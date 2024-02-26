Başkan Erdoğan Adana mitinginde Türkiye’nin Savunma Sanayii’nde destan yazdığını söyledi: “Yeni müjdeler yolda”

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Adana'da miting yaptı. Hem muhalefete hem de rakiplerimize mesajlar yolladı:
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Adana'da miting yaptı. Hem muhalefete hem de rakiplerimize mesajlar yolladı:
Adana'nın gerçek belediyeciliğe olan hasretini sonlandırmaya az kaldı. 31 Mart'ı da bunu bir fırsat olarak görüyoruz. Adana gerçek potansiyelini ortaya çıkaracaktır.
Muhalefet parti içi kavgadan başlarını kaldıramıyor. Bunların üç-beş laf dışında ülkenin derdi ile dertlenmediklerini görüyoruz.
Biz gerçek belediyecilik diyoruz onlar kapalı kapılar ardında birbirinin kuyusunu kazıp kirli ittifaklarla DEMleniyorlar.
Başkanlarını partiden öyle bir attılar ki neredeyse kedisi Şero'yu bile partiden içeri sokmayacaklar.
Türkiye sadece bölgesel güç olmaktan çıkıp küresel güç olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Libya'da biz varız, Karabağ'da biz varız.
Savunma sanayiinde dışa bağımlığımız azaldıkça, uluslararası arenada etkinliğimiz artmıştır. Silahlarımızı kendimiz üretmeye başladık, insansız hava araçlarına büyük yatırımlar yaptık. Türkiye savunma sanayi alanında adeta bir destan yazıyor.
TCG Anadolu'yu geçen yıl hizmete aldık. Dünyada söz sahibi olduk. uçağımız KAAN ilk uçuşunu başarı ile gerçekleştirdi. Dünya KAAN'ı konuşuyor.
Erdoğan, "Şimdi uçak modelimizin bir üst segmentini yapacağız. Yeni müjdelerimiz yolda. Biz yaparız dedik mi yaparız. İçimizdeki muhalifler ve mankurtlar anlamasa da Türkiye'nin nasıl büyük işlere imza attığını dostlarımız iyi biliyor" dedi.