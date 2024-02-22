ÇALIŞMA SAATLERİ son durum 2024! Haftalık çalışma saatleri, mesai süresi kısalacak mı? Yeni mesai saatleri ve maaşlar...

🔴 Bu düzenlemeyle birlikte mevcut dağınık mevzuat bir araya getirilerek çalışanların hakları güçlendirilecek ve yeni hak kategorileri geliştirilecek.
🔴 Ayrıca, "İş Kanunu" üzerinde yapılan çalışmada, çalışma saatleri, yıllık izinler, ücretler gibi konular da detaylı bir şekilde değerlendirilecek ve mevcut haklar korunacak.
MESAİ SAATLERİ KISALINCA MAAŞLAR DÜŞER Mİ?
Ülkemizde gündemde olan konulardan biri de mesai saatlerinin kısalması. Ancak uzmanlar, bu durumun işçilerin ücretlerini düşürmeyeceğini belirtiyor. Asgari ücret ve işçi haklarına yönelik mevcut düzenlemeler sayesinde, işverenlerin kısa mesai gerekçesiyle ücret indirimine gitmeleri hukuki sorunlara yol açabilir.
ÇALIŞMA SAATLERİ NE ZAMAN KISALCAK?
Çalışma saatlerinin düşürülmesiyle ilgili yapılacak düzenlemeler şimdilik hazırlık aşamasında. Konuyla ilgili güncel bilgiler geldiğinde anında haberimizde yer alacak.