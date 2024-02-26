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Başkan Erdoğan Sirkeci-Kazlıçeşme metrosunu hizmete aldı ilk seferi yaptı: Sefer süresi 20 dakikaya indi

Son dakika haberleri... Trafik sorunuyla başa çıkmaya çalışan İstanbullu yeni metro hattıyla nefes alacak. Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldı. Hizmete alınan metro hattında ilk seferi Başkan Erdoğan yaptı. Projeyle Sirkeci-Kazlıçeşme hattı tek yönlü sefer süresi 20 dakikaya indi. Başkan Erdoğan, hattın 15 gün ücretsiz olarak hizmet vereceğini açıkladı.

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Giriş Tarihi 25 Şubat 2024, 16:42 Güncelleme 26 Şubat 2024, 14:13
Başkan Erdoğan Sirkeci-Kazlıçeşme metrosunu hizmete aldı ilk seferi yaptı: Sefer süresi 20 dakikaya indi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi Açılış Töreni'ne katıldı.

Başkan Erdoğan Sirkeci-Kazlıçeşme metrosunda ilk seferi yaptı!


İLK SEFERİ BAŞKAN ERDOĞAN YAPTI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün hizmete alınacak Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı'nda banliyö treninin ilk seferini yaptı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün hizmete alınacak Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı'nda banliyö treninin ilk seferini yaptı.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün hizmete alınacak Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı'nda banliyö treninin ilk seferini yaptı.

15 GÜN ÜCRETSİZ OLACAK

Sirkeci-Kazlıçeşme tren hattı 15 gün ücretsiz olacak



Başkan Erdoğan açılış konuşmasının sonunda Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı'nın 15 gün ücretsiz olacağını açıkladı.

8,3 kilometrelik Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, 8 istasyondan oluşuyor. Tek yönlü sefer süresi 20 dakika olarak planlanan hattın çevresinde 29 sanatsal yapı yer alıyor.

YAYA ODAKLI YENİ NESİL ULAŞIM PROJESİ

Sirkeci-Kazlıçeşme Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi'nde, 7,3 kilometre yaya ve bisiklet yolu ile 6 bin metrekare kapalı sosyal kültürel alan bulunuyor.

Meydan ve rekreasyon alanları 122 bin 550 metrekareden, yeşil alanları ise 74 bin metrekareden oluşan projede, 22 karayolu ve yaya alt geçitleri yer alıyor.

▶️ Bakan Uraloğlu A Haber'de

Öte yandan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 'Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi'nin açılışı öncesi incelemelerde bulunarak, Yedikule İstasyonu'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Uraloğlu, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle İstanbul'un kent içi raylı sistem ağını güçlendirecek, şehre farklı bir vizyon kazandıracak en önemli projelerden birini daha başarıyla tamamlamayarak hizmete açmanın gururunu yaşayacağız. Kimse şüphe duymasın ki, Bakanlığımız milletimizin ulaşım ihtiyaçlarına en üst seviyede cevap verecek yatırımlar yaparken, şehrin en değerli alanlarını da vatandaşlarımızın kullanımına kazandırarak sosyal hayata önemli katkılar sunmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

12 İLİMİZDE İŞLETME ALTINDA OLAN 868,3 KİLOMETRE ŞEHİR İÇİ RAYLI SİSTEM HATTININ YAKLAŞIK 400 KİLOMETRESİNİ BİZ İNŞA ETTİK

Metro ve tramvay gibi raylı sistemlerin, artan nüfusa ve araç sayısına paralel olarak meydana gelen trafik sorununa en etkili çözüm olduğunu belirten Uraloğlu, "Bilindiği üzere dünyanın metropol düzeyindeki birçok şehrinde ulaşımın en kolay ve hızlı sağlandığı yollardan biri hiç şüphesiz metro ve tramvay gibi raylı sistem hatlarıdır. Ülkemizde de, özellikle büyük şehirlerimizde artan nüfusa ve araç sayısına paralel olarak yaşanan trafik sorununu ortadan kaldırmanın en önemli yolu da raylı sistemlerimizi yaygınlaştırmaktan geçiyor. Bu noktada Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, ülkemiz genelinde 12 ilimizde işletme altında olan 868,3 kilometre şehir içi raylı sistem hattının yaklaşık 400 kilometresini biz inşa ettik." diye konuştu.

