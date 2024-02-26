Başkan Erdoğan Sirkeci-Kazlıçeşme metrosunu hizmete aldı ilk seferi yaptı: Sefer süresi 20 dakikaya indi

"Projemiz kapsamında ayrıca; 7,3 kilometre yaya ve bisiklet yolu, 122 bin 550 metrekare meydan ve rekreasyon alanları, 6 bin metrekare kapalı sosyal kültürel alan, 74 bin metrekare yeni yeşil alan, 22 adet karayolu ve yaya alt geçidi inşa ederek İstanbul halkına ayrıca katkı sunduk. 215 bin metrekarelik çalışma alanının 92 bin 450 metrekaresini demiryolu ulaşımı için kullandık. Geri kalan 122 bin 550 metrekarelik kesimi ise yaya yürüme alanı, bisiklet, scooter parkuru, dinlenme gezinti, spor ve rekreasyon alanları olarak düzenlendik. Böylece İstanbul'umuza yeni nesil ulaşım projesi kazandırdık. Bu kısmı İstanbullu vatandaşlarımızın yaya olarak kullanımına açarak şehrin kalbinde büyük bir yeşil alan imkânı sunduk. Projemiz kapsamında raylı sistem, yaya ve mikro mobilite araçları, sosyal aktivite alanları oluştururken, yıllardır kronikleşmiş trafik ve güvenlik sorunlarına neden olan yaya ve karayolu alt geçitlerini de rehabilite ettik. Yani projemiz ile sadece demiryolu inşası yapmayıp, hat boyunca çevrede yaşayan insanların yaşam konforunu artıracak diğer düzenlemeleri de gerçekleştirdik. Projemiz kapsamında ecdat yadigârı Yedikule, Kocamustafapaşa, Yenikapı ve Kumkapı tescilli duraklarımızı da; sanat tarihçileri, mimarlar, restoratörler ve arkeologlar ile birlikte çalışarak kurul kararları doğrultusunda restore ettik. Yine, proje kapsamında Sahil yolu ile Samatya ve Cerrahpaşa hastanelerini bağlayan kavşağı da modernize ederek alt geçit gabarisini yükseltip ambulans ulaşımına da uygun hale getirdik. Cerrahpaşa ve Samatya Hastanelerine erişimi kolaylaştıracak yeni bir durak ilave ettik. Projemiz sayesinde 2024-2053 yılları arasında karayolu işletme ve bakım, trafik kazalarında azalma ve zamandan yapacağımız tasarruflarla toplam ekonomik kazanç yaklaşık 800 milyon Avro olacaktır."
İSTANBUL'A 131 KİLOMETRE RAYLI SİSTEM HATTI KAZANDIRDIK
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak şu ana kadar İstanbul'a toplamda 131 kilometre raylı sistem hattının kazandırıldığını vurgulayan Uraloğlu, "Gebze-Halkalı Banliyö Hattı yani Marmaray, Levent-Hisarüstü, Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı, Gayrettepe -İstanbul Havalimanı, Başakşehir-Çam Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metro Hatlarıyla İstanbul'a 131 kilometre raylı sistem hattı kazandırdık. Sirkeci-Kazlıçeşme hattımızı da açtığımızda bu uzunluk 139,3 kilometreye yükselecek. Kimse şüphe duymasın ki, Bakanlığımız milletimizin ulaşım ihtiyaçlarına en üst seviyede cevap verecek yatırımlar yaparken, şehrin en değerli alanlarını da vatandaşlarımızın kullanımına kazandırarak sosyal hayata önemli katkılar sunmaya devam edecektir. Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım projemiz de bu yaklaşımımızın İstanbul'daki önemli örneklerinden biri olmuştur." diye konuştu.
