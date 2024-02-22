ÇALIŞMA SAATLERİ son durum 2024! Haftalık çalışma saatleri, mesai süresi kısalacak mı? Yeni mesai saatleri ve maaşlar...

🔴 Bu düzenlemeyle birlikte mevcut dağınık mevzuat bir araya getirilerek çalışanların hakları güçlendirilecek ve yeni hak kategorileri geliştirilecek.

🔴 Ayrıca, "İş Kanunu" üzerinde yapılan çalışmada, çalışma saatleri, yıllık izinler, ücretler gibi konular da detaylı bir şekilde değerlendirilecek ve mevcut haklar korunacak.