İSTANBUL'UN KENT İÇİ ULAŞIM AĞINI GÜÇLENDİREN DÜNYANIN EN ÖZGÜN VE SAYGIN KENT İÇİ RAYLI SİSTEM PROJELERİNİ BİR BİR HİZMETE ALIYORUZ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Kocaeli, Konya, Bursa ve İstanbul'da yapımı devam eden 8 projede yaklaşık 100 kilometre uzunluğunda raylı sistem hatlarının yapımına devam edildiğini ve toplamda 8 projenin 4'ünün İstanbul'da devam ettiğini söyleyen Uraloğlu, "Yeni projelere de devam ediyoruz. Şu anda da Bakanlık olarak Kocaeli, Konya, Bursa ve İstanbul'da olmak üzere yapımı devam eden 8 projede toplam 98 kilometre uzunluğunda raylı sistem hattı inşaatına devam ediyoruz. Bu 8 projeden yarın açılışını yapacağımız Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem Hattı ile birlikte 4'ü İstanbul'da bulunuyor. Yarın hizmete açacağımız Kazlıçeşme-Sirkeci projesinin yanında İstanbul'da yapım çalışmaları devam eden diğer hatlarımız; Bakırköy (İDO)-Bahçelievler-Kirazlı, Halkalı-Başakşehir-İstanbul Havalimanı ve Altunizade- Çamlıca Camii- Bosna Bulvarı Metro Hatlarıdır. Bu 4 projenin toplam uzunluğu da 52,2 kilometredir. Özetle; İstanbul'un kent içi ulaşım ağını güçlendiren dünyanın en özgün ve saygın kent içi raylı sistem projelerini bir bir hizmete alıyoruz." dedi.

SİRKECİ-KAZLIÇEŞME ARASINDAKİ 8,3 KİLOMETRELİK HATTI MODERNİZE EDİLMİŞ OLARAK HİZMETE SUNUYORUZ
İstanbul'un tarihi ve emektar hatlarından biri olan Sirkeci-Kazlıçeşme hattını yenilenmiş bir şekilde hizmete açacaklarını geçmişte bunun gibi birçok projeye imza attıklarını ifade eden Bakan Uraloğlu, "Ekim 2022'de Pendik-Sabiha Gökçen Metro Hattı'nı, geçen yıl da 22 Ocak'ta İstanbul Havalimanı- Kağıthane Metro Hattı'nı, 8 Nisan'da da Başakşehir-Çam ve Sakura Hastanesi-Kayaşehir Metro Hattı'nı vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Yaklaşık bir ay önce de Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattımızın son halkası Kağıthane-Gayrettepe kesiminin açılışını yapmıştık. Yarın ise 140 yıldan fazla bir süre İstanbul ulaşımının omurgalarından biri olarak hizmet veren ama Sirkeci-Kazlıçeşme arasındaki 8,3 kilometrelik hattımızı modernize edilmiş olarak hizmete sunacağız. Atıl kalan bu hattı gerekli iyileştirme ve değişimleri yaparak bambaşka bir yapıda hem 8 istasyonlu demiryolu hem de yaya odaklı çevreci bir proje olarak yeniden İstanbul'a kazandırdık. Yepyeni bir konsept ile yaya odaklı bir raylı sistem projesini İstanbul'a sunmanın heyecanını, mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz." şeklinde konuştu.

TOPLAM EKONOMİK KAZANÇ YAKLAŞIK 800 MİLYON EURO OLACAK

Bakan Uraloğlu 26 Şubat günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılacak olan 'Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi'nin detaylarını şu ifadelerle anlattı:

