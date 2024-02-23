Reklam peşinde koşan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun beslediği troll ifşa etti: ’İsrafı bitirdik’ demek için 175 milyon lira israf etti





Yapılan paylaşımda, "Ekrem İmamoğlu 'İsrafı durdurduk, israfı bitirdik' dediği İstanbul Başardı kampanyası için; 18 Ocak itibariyle başladığı kampanyasında TV'de 35 farklı kanalda 100 milyon TL harcadı. Açıkhava'da başta alınlıklar olmak üzere; farklı ünite ve duvarlarla 50 milyon TL harcadı. Dijital medyada ise 25 milyon TL medya alımı yaptı" ifadelerine yer verildi.



"İSTANBULLULARIN 553 MİLYON LİRASI TEK BİR İMZA İLE BUHAR OLDU"

Öte yandan Ekrem İmamoğlu'nun beslediği troll ifşalarına sürdürmeye devam etti. Bu sefer de video yayınlayan İBB Haber, İmamoğlu'nun 'Demokrasi Konserleri' adı altında Maltepe'deki iki günlük konser için tam tamına toplamda 553 milyon 871 bin 400 lira harcadığını açıkladı.







PARANIN BÜYÜK BİR BÖLÜMÜYLE DELEGELER SATIN ALINDI

İsraf edilen 553 milyon liranın büyük bir bölümüyle CHP'li kurultay delegelerinin oylarının satın aldığını vurgulayan İBB Haber, Ankara'daki 5 yıldızlı otelde bazı CHP delegelerine yüksek miktarda para dağıtıldığının CHP içinde konuşulduğu biliyor dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN BECERİKSİZ CHP'Lİ BELEDİYELERE TEPKİ

Öte yandan Başkan Erdoğan, yaptığı açıklamda, CHP'li belediyenin hizmetini eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

"Belediyelere merkezî idareden ayrılan kaynağı neredeyse iki kat artırdığımız halde muhalefet cenahı utanmaz, arlanmaz bir şekilde "engellendik" yalanına sığınmaya çalışıyor. Bunlar bütçede engelli değildir, bunlar eser ve hizmet engellidir. Şehirlerine yaptıkları ihaneti gizlemek için de tamamı yalan ve yanlış üzerine kurulu kampanyalarla milleti kandırmanın peşindeler.