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Sabah namazı nasıl kılınır ve kaç rekat? Sabah namazında hangi dualar ve sureler okunur? İşte Peygamberimizin okuduğu sureler

Sabah namazı, İslam dininde güne başlamanın en önemli ibadetlerinden biridir ve Müslüman alemi için büyük bir önem taşır. Beş vakit namazın ilki olan sabah namazı, günün ilk ışıklarıyla birlikte kılınır ve Müslümanların güne manevi bir hazırlıkla başlamalarını sağlar. Bu özel vakit, aynı zamanda kişisel düşünce ve ibadet için sakin bir zaman dilimi sunar. Sabah namazı, iki rekattan oluşur ve Fecr vaktinde kılınır. İslamiyet'te namaz, Allah'a yakınlık kurma, günahlardan arınma ve maneviyatı güçlendirme amacı taşır. Peki sabah namazı nasıl kılınır ve kaç rekat? Sabah namazı kılınışında hangi dualar ve sureler okunur? Peygamberimizin okuduğu sureler...

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Giriş Tarihi 21 Şubat 2024, 16:32 Güncelleme 21 Şubat 2024, 16:35
Sabah namazı nasıl kılınır ve kaç rekat? Sabah namazında hangi dualar ve sureler okunur? İşte Peygamberimizin okuduğu sureler

Peygamberimiz sabah namazının farzında hangi sureleri okurdu sorularına yanıt arıyor. İslamiyet'te 5 vakit namaz kılmak Müslüman vatandaşlar için farz kılınmıştır ve her gün ibadetini yerine getirenler sabah namazı hakkında tüm bilgileri merak ederek araştırıyor. İbadetlerini gerçekleştiren vatandaşlardan ilk kez kılacak olanlar sabah namazı nasıl kılınır, kaç rekattır sorusunun yanıtını da merak ediyor. Peki sabah namazı nasıl kılınır ve kaç rekat? Sabah namazı kılınışında hangi dualar ve sureler okunur? Peygamberimizin okuduğu sureler...

PEYGAMBERİMİZ SABAH NAMAZININ FARZINDA HANGİ SURELERİ OKURDU?

Peygamber Efendimiz sabah namazının farzında uzun sûreler ve âyetler okuyabilmek için sabahtan namazının sünnetinde kısa âyet ve sûreler okurdu. Sabahleyin namazının sünnetinde, bazan Bakara ve Âl-i İmran sûrelerinden kısa âyetler, bazan da birinci rekatta Kâfirûn, ikinci rekatta İhlâs sûrelerini okurdu.

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SABAH NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?

Sabah namazı toplamda 4 rekattır. İlk 2 rekat sünnet, daha sonra 2 rekat farzı kılınır. İmsak vakti ile gün doğumu arasındaki zamanda kılınır. Günün ilk ibadeti arasında yer alan sabah namazının imsaktan 30 40 dakika sonra kılınması önerilmiştir.

Sabah namazı ki sünnet, iki farz olarak kılınır.

Sabah Namazı 2 Rekat Sünnetinin Kılınışı

Sabah namazı sünnetinde 1. rekatın kılınışı;

Besmele çekilir: "Bismillahirrahmanirrahim"

"Niyet ettim Allah rızası için bugünkü sabah namazımın iki rekât sünnetini kılmaya" denilerek niyet edilir.

"Allah'u Ekber" (Erkeklerde iki el kulak hizasında kaldırılır ve avuç içleri hafif karşıya bakar. Kadınlarda eller göğüs hizasına kaldırılır, aynı şekilde avuç içleri yarım olarak karşıya dönüktür.) denilerek tekbir getirilir.

Sübhâneke okunur.

Besmele çekilir "Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim"

Fatiha Suresi okunur.

Zamm-ı sure okunur: Kur'an'ı Kerim'den bir sure okunur. En az üç ayet olmalıdır.

"Allah'u Ekber" denilerek rükû'ya eğilinir. (Eller dizlerin üzerine gelecek şekilde eğilinir.)

Üç defa "Subhane Rabbiyel Azim" denir.