"Projemiz kapsamında ayrıca; 7,3 kilometre yaya ve bisiklet yolu, 122 bin 550 metrekare meydan ve rekreasyon alanları, 6 bin metrekare kapalı sosyal kültürel alan, 74 bin metrekare yeni yeşil alan, 22 adet karayolu ve yaya alt geçidi inşa ederek İstanbul halkına ayrıca katkı sunduk. 215 bin metrekarelik çalışma alanının 92 bin 450 metrekaresini demiryolu ulaşımı için kullandık. Geri kalan 122 bin 550 metrekarelik kesimi ise yaya yürüme alanı, bisiklet, scooter parkuru, dinlenme gezinti, spor ve rekreasyon alanları olarak düzenlendik. Böylece İstanbul'umuza yeni nesil ulaşım projesi kazandırdık. Bu kısmı İstanbullu vatandaşlarımızın yaya olarak kullanımına açarak şehrin kalbinde büyük bir yeşil alan imkânı sunduk. Projemiz kapsamında raylı sistem, yaya ve mikro mobilite araçları, sosyal aktivite alanları oluştururken, yıllardır kronikleşmiş trafik ve güvenlik sorunlarına neden olan yaya ve karayolu alt geçitlerini de rehabilite ettik. Yani projemiz ile sadece demiryolu inşası yapmayıp, hat boyunca çevrede yaşayan insanların yaşam konforunu artıracak diğer düzenlemeleri de gerçekleştirdik. Projemiz kapsamında ecdat yadigârı Yedikule, Kocamustafapaşa, Yenikapı ve Kumkapı tescilli duraklarımızı da; sanat tarihçileri, mimarlar, restoratörler ve arkeologlar ile birlikte çalışarak kurul kararları doğrultusunda restore ettik. Yine, proje kapsamında Sahil yolu ile Samatya ve Cerrahpaşa hastanelerini bağlayan kavşağı da modernize ederek alt geçit gabarisini yükseltip ambulans ulaşımına da uygun hale getirdik. Cerrahpaşa ve Samatya Hastanelerine erişimi kolaylaştıracak yeni bir durak ilave ettik. Projemiz sayesinde 2024-2053 yılları arasında karayolu işletme ve bakım, trafik kazalarında azalma ve zamandan yapacağımız tasarruflarla toplam ekonomik kazanç yaklaşık 800 milyon Avro olacaktır."

İSTANBUL'A 131 KİLOMETRE RAYLI SİSTEM HATTI KAZANDIRDIK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak şu ana kadar İstanbul'a toplamda 131 kilometre raylı sistem hattının kazandırıldığını vurgulayan Uraloğlu, "Gebze-Halkalı Banliyö Hattı yani Marmaray, Levent-Hisarüstü, Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı, Gayrettepe -İstanbul Havalimanı, Başakşehir-Çam Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metro Hatlarıyla İstanbul'a 131 kilometre raylı sistem hattı kazandırdık. Sirkeci-Kazlıçeşme hattımızı da açtığımızda bu uzunluk 139,3 kilometreye yükselecek. Kimse şüphe duymasın ki, Bakanlığımız milletimizin ulaşım ihtiyaçlarına en üst seviyede cevap verecek yatırımlar yaparken, şehrin en değerli alanlarını da vatandaşlarımızın kullanımına kazandırarak sosyal hayata önemli katkılar sunmaya devam edecektir. Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım projemiz de bu yaklaşımımızın İstanbul'daki önemli örneklerinden biri olmuştur." diye konuştu.

YAPTIĞIMIZ ARAŞTIRMALAR İSTANBUL'UN 1004 KİLOMETRE METRO HATTINA İHTİYACI OLDUĞUNU GÖSTERİYOR
2024 yılının ilk çeyreğinde hayata geçirilmesi planlanan projelerden de bahseden Uraloğlu, yapılan hesaplamalar neticesinde İstanbul'un bin 4 kilometre metro hattına ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, "İnşallah, bu yılın ilk çeyreği içerisinde, 7 İstasyonu ile 8,4 kilometre uzunluğundaki Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı Hattı'nı, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattımızın Arnavutköy-İstanbul Havalimanı arasındaki 14 kilometrelik kesimini tamamlayarak açılışlarını gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Ama elbette bu çalışmalar burada kalmayacak. Yaptığımız araştırmalar İstanbul'un 1004 kilometre metro hattına ihtiyacı olduğunu gösteriyor. İstanbul'un ulaşım sorununu artık yüzeyden çözmek mümkün değil. Yeraltına, yani metrolara inmeniz lazım. Bakanlığımızın yapımı devam eden projeleri bittiğinde İstanbul'un raylı sistem uzunluğunun 394,2 kilometreye çıkacağı düşünüldüğünde demek ki daha 600 kilometrenin üzerinde bir metro hattı daha yapılması gerekiyor. Bize göre şehir içi ulaşımda öncelik de bu yönde olmalı. İstanbul, temel atmama törenleri değil, ihtiyaçları giderecek proje üstüne projeyi yani gerçek hizmeti bekliyor. İstanbul, hemşerilerimizin dertleriyle dertlenen, tek gayesi sadece İstanbul olan bir belediye başkanını hak ediyor. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Murat Kurum ile de İstanbul'un duraklama dönemine son vererek; Seçimden hemen sonra mevcut yönetimin bir arpa boyu yol gidemediği belediye sorumluluğundaki raylı sistem uzunluğu ilk 5 yılda iki katına, 2034 yılında ise bin 4 kilometreye çıkaracağız inşallah." dedi.

