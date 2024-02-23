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CHP'deki 1 Nisan savaşına adım adım! Takvim, Saraçhane - Genel Merkez hattında yaşananların nabzını tuttu | Özgür'ün asıl mesajı Ekrem'e

CHP'de Özgür Özel-Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki güç savaşı tam gaz devam ediyor. CHP'deki iç kavga daha da büyümeye devam ederken, olağan üstü kurultay çanları çalıyor. Kulislerde Ekrem İmamoğlu’nun 1 Nisan hazırlığında olduğu, tüm ekibini ve belediye bütçesini kurultay hazırlıkları için kullandığı konuşulurken, Özgür Özel'in 'avcunuzu yalarsınız' çıkışı dikkat çekmişti. Yaşanan bu gelişmeler sıcaklığını korurken CHP yandaşı Barış Yarkadaş, Özgür Özel'in avucunuzu yalarsınız mesajının asıl hedefinin Ekrem İmamoğlu olduğunu söyledi. Yarkadaş "Özgür Özel’in “Hazımsızlar kurultay hesabı yapıyor ama avuçlarını yalarlar’’ sözü bu yüzden Kılıçdaroğlu taraftarlarını değil, İmamoğlu’nun çevresini hedef almaktadır. Çünkü çokça demagojisi yapılan kurultay hesabı Kılıçdaroğlu’nun değil İmamoğlu’nun ve Özel’in ofislerinin başlıca gündem konusudur" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 24 Şubat 2024, 01:46 Güncelleme 24 Şubat 2024, 02:09
CHP’deki 1 Nisan savaşına adım adım! Takvim, Saraçhane - Genel Merkez hattında yaşananların nabzını tuttu | Özgür’ün asıl mesajı Ekrem’e

CHP'deki 13 yıllık Kılıçdaroğlu devri sona ererken, gerilim ve kaos tam gaz yükselmeye devam ediyor.

Ekrem İmamoğlu kurultay sonrası CHP'yi kendi ikballeri doğrultusunda dizayn etmeye başlarken, kendisine yakın isimleri kritik noktalara getirdi. Kılıçdaroğlu'nu ise arkadan hançerleyerek genel başkanlık koltuğuna oturan Özgür Özel 'eş başkan' konumuna düştü.



CHP GÜÇ SAVAŞINDA SAVRULUYOR
Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuktan inmesi sonrası parti İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasındaki güç savaşında savrulmaya başladı.


ÖZEL'İN "ÖZGÜRLEŞME" DENEMELERİ
Özgür Özel, İzmir ve Çankaya'da Ekrem İmamoğlu'nun baskılarına rağmen adayları kendisi belirleyerek "Özgürleşme" denemeleri yaptı.



İMAMOĞLU İSTANBUL'DA LİSTELERE ÇÖKTÜ
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise İstanbul'un ilçelerine kendi adamlarını aday göstererek karşılık vermeye çalıştı. Özel-İmamoğlu arasındaki kavga alevlenirken eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da hamlelerini gerçekleştirdi.

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KILIÇDAROĞLU'DAN TAM GAZ 1 NİSAN HAZIRLIĞI
Öte yandan yaşananların gölgesinde CHP'nin devrik lideri Kemal Kılıçdaroğlu da 1 Nisan hazırlığını tam gaz sürdürüyor.


Kılıçdaroğlu'nun ekibi CHP medyasına verdiği demeçlerde "Farklı bakış açıları çok var ve öyle ya da böyle bir kurultay süreci ihtimali yüksek olmaya başladı" değerlendirmesi ile fitili ateşledi


KAOS DÖNEN ADAYLIK SÜRECİ
Vaat edilen 'değişim' bir zaman sonra yerini ahbap - çavuş atamalarına bıraktı, aday belirleme sürecinde kan gövdeyi götürdü. Parti Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasındaki güç çekişmesine sahne olurken; CHP Genel Merkez ve Saraçhane bloğu olarak ikiye ayrıldı.


