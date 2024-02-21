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Milli Piyango Online 20 Şubat 2024 Salı SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA ekranı! SÜPER LOTO SONUÇLARI! Tıkla-öğren

Şans oyunu tutkunlarının heyecanla beklediği Süper Loto çekilişi MP YouTube hesabında canlı olarak gerçekleşti. Haftada üç kez düzenlenen çekilişin ilkine dair büyük bir merak ve heyecan hakimdi. Kazanan numaraların duyurulmasıyla birlikte, şans oyunu tutkunları büyük bir ilgiyle sonuçları araştırmaya başladı. Süper Loto çekilişi haftanın 3 günü gerçekleşiyor. Salı, Perşembe, Pazar günleri gerçekleşen çekiliş için sorgulamalar başladı. İşte 20 Şubat 2024 Süper Loto sonucu...

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Giriş Tarihi 21 Şubat 2024, 11:10 Güncelleme 21 Şubat 2024, 11:10
Milli Piyango Online 20 Şubat 2024 Salı SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA ekranı! SÜPER LOTO SONUÇLARI! Tıkla-öğren

Süper Loto çekilişi, şans oyunu tutkunları tarafından büyük bir heyecanla bekleniyordu. Milli Piyango Online platformu, bu heyecanı en yakından takip edenler için vazgeçilmez bir kaynak haline geldi. Sonuçlar, www.millipiyangoonline.com üzerinden duyurulacak. İşte 20 Şubat 2024 Süper Loto sonucu...

20 ŞUBAT 2024 SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Süper Loto çekilişi haftanın 3 günü gerçekleşiyor. Salı, Perşembe, Pazar günleri gerçekleşen çekiliş için sorgulamalar başladı.

SON ÇEKİLİŞ SONUCU

4 11 30 46 48 54

İŞTE 20 ŞUBAT 2024 SALI KAZANDIRAN NUMARALAR

SÜPER LOTO SONUÇLARI YOUTUBE İZLE


SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

📌 Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur.

📌 Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

📌 İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

📌 Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

📌 Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

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