Meğer o sorunu kökten çözüyormuş: Kulağınıza soğan koyun ve bekletin.

Soğanın içerdiği antioksidanlar, serbest radikallerle savaşarak vücudumuzu birçok hastalıktan koruyor. Bu antioksidanlar, özellikle kulak sağlığı üzerinde olumlu etkilere sahip olup, işitme kaybı gibi sorunların önlenmesinde yardımcı olabilir. Ayrıca, soğanın antioksidan özellikleri kalp hastalıklarından kansere, diyabetten inflamasyona kadar geniş bir yelpazede sağlık sorunlarına karşı koruma sağladığı biliniyor.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre, Yale Üniversitesi Babil Koleksiyonu'nda bulunan ve dünyanın en eski yemek kitapları arasında sayılan üç küçük kil tablet, soğanın binlerce yıl öncesinden itibaren mutfaklarda önemli bir yer tuttuğunu gösteriyor. Fransız Asur Uygarlığı uzmanı Jean Bottero'nun çözdüğü bu tabletler, Asurluların soğanı ve soğangiller familyasını yoğun bir şekilde kullandıklarını ortaya koyuyor.