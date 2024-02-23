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Reklam peşinde koşan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu beslediği troll ifşa etti: 'İsrafı bitirdik' demek için 175 milyon lira israf etti

2019'da yapılan yerel seçimlerle göreve gelen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim sürecinde yüzlerce vaat verirken; aradan geçen yaklaşık 4 yıllık sürede volta atmakla yetindi. Bunların yanı sıra seçim döneminde sürekli olarak "israf" yapıldığını iddia eden İmamoğlu yönetimindeki İBB'de gerçekler gün yüzüne çıktı. Ekrem İmamoğlu ekibi tarafından fonlandığı bilinen ancak daha sonra birbirleriyle ters düşen İBB Haber isimli sosyal medya hesabı, ‘İsrafı durdurduk, israfı bitirdik' dediği İstanbul Başardı kampanyası için 175 milyon TL'nin çarçur edildiğini ifşa etti. Öte yandan Ekrem İmamoğlu'nun beslediği troll ifşalarına sürdürmeye devam etti. Bu sefer de video yayınlayan İBB Haber, İmamoğlu'nun 'Demokrasi Konserleri' adı altında Maltepe'deki iki günlük konser için tam tamına toplamda 553 milyon 871 bin 400 lira harcadığını açıkladı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 23 Şubat 2024, 19:52 Güncelleme 23 Şubat 2024, 21:39
Reklam peşinde koşan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu beslediği troll ifşa etti: ’İsrafı bitirdik’ demek için 175 milyon lira israf etti

Göreve geldiği 2019 yılından bu yana İstanbul'un sorunlarını çözmek yerine işleyen sistemi de bozan Ekrem İmamoğlu yönetimindeki CHP'li İBB'de israf skandalları da bitmek bilmiyor.

Cumhuriyet Halk Partili Ekrem İmamoğlu İBB Başkanı seçilmeden önce diline doladığı 'israfı bitireceğiz' algısını işlerken seçimden sonra İstanbul'un kaynaklarını çarçur etti.

"İSRAFI BİTİRDİK, HİZMETİ GETİRDİK" DEMEK İÇİN 175 MİLYON TL!
Bu kapsamda Ekrem İmamoğlu ekibi tarafından fonlandığı bilinen ancak daha sonra birbirleriyle ters düşen İBB Haber isimli sosyal medya hesabı israfları bir bir ifşa etti.



Yapılan paylaşımda, "Ekrem İmamoğlu 'İsrafı durdurduk, israfı bitirdik' dediği İstanbul Başardı kampanyası için; 18 Ocak itibariyle başladığı kampanyasında TV'de 35 farklı kanalda 100 milyon TL harcadı. Açıkhava'da başta alınlıklar olmak üzere; farklı ünite ve duvarlarla 50 milyon TL harcadı. Dijital medyada ise 25 milyon TL medya alımı yaptı" ifadelerine yer verildi.

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"İSTANBULLULARIN 553 MİLYON LİRASI TEK BİR İMZA İLE BUHAR OLDU"
Öte yandan Ekrem İmamoğlu'nun beslediği troll ifşalarına sürdürmeye devam etti. Bu sefer de video yayınlayan İBB Haber, İmamoğlu'nun 'Demokrasi Konserleri' adı altında Maltepe'deki iki günlük konser için tam tamına toplamda 553 milyon 871 bin 400 lira harcadığını açıkladı.

▶️ Ekrem İmamoğlu'nu beslediği troll ifşa etti!




PARANIN BÜYÜK BİR BÖLÜMÜYLE DELEGELER SATIN ALINDI
İsraf edilen 553 milyon liranın büyük bir bölümüyle CHP'li kurultay delegelerinin oylarının satın aldığını vurgulayan İBB Haber, Ankara'daki 5 yıldızlı otelde bazı CHP delegelerine yüksek miktarda para dağıtıldığının CHP içinde konuşulduğu biliyor dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN BECERİKSİZ CHP'Lİ BELEDİYELERE TEPKİ
Öte yandan Başkan Erdoğan, yaptığı açıklamda, CHP'li belediyenin hizmetini eleştirerek şu ifadeleri kullandı:
"Belediyelere merkezî idareden ayrılan kaynağı neredeyse iki kat artırdığımız halde muhalefet cenahı utanmaz, arlanmaz bir şekilde "engellendik" yalanına sığınmaya çalışıyor. Bunlar bütçede engelli değildir, bunlar eser ve hizmet engellidir. Şehirlerine yaptıkları ihaneti gizlemek için de tamamı yalan ve yanlış üzerine kurulu kampanyalarla milleti kandırmanın peşindeler.

"31 MART TARİHİ DÖNÜM NOKTASI OLACAKTIR"
"Milleti kandırarak makam-mevki elde etme üzerine kurulu siyaset, eski Türkiye'nin tarzıdır. Bizim son 21 yılda hayata geçirdiğimiz demokrasi ve kalkınma atılımları sayesinde ülkemizde siyasetin işleyişi de değişti. Eskinin ideolojik istismar, korku ve laf cambazlığıyla kifayetsizliğini gizleme siyasetinin yerini eser ve hizmet siyaseti aldı. Türkiye Yüzyılı'yla dünyada hak ettiği yere gelme konusunda kararlı adımlarla ilerleyen günümüz Türkiye'sinde eskinin geçer akçesi zübük siyaseti işlemez, işlemiyor. 31 Mart, inşallah şehirlerimizin Gerçek Belediyecilik'le geleceğe hazırlanması konusunda tarihî bir dönüm noktası olacaktır."

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