTINDA OLAN 868,3 KİLOMETRE ŞEHİR İÇİ RAYLI SİSTEM HATTININ YAKLAŞIK 400 KİLOMETRESİNİ BİZ İNŞA ETTİK

Metro ve tramvay gibi raylı sistemlerin, artan nüfusa ve araç sayısına paralel olarak meydana gelen trafik sorununa en etkili çözüm olduğunu belirten Uraloğlu, "Bilindiği üzere dünyanın metropol düzeyindeki birçok şehrinde ulaşımın en kolay ve hızlı sağlandığı yollardan biri hiç şüphesiz metro ve tramvay gibi raylı sistem hatlarıdır. Ülkemizde de, özellikle büyük şehirlerimizde artan nüfusa ve araç sayısına paralel olarak yaşanan trafik sorununu ortadan kaldırmanın en önemli yolu da raylı sistemlerimizi yaygınlaştırmaktan geçiyor. Bu noktada Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, ülkemiz genelinde 12 ilimizde işletme altında olan 868,3 kilometre şehir içi raylı sistem hattının yaklaşık 400 kilometresini biz inşa ettik." diye konuştu.

İSTANBUL'UN KENT İÇİ ULAŞIM AĞINI GÜÇLENDİREN DÜNYANIN EN ÖZGÜN VE SAYGIN KENT İÇİ RAYLI SİSTEM PROJELERİNİ BİR BİR HİZMETE ALIYORUZ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Kocaeli, Konya, Bursa ve İstanbul'da yapımı devam eden 8 projede yaklaşık 100 kilometre uzunluğunda raylı sistem hatlarının yapımına devam edildiğini ve toplamda 8 projenin 4'ünün İstanbul'da devam ettiğini söyleyen Uraloğlu, "Yeni projelere de devam ediyoruz. Şu anda da Bakanlık olarak Kocaeli, Konya, Bursa ve İstanbul'da olmak üzere yapımı devam eden 8 projede toplam 98 kilometre uzunluğunda raylı sistem hattı inşaatına devam ediyoruz. Bu 8 projeden yarın açılışını yapacağımız Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem Hattı ile birlikte 4'ü İstanbul'da bulunuyor. Yarın hizmete açacağımız Kazlıçeşme-Sirkeci projesinin yanında İstanbul'da yapım çalışmaları devam eden diğer hatlarımız; Bakırköy (İDO)-Bahçelievler-Kirazlı, Halkalı-Başakşehir-İstanbul Havalimanı ve Altunizade- Çamlıca Camii- Bosna Bulvarı Metro Hatlarıdır. Bu 4 projenin toplam uzunluğu da 52,2 kilometredir. Özetle; İstanbul'un kent içi ulaşım ağını güçlendiren dünyanın en özgün ve saygın kent içi raylı sistem projelerini bir bir hizmete alıyoruz." dedi.

SİRKECİ-KAZLIÇEŞME ARASINDAKİ 8,3 KİLOMETRELİK HATTI MODERNİZE EDİLMİŞ OLARAK HİZMETE SUNUYORUZ

İstanbul'un tarihi ve emektar hatlarından biri olan Sirkeci-Kazlıçeşme hattını yenilenmiş bir şekilde hizmete açacaklarını geçmişte bunun gibi birçok projeye imza attıklarını ifade eden Bakan Uraloğlu, "Ekim 2022'de Pendik-Sabiha Gökçen Metro Hattı'nı, geçen yıl da 22 Ocak'ta İstanbul Havalimanı- Kağıthane Metro Hattı'nı, 8 Nisan'da da Başakşehir-Çam ve Sakura Hastanesi-Kayaşehir Metro Hattı'nı vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Yaklaşık bir ay önce de Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattımızın son halkası Kağıthane-Gayrettepe kesiminin açılışını yapmıştık. Yarın ise 140 yıldan fazla bir süre İstanbul ulaşımının omurgalarından biri olarak hizmet veren ama Sirkeci-Kazlıçeşme arasındaki 8,3 kilometrelik hattımızı modernize edilmiş olarak hizmete sunacağız. Atıl kalan bu hattı gerekli iyileştirme ve değişimleri yaparak bambaşka bir yapıda hem 8 istasyonlu demiryolu hem de yaya odaklı çevreci bir proje olarak yeniden İstanbul'a kazandırdık. Yepyeni bir konsept ile yaya odaklı bir raylı sistem projesini İstanbul'a sunmanın heyecanını, mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz." şeklinde konuştu.

TOPLAM EKONOMİK KAZANÇ YAKLAŞIK 800 MİLYON EURO OLACAK

Bakan Uraloğlu 26 Şubat günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılacak olan 'Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi'nin detaylarını şu ifadelerle anlattı: