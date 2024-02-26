Rüya ile başlayan büyük sevgi! Iğdırlı 92 yaşındaki Latife Yargı’nın Başkan Erdoğan sevgisini manilerle dile getirdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a büyük hayranlık duyan 92 yaşındaki Latife teyze, sevgisini söylediği maniler ile dile getiriyor. Iğdır'ın Topçular Mahallesi'nde oturan Latife Yargı, kendisini ziyarete gelen AK Parti Iğdır Kadın Kolları teşkilatına Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiğini kendisine Başkan Erdoğan'ın fotoğrafını getirilmesini istedi. Latife teyzeye Başkan Erdoğan'ın ve eşi Emine Erdoğan'ın birlikte olduğu bir fotoğraf hediye edildi. Fotoğrafa bakan Latife teyze Başkan için mani söyledi. O görüntüler sosyal medyada paylaşılınca büyük beğeni topladı.





AK Parti Kadın Kolları Başkanı Av. Yasemin Mert Öztürk, Latife teyzeyi evinde ziyaret ederek Başkan Erdoğan'ın selamını iletti. Çok mutlu olan Latife yargı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü olduğunu öğrenince, "Doğum günü kutlu olsun, güzel olsun. Her yerde mutlu olsun, Allah onun yardımcısı olsun" dedi.



Seçimde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermek için de sandığa gideceğini belirten Yargı, "Beni de gelip götürün. Diğer seçimde gittim, geldiler yardım ettiler dedim bırakın ben kendim seçerim, dedim" dedi.