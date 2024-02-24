Berat gecesi neler yapılmalı? Tövbe İstiğfar ve Kandil duası Türkçe Arapça okunuşu! Berat Kandili yapılacak ibadetler nelerdir?

Berat gecesi neler yapılmalı? Berat Kandili , İslam aleminin mübarek gecelerinden biridir. Şaban ayının 15. gecesine denk gelen bu gece, rahmet ve mağfiret dolu bir atmosferle yürekleri aydınlatır. Bu kutsal gecede yapılan ibadetler, dualar ve tövbeler, manevi bir arınma ve tazelenme imkanı sunar. Berat Kandili, Allah'ın (c.c.) rahmetinin ve mağfiretinin kullarına bolca yağdığı bir gecedir. Bu geceyi ibadet ve dua ile geçirmek, günahlardan af dilemek ve Allah'ın (c.c.) rızasını kazanmak için önemli bir fırsattır. İşte Berat Kandili'nde yapılacak ibadetler neler? Tövbe İstiğfar ve Kandil duası Arapça - Türkçe okunuşu!

Berat Kandili gecesi hangi tesbihler ve zikirler çekilir? 📿 Berat Kandili gecesi çekilecek tesbih ve zikirler en faziletli dualar!

Berat Kandili gecesi hangi tesbihler ve zikirler çekilir? 📿 Berat Kandili gecesi çekilecek tesbih ve zikirler en faziletli dualar!

BERAT KANDİLİ NAMAZI saat kaçta, ne zaman kılınır? 🧎‍♂️ Berat Kandili namazı kaç rekat, nasıl niyet edilir? 🕌 Camiye gidilir mi?

BERAT KANDİLİ NAMAZI saat kaçta, ne zaman kılınır? 🧎‍♂️ Berat Kandili namazı kaç rekat, nasıl niyet edilir? 🕌 Camiye gidilir mi?

🤲🏻 Berat gecesi 6 rekat namaz nasıl kılınır, nasıl niyet edilir? Berat Kandili çekilecek tespihler ve zikirler!

🤲🏻 Berat gecesi 6 rekat namaz nasıl kılınır, nasıl niyet edilir? Berat Kandili çekilecek tespihler ve zikirler!

◼ Berat Gecesi, amel defterinin yazıldığı haiz bir gündür. Bu gecede, yıl içerisinde doğacak bebekler, ölecek kişilerin isimleri, bütün kulların rızkı tertip olunur ve herkesin amelleri Allah'a (CC) arz edilir. Mübarek gece, bir yıl içinde olacak her şeyin kaydedildiği ehemmiyetli bir zamandır.

BERAT GECESİ NELER YAPILMALI?

◼ Berat Gecesi Müslümanlarca kutsal sayılan günler arasındadır. İnananlar, bu geceyi diğer gecelerden farklı bir şekilde geçirme gayretindedir. Diğer gecelere nazaran daha fazla ibadet edilen mübarek kandillerde inananlar, günahlarından tövbe ederek Allah'tan af dileme fırsatı olarak görür.

◼ Berat Kandili'ne özel ibadet şekli bulunmamakla birlikte nafile namaz kılmak, oruç tutmak, tesbih ve zikir çekmek, dua etmek bu geceyi layıkıyla idrak etmek isteyenlerin yapabileceği şeylerdir.

◼ Peygamberimiz (SAV) rivayetlere göre Şaban ayına ve özellikle on beşinci gecesine ayrı bir önem vermiştir. Bu nedenle alimler, Berat Gecesini namaz kılarak, Kur'an okuyarak ve dua ederek geçirmek gerektiğini tavsiye eder.

◼ Peygamber Efendimiz (SAV) bu gecenin önemi ile ilgili şöyle buyurur: "Beş gece vardır ki onlarda yapılan dualar geriye çevrilmez. Bunlar Receb'in ilk (cuma) gecesi, Şaban'ın ortasında bulunan gece, Cuma gecesi, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı geceleridir." (Beyhaki, Sünen, Şuabül-İman, 3/342)

◼ Müslümanlar için arınma vesilesi olan Berat Kandili ile ilgili Peygamber Efendimiz (SAV) şöyle buyurur: