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ÇALIŞMA SAATLERİ son durum 2024! Haftalık çalışma saatleri, mesai süresi kısalacak mı? Yeni mesai saatleri ve maaşlar...

ÇALIŞMA SAATLERİ son durum 2024: Avrupa'da hızla yaygınlaşan 4 günlük çalışma sistemi, Türkiye'de de gündemdeki sıcaklığını koruyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın konuyla ilgili çalışma başlatması, "Çalışma saatleri kısalacak mı?" sorusunu en çok arananlar arasına soktu. Uzun çalışma saatleri, çalışanların dinlenme ve aileleriyle vakit geçirme imkanlarını kısıtlıyor. 4 günlük çalışma sistemi ile çalışanlar, daha fazla dinlenerek iş-yaşam dengesini sağlayabilecek. Peki haftalık çalışma saatleri, mesai süresi kısalacak mı? İşte yeni mesai saatleri ve maaşlar...

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Giriş Tarihi 22 Şubat 2024, 10:02 Güncelleme 22 Şubat 2024, 10:02
ÇALIŞMA SAATLERİ son durum 2024! Haftalık çalışma saatleri, mesai süresi kısalacak mı? Yeni mesai saatleri ve maaşlar...

Çalışma saatleri son durum en sık aratılanlar arasında yerini aldı. Gündemdeki önemli konulardan biri olan çalışma saatleri düzenlemesiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Türkiye'de özel sektörde haftalık mesai saatlerinin 45'ten 40 saate düşürülmesi planlanıyor. Bu değişiklik, çalışanların daha verimli olmalarını hedefleyerek iş hayatının kalitesini artırmayı amaçlıyor.

ÇALIŞMA SAATLERİ KISALACAK MI?

Geçtiğimiz aylarda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından sinyalleri verilen çalışma büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Bu kapsamda çalışma saatlerinin 45 saatten 40'a indirilmesi planlanıyor.

YENİ MESAİ SAATLERİ

Meslek gruplarına göre çalışma saatleri yeniden değerlendirilecek ve özellikle basın ve denizcilik sektöründeki haftalık çalışma süresi 48 saatken, diğer meslek gruplarında 45 saat olarak belirlenmiş durumda.

🔴 Genel olarak tüm çalışanları kapsayacak şekilde haftalık çalışma saatlerinin 35-40 saate indirilmesi hedefleniyor.

🔴 Bu düzenlemeyle birlikte mevcut dağınık mevzuat bir araya getirilerek çalışanların hakları güçlendirilecek ve yeni hak kategorileri geliştirilecek.

🔴 Ayrıca, "İş Kanunu" üzerinde yapılan çalışmada, çalışma saatleri, yıllık izinler, ücretler gibi konular da detaylı bir şekilde değerlendirilecek ve mevcut haklar korunacak.

MESAİ SAATLERİ KISALINCA MAAŞLAR DÜŞER Mİ?

Ülkemizde gündemde olan konulardan biri de mesai saatlerinin kısalması. Ancak uzmanlar, bu durumun işçilerin ücretlerini düşürmeyeceğini belirtiyor. Asgari ücret ve işçi haklarına yönelik mevcut düzenlemeler sayesinde, işverenlerin kısa mesai gerekçesiyle ücret indirimine gitmeleri hukuki sorunlara yol açabilir.

ÇALIŞMA SAATLERİ NE ZAMAN KISALCAK?

Çalışma saatlerinin düşürülmesiyle ilgili yapılacak düzenlemeler şimdilik hazırlık aşamasında. Konuyla ilgili güncel bilgiler geldiğinde anında haberimizde yer alacak.

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