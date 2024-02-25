"ADANA'NIN GERÇEK BELEDİYECİLİĞE OLAN HASRETİNİ DİNDİRMEYE AZ KALDI" Adana'da şu anda meydanda 75 bin kişi var. Adana'yı malum ellerden almaya hazır mıyız? Adana, eser ve hizmet nasipsizlerini sırtında taşır mı? Adana'nın gerçek belediyeciliğe olan hasretini dindirmeye az kaldı. Geçtiğimiz mayıs ayındaki seçimlerde verdiğiniz destek için siz teşekkür ediyorum. 31 Mart'ta Adana sandıklarını patlatarak gerçek potansiyelini ortaya çıkaracaktır.

"BİZ TÜRKİYE YÜZYILI DİYORUZ ONLAR BİRBİRLERİNİN KUYUSUNU KAZIYOR"

Muhalefet birbirleriyle uğraşmaktan, parti için kavgalardan fırsat bulamadıkları için başka bir konuyla ilgilenemiyorlar. Kendi seçmenleri başta olmak üzere milleti tıpış tıpış sandığa gidip oy verecek bir cendereye sıkıştırmak isteyenlere milletimiz dersini verecek ben inanıyorum. Biz Türkiye Yüzyılı diyoruz onlar birbirlerinin kuyusunu kazıyor. Adana kendi iradesini çantada keklik kabul edenlere yol vermez. CHP yönetimi bu ülkenin muhalefet enerjisini sömürüp işe yaramaz hale getirmektedir.

"TÜRKİYE BİZİM YUVAMIZ, BİRİCİK SEVDAMIZDIR"

Türkiye bizim yuvamız, vatanımız, biricik sevdamızdır. Biz bu ülkeyi taşıyla, toprağıyla, zorlukları ve güzellikleriyle tüm kalbimizle seviyoruz. Gece gündüz demeden çalışıyoruz. Biz de cennet vatanımız, aziz milletimiz ve çocuklarımız için her alanda mücadele ediyoruz.