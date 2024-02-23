CHP’deki 1 Nisan savaşına adım adım! Takvim, Saraçhane - Genel Merkez hattında yaşananların nabzını tuttu | Özgür’ün asıl mesajı Ekrem’e

ASIL MESAJ EKREM'E
Yaşanan bu gelişmeler sıcaklığını korurken CHP yandaşı Barış Yarkadaş, Özgür Özel'in avucunuzu yalarsınız mesajının asıl hedefinin Ekrem İmamoğlu olduğunu söyledi.
Yarkadaş "Özgür Özel'in "Hazımsızlar kurultay hesabı yapıyor ama avuçlarını yalarlar'' sözü bu yüzden Kılıçdaroğlu taraftarlarını değil, İmamoğlu'nun çevresini hedef almaktadır.Çünkü çokça demagojisi yapılan kurultay hesabı Kılıçdaroğlu'nun değil İmamoğlu'nun ve Özel'in ofislerinin başlıca gündem konusudur" ifadelerini kullandı.
CHP yandaşı Barış Yarkadaş şu ifadeleri kullandı:
Büyük Kurultay Delegelerinin meclis üyesi yapılması, onları ''mekanizmanın içinde tutmak'' ve olası bir kurultayda başka bir adaya oy vermesinin önüne geçmek içindir.
Şimdi söyleyin bakalım…
1 Nisan'a hazırlanan Kılıçdaroğlu mu yoksa İmamoğlu ve Özel mi?
Şu çok açık ki; İmamoğlu ve ekibi, Özgür Özel'i genel başkan seçtirdiği için memnun değildir ve kafalarında başka bir kurultay hesabı vardır.
O SÖZLER KİME?
Özgür Özel'in Now TV'de "Hazımsızlar kurultay hesabı yapıyor ama avuçlarını yalarlar'' sözü bu yüzden Kılıçdaroğlu taraftarlarını değil, İmamoğlu'nun çevresini hedef almaktadır.
Çünkü çokça demagojisi yapılan kurultay hesabı Kılıçdaroğlu'nun değil İmamoğlu'nun ve Özel'in ofislerinin başlıca gündem konusudur.
Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın TGRT'de katıldığı bir programda spikerin "Seçimde olumsuz bir sonuç çıkarsa kurultay toplanır mı?" sorusuna verdiği cevap bu korkuyu tetiklemiştir.
Savaş'ın spikere "Olumsuz bir sonuç çıkarsa kurultay delegeleri bir muhasebe yapmak isteyebilir'' demesi Savaş'ın parti içinde hedef haline getirilmesinin temel sebeplerinden biridir.
Özel'in ekibinde yer alan önemli bir isim bu sözler üzerine sağı – solu aramış ve "Başkan ne yapmak istiyor, bizden kurultay intikamı mı alacak!" diye tepki göstermiş ve korkusunu ortaya koymuştur.
Savaş'ın aynı programda Kılıçdaroğlu'ndan övgüyle söz etmesi de ''Ankara''da rahatsızlık yaratmış peşinden ise Savaş'ın adaylığı kamuoyu önünde tartışmaya açılmıştır.
HER ŞEY ORTADA DEĞİL Mİ?
Görüldüğü üzere ''kurultay hesabı'' yapanlar bu telaşlarını örtmek için "canbaza bak canbaza'' oyunu oynayarak yine Kılıçdaroğlu'nu hedefe oturtmuştur.
Bu yaptıklarıyla günü kurtardığını sanan İmamoğlu ve Özel'in çevresi CHP tabanındaki kırılmayı ise ısrarla görmezden gelmektedir.
KILIÇDAROĞLU BU SÜREÇTE NELER YAPTI?
Bu bağlamda Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu süreçteki 1 Nisan hamlelerini tekrar hatırlamakta fayda var.
Tuttuğu ofislerle CHP'ye paralel bir genel merkez oluşturan Kılıçdaroğlu CHP'nin yerel seçimlerden başarısız çıkacağını düşünerek tüm planlarını bu doğrultuda yapıyor.
Özellikle Ekrem İmamoğlu'nu bitirmeye niyetli olduğu bilinen Kemal Kılıçdaroğlu, hem parti içindeki gücünü korumaya çalışıyor hem de çeşitli görüşmeler yaparak 1 Nisan'a hazırlanıyor.
"SİYASETİ BIRAKMADIM, BURADAYIM" MESAJI
Kılıçdaroğlu son olarak Ankara'daki 'intikam' üssünden "Siyaseti bırakmadım" açıklamasını yaptı. CHP tabanına ve İmamoğlu-Özel ikilisine "Buradayım" mesajı verdi.
"BU YOLLARI AYNI HEVESLE ÖYLE BİR YÜRÜRÜM Kİ..."
Kılıçdaroğlu 'intikam' çin çıktığı yolda saha çalışmalarına da hız verdi. Geride bıraktığımız günlerde Ankara Yıldız Oto Sanayi Sitesi'nde esnaf ziyareti yapan Kılıçdaroğlu hem Özgür Özel'e hem de Ekrem İmamoğlu'na subliminal mesaj gönderdi.
CHP liderinin arkasında "Bir daha bu yolları aynı hevesle öyle bir yürürüm ki şok olursunuz" yazdığı görüldü. Duvardaki bir başka yazıda ise "Her şey çok güzel olacak" ifadeleri dikkat çekti.
TANITIM TOPLANTISINA GİTMEDİ
Kemal Kılıçdaroğlu son hamlesini 18 Şubat'ta yaptı. CHP, Ankara'da Aday Tanıtım ve Seçim Bildirgesi Toplantısı düzenledi. Adaylığı kesinleşen isimler Ankara'daki toplantıya katılmak üzere başkente gitti. Kemal Kılıçdaroğlu ise programa davet edilmesine rağmen katılmadı.
Kılıçdaroğlu'nun ekibi ise "Kurultay süreci ihtimali yüksek olmaya başladı" çıkışı yaptı.