KOŞULLAR İYİLEŞTİRİLDİ
Hat üzerindeki köprüler onarıldı, yeşillendirme çalışmaları yapıldı ve İstanbulluların alışkın olduğu tren hattı daha da iyileştirilmiş koşullarda hayata geçirilmiş oldu. Tarihi projeyi A Haber canlı yayınına katılan akademisyen Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı değerlendirdi.

140 YILLIK BİR HAT
Mustafa Ilıcalı şunları söyledi:
Burası 140 yıllık tarihi olan bir hat. Benim içinde çok anlamı ve önemi var. İstanbul Teknik Üniversite'sine 70'lı yıllarda girdiğimde evimiz Samatya'da banliyö hattının tam kenarındaydı. O zamanki yetersiz ulaşım koşullarını düşündüğünüz zaman bizim çok işimize yarıyordu. Yazı bu hattı kullanıp Florya'ya gitmek bizim için çok anlamlıydı.

DEV YATIRIMLAR
Şu anda çok akıllıca bir iş yapıldı. Cumhurbaşkanlığımız öncülüğünde zaten çok önemli projelere imza atıldı. 22 yılda çok önemli işler yapıldı. 2022 yılı fiyatlarına göre 194 milyar dolar bir iş ortaya çıktı. Türkiye'nin en önemli projelerinden Marmaray yapılınca Sirkeci-Kazlıçeşme hattı atıl kaldı. İşte bunu da çok iyi bir şekilde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından değerlendirildi.

MAZİYE DEĞER VE YENİ YOLLAR
8,4 KM'lik raylı sistem iyileştirilerek atıl kalan banliyö hattı Sirkeci'den Kazlıçeşme'ye bağlanması sağlandı. 8 tane durak bulunuyor ve yeni eklenenler doldu. Cerrahpaşa Üniversitesi için bir durak açıldı. 140 yıllık mazisi olan tarihi hatta önemli duraklar var. Bununla ilgili arkeolog, sanat tarihi uzmanları çalışmalar yaptı. Raylı sistemle birlikte 7,3 KM bisiklet ve yaya yolu bunun yanında 10 bin 120 metrekare meydan ile yeşil alan yapıldı.

KARMA PROJE…

İBB Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı Abdullah Özdemir ise şu ifadeleri kullandı:

Biz bu proje için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına çok teşekkür ediyoruz. Bakanlık İstanbul'da muazzam bir metro çalışması yürütüyor. Her gün olağanüstü derecede ilerleyen metro hatlarını görüyoruz. Bugünde Sirkeci-Kazlıçeşme Hattı hizmete alınacak. Bu aynı zamanda bir raylı sitem çalışmasının yanında bir reekrasyon çalışması. Kültür-turizm ve tarih çalışmalarının içinde olduğu karma proje. Eski garların restore edilip kültür ve sanat aktivitelerinde kullanılması çok önemli.

SON SİSTEM İLE DONATILDI
Bunun yanında 7,3 KM uzunluğunda bisiklet ve yaya yolları, 10 bin metrekarenin üzerinde meydan ve yeşil alanıyla vatandaşlarımıza hizmet edecek çok anlamlı bir proje. Nostaljik trenlerimizin yapısı görünüyor ama içerisi son sitem olarak tasarlandı. Trenler modernize edildi. Burada bir yönüyle hem geçmişimize sahip çıkarken günün ihtiyaçlarını ve günün gereksinimlerini de ihmal etmiyoruz.

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