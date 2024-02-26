SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Rüya ile başlayan büyük sevgi! Iğdırlı 92 yaşındaki Latife Yargı'nın Başkan Erdoğan sevgisini manilerle dile getirdi

Iğdırlı 92 yaşındaki Latife Yargı, Başkan Erdoğan sevgisini manilerle dile getirdi. Latife Yargı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın doğum gününü olduğunu öğrenince, "Doğum günü kutlu olsun, güzel olsun. Her yerde mutlu olsun, Allah onun yardımcısı olsun” dedi. Öte yandan Latife Yargı, "Başkan Erdoğan'a büyük sevgisinin bir rüya ile başladığını söyleyen Yargı, "Cumhurbaşkanın büyük sevgisini rüyamda kazandım. Ben tek yaşıyorum, rüyamda gördüm hemen kalktım. Kalktıktan sonra etrafıma baktım. Dedim Allah’ım rüya mı gördüm. Erdoğan’ı evimde gördüm. Kalktım salonun kapısını açtım dedim belki buradadır. Ona yavrum derim canımı veririm" dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 26 Şubat 2024, 19:19 Güncelleme 26 Şubat 2024, 20:15
Rüya ile başlayan büyük sevgi! Iğdırlı 92 yaşındaki Latife Yargı’nın Başkan Erdoğan sevgisini manilerle dile getirdi

Iğdırlı 92 yaşındaki Latife Yargı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sevgisini maniler ile dile getirdi.


Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a büyük hayranlık duyan 92 yaşındaki Latife teyze, sevgisini söylediği maniler ile dile getiriyor. Iğdır'ın Topçular Mahallesi'nde oturan Latife Yargı, kendisini ziyarete gelen AK Parti Iğdır Kadın Kolları teşkilatına Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiğini kendisine Başkan Erdoğan'ın fotoğrafını getirilmesini istedi. Latife teyzeye Başkan Erdoğan'ın ve eşi Emine Erdoğan'ın birlikte olduğu bir fotoğraf hediye edildi. Fotoğrafa bakan Latife teyze Başkan için mani söyledi. O görüntüler sosyal medyada paylaşılınca büyük beğeni topladı.



AK Parti Kadın Kolları Başkanı Av. Yasemin Mert Öztürk, Latife teyzeyi evinde ziyaret ederek Başkan Erdoğan'ın selamını iletti. Çok mutlu olan Latife yargı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü olduğunu öğrenince, "Doğum günü kutlu olsun, güzel olsun. Her yerde mutlu olsun, Allah onun yardımcısı olsun" dedi.

Seçimde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermek için de sandığa gideceğini belirten Yargı, "Beni de gelip götürün. Diğer seçimde gittim, geldiler yardım ettiler dedim bırakın ben kendim seçerim, dedim" dedi.



Sosyal medyada büyük beğeni toplayan maniyi söyleyen Yargı, "Araba bizim olaydı Cumhurbaşkanım, tekeri kızıl olaydı. Senin koluna gireydim yollar uzun olaydı. Allah uzun ömürler versin onun eli de bizim gibilerin üzerinde olsun" dedi.

Mani söyledikten sonra fotoğrafa bakan Latife teyze ağlamaya başladı.



RÜYA İLE BAŞLAYAN BAŞKAN ERDOĞAN SEVGİSİ
Başkan Erdoğan'a büyük sevgisinin bir rüya ile başladığını söyleyen Yargı, "Cumhurbaşkanın büyük sevgisini rüyamda kazandım. Ben tek yaşıyorum, rüyamda gördüm hemen kalktım. Kalktıktan sonra etrafıma baktım. Dedim Allah'ım rüya mı gördüm. Erdoğan'ı evimde gördüm. Kalktım salonun kapısını açtım dedim belki buradadır. Ona yavrum derim canımı veririm. Cumhurbaşkanını çok çok severim, benim de selamımı ona götürün. Herkesten çok severim çocuklarımdan da çok seviyorum" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Genişletilmiş İl Seçim İşleri Başkanları Toplantısı’nda önemli açıklamalar
Beslediği trol ifşa etti! Ekrem İmamoğlu ile İngiltere Büyükelçiliğinden siyasi operasyon: Amine Cansu Çelik nasıl istifa etti?
Kocaeli BŞB
Başkan Erdoğan Sirkeci-Kazlıçeşme metrosunu hizmete aldı ilk seferi yaptı! Sefer süresi 20 dakikaya indi: 15 gün ücretsiz
Galatasaray- Antalyaspor | CANLI
Bu bir ’kişi kendinden bilir işi’ haberidir! Murat Kurum’a ’İsrail’ iftirası atan İmamoğlu ve ekibinin reklam çalışmalarında ’İsrail’ izi
HONOR, MWC 2024’te yapay zekanın sınırlarını zorluyor
Yahudi ’Baron’ Jacob Rothschild öldü! Terör devleti İsrail’i nasıl kurduklarını tek tek itiraf etmişti: 3 bin yıllık kanlı plan
Derin Amerika kuruluşu CSIS’tan hem itiraf hem skandal! PKK doğrudan ABD’den destek alıyor
DEM tampon Ekrem piyon! Kandil’in küresel ve bölgesel çıkarı İmamoğlu’nun kazanması... Direkt Saraçhane ile ittifak kurdular
Alman medyasında siyonizm sınır tanımıyor! Bild Berlinale’de İsrail karşıtı konuşmayı alkışlayan politikacıları hedef gösterdi
Başkan Erdoğan’dan Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi’nin açılış töreninde önemli açıklamalar
Vatana ve millete adanmış bir ömür! Türkiye’de büyük devrimlere imza atarak tarih yazan Başkan Erdoğan 70 yaşında
Türkiye Uluslararası Adalet Divanı’nda katil İsrail’in Gazze’deki soykırımını tüm dünyaya anlattı: Filistin halkı onurunu koruyor
İYİ Parti’de üst düzey ’Ekremci’ istifalar! Seçimlere günler kala ’kurumsal’ operasyon | CHP ile diyalogda olalım diyen Bilge Yılmaz da bıraktı
SON DAKİKA