YAPTIĞIMIZ ARAŞTIRMALAR İSTANBUL'UN 1004 KİLOMETRE METRO HATTINA İHTİYACI OLDUĞUNU GÖSTERİYOR
2024 yılının ilk çeyreğinde hayata geçirilmesi planlanan projelerden de bahseden Uraloğlu, yapılan hesaplamalar neticesinde İstanbul'un bin 4 kilometre metro hattına ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, "İnşallah, bu yılın ilk çeyreği içerisinde, 7 İstasyonu ile 8,4 kilometre uzunluğundaki Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı Hattı'nı, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattımızın Arnavutköy-İstanbul Havalimanı arasındaki 14 kilometrelik kesimini tamamlayarak açılışlarını gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Ama elbette bu çalışmalar burada kalmayacak. Yaptığımız araştırmalar İstanbul'un 1004 kilometre metro hattına ihtiyacı olduğunu gösteriyor. İstanbul'un ulaşım sorununu artık yüzeyden çözmek mümkün değil. Yeraltına, yani metrolara inmeniz lazım. Bakanlığımızın yapımı devam eden projeleri bittiğinde İstanbul'un raylı sistem uzunluğunun 394,2 kilometreye çıkacağı düşünüldüğünde demek ki daha 600 kilometrenin üzerinde bir metro hattı daha yapılması gerekiyor. Bize göre şehir içi ulaşımda öncelik de bu yönde olmalı. İstanbul, temel atmama törenleri değil, ihtiyaçları giderecek proje üstüne projeyi yani gerçek hizmeti bekliyor. İstanbul, hemşerilerimizin dertleriyle dertlenen, tek gayesi sadece İstanbul olan bir belediye başkanını hak ediyor. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Murat Kurum ile de İstanbul'un duraklama dönemine son vererek; Seçimden hemen sonra mevcut yönetimin bir arpa boyu yol gidemediği belediye sorumluluğundaki raylı sistem uzunluğu ilk 5 yılda iki katına, 2034 yılında ise bin 4 kilometreye çıkaracağız inşallah." dedi.
KOŞULLAR İYİLEŞTİRİLDİ
Hat üzerindeki köprüler onarıldı, yeşillendirme çalışmaları yapıldı ve İstanbulluların alışkın olduğu tren hattı daha da iyileştirilmiş koşullarda hayata geçirilmiş oldu. Tarihi projeyi A Haber canlı yayınına katılan akademisyen Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı değerlendirdi.
140 YILLIK BİR HAT
Mustafa Ilıcalı şunları söyledi:
Burası 140 yıllık tarihi olan bir hat. Benim içinde çok anlamı ve önemi var. İstanbul Teknik Üniversite'sine 70'lı yıllarda girdiğimde evimiz Samatya'da banliyö hattının tam kenarındaydı. O zamanki yetersiz ulaşım koşullarını düşündüğünüz zaman bizim çok işimize yarıyordu. Yazı bu hattı kullanıp Florya'ya gitmek bizim için çok anlamlıydı.
DEV YATIRIMLAR
Şu anda çok akıllıca bir iş yapıldı. Cumhurbaşkanlığımız öncülüğünde zaten çok önemli projelere imza atıldı. 22 yılda çok önemli işler yapıldı. 2022 yılı fiyatlarına göre 194 milyar dolar bir iş ortaya çıktı. Türkiye'nin en önemli projelerinden Marmaray yapılınca Sirkeci-Kazlıçeşme hattı atıl kaldı. İşte bunu da çok iyi bir şekilde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından değerlendirildi.
MAZİYE DEĞER VE YENİ YOLLAR
8,4 KM'lik raylı sistem iyileştirilerek atıl kalan banliyö hattı Sirkeci'den Kazlıçeşme'ye bağlanması sağlandı. 8 tane durak bulunuyor ve yeni eklenenler doldu. Cerrahpaşa Üniversitesi için bir durak açıldı. 140 yıllık mazisi olan tarihi hatta önemli duraklar var. Bununla ilgili arkeolog, sanat tarihi uzmanları çalışmalar yaptı. Raylı sistemle birlikte 7,3 KM bisiklet ve yaya yolu bunun yanında 10 bin 120 metrekare meydan ile yeşil alan yapıldı.