Rükûdan kalkılır. Kalkarken 1 defa, "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel hamd" denir.

"Allah'u Ekber" denilir ve secdeye eğilinir. (Dizlerin üzerinde eğilinir, alın yerde ve iki el iki yanda yere tam basılır.)
Secdedeyken üç defa "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

"Allah'u Ekber" denilir ve dizler üzerine oturulur. Tekrar "Allah'u Ekber" denilir ve secdeye gidilir.

Secdedeyken üç defa "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

Ardından "Allah'u Ekber" denilerek ikinci rekât için ayağa kalkılır.

Sabah namazı sünnetinde 2. rekatın kılınışı;

Besmele çekilir: "Bismillahirrahmanirrahim"

Fatiha Suresi okunur.

Zamm-ı sure okunur: Kur'an'ı Kerim'den bir sure okunur. En az üç ayet olmalıdır.

"Allah'u Ekber" denilerek rükûya eğilinir. Üç defa "Subhane Rabbiyel Azim" denir.

Rükûdan kalkılır: Kalkarken, "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel hamd" denir.

"Allah'u Ekber" denilir ve secdeye eğilinir.

Üç defa "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

"Allah'u Ekber" denilir ve doğrulunur.

Tekrar "Allah'u Ekber" denilir ve secdeye gidilir.

Secdedeyken üç defa "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

Tekrar "Allah'u Ekber" denilerek secde de oturulur.

Ettehıyyatü Duası

Ardından Salli – Barik duaları,

En son Rabbena Atina – Rabbenağfirli duaları okunur.

Sadece başı önce sağa ve sonra sola çevirerek selam verilir. Her iki yöne selamda da "Es Selamu Aleykum ve Rahmetullah" denir.

Sabah Namazı 2 Rekat Farzının Kılınışı

Sabah namazı farzında 1. rekatın kılınışı;

Besmele çekilir: "Bismillahirrahmanirrahim"

Niyet: "Niyet ettim Allah rızası için bugünkü sabah namazımın iki rekât farzını kılmaya"

"Allah'u Ekber" denilerek tekbir getirilir.

Sübhâneke okunur.

Besmele çekilir "Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim"

Fatiha Suresi okunur.

Zamm-ı sure okunur: Kur'an'ı Kerim'den bir sure okunur. En az üç ayet olmalıdır.

"Allah'u Ekber" denilerek rükû'ya eğilinir.

Üç defa "Subhane Rabbiyel Azim" denir.

Rükûdan kalkılır. Kalkarken 1 defa, "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel hamd" denir.

"Allah'u Ekber" denilir ve secdeye eğilinir.

Secdedeyken üç defa "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

"Allah'u Ekber" denilir ve dizler üzerine oturulur. Tekrar "Allah'u Ekber" denilir ve secdeye gidilir.

Secdedeyken üç defa "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

Ardından "Allah'u Ekber" denilerek ikinci rekât için ayağa kalkılır.

Sabah namazı farzında 2. rekatın kılınışı;

Besmele çekilir: "Bismillahirrahmanirrahim"

Fatiha Suresi okunur.

Zamm-ı sure okunur: Kur'an'ı Kerim'den bir sure okunur. En az üç ayet olmalıdır.

"Allah'u Ekber" denilerek rükû'ya eğilinir.

Üç defa "Subhane Rabbiyel Azim" denir.

Rükûdan kalkılır. Kalkarken 1 defa, "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel hamd" denir.

"Allah'u Ekber" denilir ve secdeye eğilinir.

Secdedeyken üç defa "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

"Allah'u Ekber" denilir ve dizler üzerine oturulur. Tekrar "Allah'u Ekber" denilir ve secdeye gidilir.

Secdedeyken üç defa "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

Tekrar "Allah'u Ekber" denilerek secde de oturulur.

Ettehıyyatü Duası

Ardından Salli – Barik duaları,

En son Rabbena Atina – Rabbenağfirli duaları okunur.

Sadece başı önce sağa ve sonra sola çevirerek selam verilir. Her iki yöne selamda da "Es Selamu Aleykum ve Rahmetullah" denir.

Ve namaz tamamlanır.

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