'OLAĞANÜSTÜ KURULTAY' ÇANLARI ÇALIYOR
Kaosa dönen adaylık süreci, adalet ve liyakatten yoksun atamalar ve fondaşların bile 'yetersiz' olarak tanımladığı adaylar sonrası CHP "yerel seçimleri kaybedeceğiz" endişesini büründü.

Durum öyle bir vaziyet aldı ki 'olağanüstü kurultay' baskısı genel merkezin tercihlerinde belirleyici unsur oldu.

Takvim, Saraçhane - Genel Merkez hattında yaşananların nabzını tuttu.

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EKREM İMAMOĞLU'NDAN 1 NİSAN HAZIRLIĞI
Kulislerde Ekrem İmamoğlu'nun 1 Nisan hazırlığında olduğu, tüm ekibini ve belediye bütçesini kurultay hazırlıkları için kullandığı konuşuluyor. İmamoğlu'nun öncelikli hedefi CHP Genel Başkanlığı'nı Özgür Özel'in elinden devralıp koltuğa oturmak. Bu kapsamda CHP'deki Ekremciler hem çalışmalarını hem de hazırlıklarını sürdürüyor.

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ÖZGÜR ÖZEL: AVUCUNUZU YALARSINIZ
Bu durumun farkında olan Özgür Özel, intikam için sahaya inen Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra İmamoğlu'nu da hedefe koydu. Özel, "CHP'de genel başkanı delegeler ya da parti içi dengeler değil, kamuoyu belirler. Bunu yüz kere söyledim. Eğer biz kamuoyu desteğini kaybedersek her şey olur ama biz kamuoyu desteğini kaybetmeyiz" iddiasında bulundu.

Parti içinde, kurultayı hazmedemeyenlerin ve saçma sapan tavır içinde olanların bulunduğunu söyleyen Özel, "1 Nisan'ı bekleyenler, üç beş hazımsız avuçlarını yalarlar." dedi.



ASIL MESAJ EKREM'E
Yaşanan bu gelişmeler sıcaklığını korurken CHP yandaşı Barış Yarkadaş, Özgür Özel'in avucunuzu yalarsınız mesajının asıl hedefinin Ekrem İmamoğlu olduğunu söyledi.

Yarkadaş "Özgür Özel'in "Hazımsızlar kurultay hesabı yapıyor ama avuçlarını yalarlar'' sözü bu yüzden Kılıçdaroğlu taraftarlarını değil, İmamoğlu'nun çevresini hedef almaktadır.Çünkü çokça demagojisi yapılan kurultay hesabı Kılıçdaroğlu'nun değil İmamoğlu'nun ve Özel'in ofislerinin başlıca gündem konusudur" ifadelerini kullandı.

CHP yandaşı Barış Yarkadaş şu ifadeleri kullandı:

Büyük Kurultay Delegelerinin meclis üyesi yapılması, onları ''mekanizmanın içinde tutmak'' ve olası bir kurultayda başka bir adaya oy vermesinin önüne geçmek içindir.

Şimdi söyleyin bakalım…

1 Nisan'a hazırlanan Kılıçdaroğlu mu yoksa İmamoğlu ve Özel mi?

Şu çok açık ki; İmamoğlu ve ekibi, Özgür Özel'i genel başkan seçtirdiği için memnun değildir ve kafalarında başka bir kurultay hesabı vardır.



O SÖZLER KİME?
Özgür Özel'in Now TV'de "Hazımsızlar kurultay hesabı yapıyor ama avuçlarını yalarlar'' sözü bu yüzden Kılıçdaroğlu taraftarlarını değil, İmamoğlu'nun çevresini hedef almaktadır.

Çünkü çokça demagojisi yapılan kurultay hesabı Kılıçdaroğlu'nun değil İmamoğlu'nun ve Özel'in ofislerinin başlıca gündem konusudur.

Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın TGRT'de katıldığı bir programda spikerin "Seçimde olumsuz bir sonuç çıkarsa kurultay toplanır mı?" sorusuna verdiği cevap bu korkuyu tetiklemiştir.

Savaş'ın spikere "Olumsuz bir sonuç çıkarsa kurultay delegeleri bir muhasebe yapmak isteyebilir'' demesi Savaş'ın parti içinde hedef haline getirilmesinin temel sebeplerinden biridir.

Özel'in ekibinde yer alan önemli bir isim bu sözler üzerine sağı – solu aramış ve "Başkan ne yapmak istiyor, bizden kurultay intikamı mı alacak!" diye tepki göstermiş ve korkusunu ortaya koymuştur.

Savaş'ın aynı programda Kılıçdaroğlu'ndan övgüyle söz etmesi de ''Ankara''da rahatsızlık yaratmış peşinden ise Savaş'ın adaylığı kamuoyu önünde tartışmaya açılmıştır.

HER ŞEY ORTADA DEĞİL Mİ?
Görüldüğü üzere ''kurultay hesabı'' yapanlar bu telaşlarını örtmek için "canbaza bak canbaza'' oyunu oynayarak yine Kılıçdaroğlu'nu hedefe oturtmuştur.

Bu yaptıklarıyla günü kurtardığını sanan İmamoğlu ve Özel'in çevresi CHP tabanındaki kırılmayı ise ısrarla görmezden gelmektedir.



KILIÇDAROĞLU BU SÜREÇTE NELER YAPTI?
Bu bağlamda Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu süreçteki 1 Nisan hamlelerini tekrar hatırlamakta fayda var.

Tuttuğu ofislerle CHP'ye paralel bir genel merkez oluşturan Kılıçdaroğlu CHP'nin yerel seçimlerden başarısız çıkacağını düşünerek tüm planlarını bu doğrultuda yapıyor.

Özellikle Ekrem İmamoğlu'nu bitirmeye niyetli olduğu bilinen Kemal Kılıçdaroğlu, hem parti içindeki gücünü korumaya çalışıyor hem de çeşitli görüşmeler yaparak 1 Nisan'a hazırlanıyor.

"SİYASETİ BIRAKMADIM, BURADAYIM" MESAJI
Kılıçdaroğlu son olarak Ankara'daki 'intikam' üssünden "Siyaseti bırakmadım" açıklamasını yaptı. CHP tabanına ve İmamoğlu-Özel ikilisine "Buradayım" mesajı verdi.

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"BU YOLLARI AYNI HEVESLE ÖYLE BİR YÜRÜRÜM Kİ..."
Kılıçdaroğlu 'intikam' çin çıktığı yolda saha çalışmalarına da hız verdi. Geride bıraktığımız günlerde Ankara Yıldız Oto Sanayi Sitesi'nde esnaf ziyareti yapan Kılıçdaroğlu hem Özgür Özel'e hem de Ekrem İmamoğlu'na subliminal mesaj gönderdi.

CHP liderinin arkasında "Bir daha bu yolları aynı hevesle öyle bir yürürüm ki şok olursunuz" yazdığı görüldü. Duvardaki bir başka yazıda ise "Her şey çok güzel olacak" ifadeleri dikkat çekti.

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TANITIM TOPLANTISINA GİTMEDİ
Kemal Kılıçdaroğlu son hamlesini 18 Şubat'ta yaptı. CHP, Ankara'da Aday Tanıtım ve Seçim Bildirgesi Toplantısı düzenledi. Adaylığı kesinleşen isimler Ankara'daki toplantıya katılmak üzere başkente gitti. Kemal Kılıçdaroğlu ise programa davet edilmesine rağmen katılmadı.

Kılıçdaroğlu'nun ekibi ise "Kurultay süreci ihtimali yüksek olmaya başladı" çıkışı yaptı.

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