Son dakika: Anayasa Mahkemesi’nden CHP ve Can Atalay’ın yeni başvuruları hakkında karar

Gezi suçlarından hükümlü Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay'ın vekilliği düşürüldü. Karar TBMM'de okundu.



CHP ve Can Atalay'ın avukatlarının Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı milletvekilliğinin düşürülmesinin yok hükmünde sayılmasına yönelik başvuru karara bağlandı.



AYM her iki başvuruda da "karar verilmesine yer olmadığına" hükmetti.