24 Şubat 2024 Berat Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Berat Kandili namazı saat kaçta? 12 rekat namaz kılınışı nasıl, fazileti nedir?

Berat Kandili, İslam takvimine göre Şaban ayının onbeşinci gecesine denk gelen özel bir gecedir. Arapça kökenli "Berâet" kelimesinden türetilmiş olan "Berat", "bir zorluktan kurtulmak ve beri olmak" anlamına gelir. Müslümanlar için büyük bir manevi öneme sahip olan bu gecede dualar edilir, ibadetler yerine getirilir ve Allah'tan af ve mağfiret dilemek için özel bir fırsat olarak değerlendirilir. Ayrıca, "Leyle-i Mübâreke" veya "Leyle-i Berâe" olarak da adlandırılan Berat Kandili, bereketli ve rahmet dolu bir gece olarak kabul edilir.

BERAT KANDİLİ İBADETLERİ 2024! 🤲🏻 Berat gecesi 6 rekat namaz nasıl kılınır, nasıl niyet edilir? Berat Kandili çekilecek tespihler ve zikirler!

BERAT KANDİLİ İBADETLERİ 2024! 🤲🏻 Berat gecesi 6 rekat namaz nasıl kılınır, nasıl niyet edilir? Berat Kandili çekilecek tespihler ve zikirler!

Berat Kandili gecesi hangi tesbihler ve zikirler çekilir? 📿 Berat Kandili gecesi çekilecek tesbih ve zikirler en faziletli dualar!

Berat Kandili gecesi hangi tesbihler ve zikirler çekilir? 📿 Berat Kandili gecesi çekilecek tesbih ve zikirler en faziletli dualar!

🤲🏻 Berat gecesi 6 rekat namaz nasıl kılınır, nasıl niyet edilir? Berat Kandili çekilecek tespihler ve zikirler!

🤲🏻 Berat gecesi 6 rekat namaz nasıl kılınır, nasıl niyet edilir? Berat Kandili çekilecek tespihler ve zikirler!

◾ Hz. Peygamber'in (SAV), "Allah Teâlâ -rahmetiyle- şâbanın on beşinci gecesi dünya semasında tecelli eder ve Kelb kabilesi koyunlarının kılları sayısından daha fazla kişiyi bağışlar" buyurduğu rivayet edilmiştir. (Tirmizî, "Ṣavm", 39; İbn Mâce, "İḳāmetü'ṣ-ṣalât", 191)

Berat Kandili Namazı

◾ Kaynakların belirttiğine göre bu geceye özel namaz yoktur. Fakat Berat Kandili'nin gündüzü oruçla gecesi namazla ve dua gibi ibadetlerle geçirilmesi tavsiye edilir.

◾ Gazzali, Berat gecesi için her rekâtında Fatiha suresinden sonra 11 İhlas suresi okunmak suretiyle 100 rekât ya da her rekâtında Fatiha'dan sonra 100 İhlas suresinin okunduğu 10 rekât namazın çok sevap olduğuna dair bir rivayet nakletmiştir.

◾ Ancak İmam Nevevî, bunun aslının olmadığını söylemiş ve bu namazı bir bidat olarak ele almıştır.

◾ Berat Kandili'nde bolca namaz kılınması tavsiye edilen ibadetlerden biridir.

◾ Kaza namazı olanların kaza namazlarını kılmaları, çok fazla borcu olanların en azından 1 günlük kaza namazlarını eda etmeleri tavsiye edilir.

◾ Sevabını Allah'tan umarak nafile namazların kılınması, bu gece için önerilen ibadetlerdendir.