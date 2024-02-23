CHP’deki 1 Nisan savaşına adım adım! Takvim, Saraçhane - Genel Merkez hattında yaşananların nabzını tuttu | Özgür’ün asıl mesajı Ekrem’e

CHP'deki 13 yıllık Kılıçdaroğlu devri sona ererken, gerilim ve kaos tam gaz yükselmeye devam ediyor. Ekrem İmamoğlu kurultay sonrası CHP'yi kendi ikballeri doğrultusunda dizayn etmeye başlarken, kendisine yakın isimleri kritik noktalara getirdi. Kılıçdaroğlu'nu ise arkadan hançerleyerek genel başkanlık koltuğuna oturan Özgür Özel 'eş başkan' konumuna düştü.

CHP GÜÇ SAVAŞINDA SAVRULUYOR Kemal Kılıçdaroğlu 'nun koltuktan inmesi sonrası parti İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasındaki güç savaşında savrulmaya başladı. ÖZEL'İN "ÖZGÜRLEŞME" DENEMELERİ Özgür Özel, İzmir ve Çankaya'da Ekrem İmamoğlu'nun baskılarına rağmen adayları kendisi belirleyerek "Özgürleşme" denemeleri yaptı.





İMAMOĞLU İSTANBUL'DA LİSTELERE ÇÖKTÜ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise İstanbul'un ilçelerine kendi adamlarını aday göstererek karşılık vermeye çalıştı. Özel-İmamoğlu arasındaki kavga alevlenirken eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da hamlelerini gerçekleştirdi.



KILIÇDAROĞLU'DAN TAM GAZ 1 NİSAN HAZIRLIĞI

Öte yandan yaşananların gölgesinde CHP'nin devrik lideri Kemal Kılıçdaroğlu da 1 Nisan hazırlığını tam gaz sürdürüyor.





Kılıçdaroğlu'nun ekibi CHP medyasına verdiği demeçlerde "Farklı bakış açıları çok var ve öyle ya da böyle bir kurultay süreci ihtimali yüksek olmaya başladı" değerlendirmesi ile fitili ateşledi





KAOS DÖNEN ADAYLIK SÜRECİ

Vaat edilen 'değişim' bir zaman sonra yerini ahbap - çavuş atamalarına bıraktı, aday belirleme sürecinde kan gövdeyi götürdü. Parti Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasındaki güç çekişmesine sahne olurken; CHP Genel Merkez ve Saraçhane bloğu olarak ikiye ayrıldı.





'OLAĞANÜSTÜ KURULTAY' ÇANLARI ÇALIYOR

Kaosa dönen adaylık süreci, adalet ve liyakatten yoksun atamalar ve fondaşların bile 'yetersiz' olarak tanımladığı adaylar sonrası CHP "yerel seçimleri kaybedeceğiz" endişesini büründü.



Durum öyle bir vaziyet aldı ki 'olağanüstü kurultay' baskısı genel merkezin tercihlerinde belirleyici unsur oldu.



Takvim, Saraçhane - Genel Merkez hattında yaşananların nabzını tuttu.







EKREM İMAMOĞLU'NDAN 1 NİSAN HAZIRLIĞI

Kulislerde Ekrem İmamoğlu'nun 1 Nisan hazırlığında olduğu, tüm ekibini ve belediye bütçesini kurultay hazırlıkları için kullandığı konuşuluyor. İmamoğlu'nun öncelikli hedefi CHP Genel Başkanlığı'nı Özgür Özel'in elinden devralıp koltuğa oturmak. Bu kapsamda CHP'deki Ekremciler hem çalışmalarını hem de hazırlıklarını sürdürüyor.

ÖZGÜR ÖZEL: AVUCUNUZU YALARSINIZ

Bu durumun farkında olan Özgür Özel, intikam için sahaya inen Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra İmamoğlu'nu da hedefe koydu. Özel, "CHP'de genel başkanı delegeler ya da parti içi dengeler değil, kamuoyu belirler. Bunu yüz kere söyledim. Eğer biz kamuoyu desteğini kaybedersek her şey olur ama biz kamuoyu desteğini kaybetmeyiz" iddiasında bulundu.



Parti içinde, kurultayı hazmedemeyenlerin ve saçma sapan tavır içinde olanların bulunduğunu söyleyen Özel, "1 Nisan'ı bekleyenler, üç beş hazımsız avuçlarını yalarlar." dedi.