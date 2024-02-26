Başkan Erdoğan Adana mitinginde Türkiye’nin Savunma Sanayii’nde destan yazdığını söyledi: “Yeni müjdeler yolda”

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Adana'da miting yaptı. Hem muhalefete hem de rakiplerimize mesajlar yolladı:





Adana'nın gerçek belediyeciliğe olan hasretini sonlandırmaya az kaldı. 31 Mart'ı da bunu bir fırsat olarak görüyoruz. Adana gerçek potansiyelini ortaya çıkaracaktır.

Muhalefet parti içi kavgadan başlarını kaldıramıyor. Bunların üç-beş laf dışında ülkenin derdi ile dertlenmediklerini görüyoruz.

Biz gerçek belediyecilik diyoruz onlar kapalı kapılar ardında birbirinin kuyusunu kazıp kirli ittifaklarla DEMleniyorlar.