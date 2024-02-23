Kulağınıza soğan koyun ve bekletin. O sorunu şipşak ortadan kaldırıyor

BBC Türkçe'nin aktardığına göre, Yale Üniversitesi Babil Koleksiyonu'nda bulunan ve dünyanın en eski yemek kitapları arasında sayılan üç küçük kil tablet, soğanın binlerce yıl öncesinden itibaren mutfaklarda önemli bir yer tuttuğunu gösteriyor. Fransız Asur Uygarlığı uzmanı Jean Bottero'nun çözdüğü bu tabletler, Asurluların soğanı ve soğangiller familyasını yoğun bir şekilde kullandıklarını ortaya koyuyor.

Birleşmiş Milletler'in verilerine göre, soğan dünyada en az 175 ülkede yetiştiriliyor ve bu sayı, buğday yetiştirilen ülkelerin iki katından fazla. Soğan, çeşitli mutfak geleneklerinde temel bir bileşen olarak kabul ediliyor ve gıda tarihçisi Laura Kelley'e göre, soğanın kökeni Orta Asya'ya dayanıyor. Soğan, kolay yetiştirilmesi ve haşereye karşı dirençli olması sebebiyle antik çağlardan bu yana değerli bir besin kaynağı olarak görülmüş.