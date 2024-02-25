Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Adana İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitingte önemli açıklamalarda bulundu.
İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Emeğin ve bereketin şehri Adana'da olmaktan memnuniyet duyuyorum. Adana'nın yoldaşlığıyla iftihar ediyoruz. Adana 31 Mart'ta verdiği destekle yeni bir zafer yazacak.
"ADANA'NIN GERÇEK BELEDİYECİLİĞE OLAN HASRETİNİ DİNDİRMEYE AZ KALDI"
Adana'da şu anda meydanda 75 bin kişi var. Adana'yı malum ellerden almaya hazır mıyız? Adana, eser ve hizmet nasipsizlerini sırtında taşır mı? Adana'nın gerçek belediyeciliğe olan hasretini dindirmeye az kaldı. Geçtiğimiz mayıs ayındaki seçimlerde verdiğiniz destek için siz teşekkür ediyorum. 31 Mart'ta Adana sandıklarını patlatarak gerçek potansiyelini ortaya çıkaracaktır.