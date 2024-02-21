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Göz göre göre gelen felaket! Erzincan'daki maden faciasında sanıklar konuştu: İfadeler vahim hataları ortaya koydu: 8 metre olması gerekiyordu

Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeni ocağında 9 işçi toprak altında kalırken, şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı. 617 bin lira maaş alan Kanadalı yönetici Jain Ronald Guille (64) en üst düzeydeki yönetici olmasına karşın suçu Türk yöneticilere atarak tutuklanmaktan kurtulmaya çalıştı. Cezaevine gönderilen Guille mahkemedeki ifadesinde 2022 Ağustos'ta 8 metre olması gereken yüksekliğin geçildiğini ve proje dışına çıkıldığını da itiraf etti.

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Giriş Tarihi 21 Şubat 2024, 07:52 Güncelleme 21 Şubat 2024, 08:10
Göz göre göre gelen felaket! Erzincan’daki maden faciasında sanıklar konuştu: İfadeler vahim hataları ortaya koydu: 8 metre olması gerekiyordu

Anagold şirketi vekili Kanada asıllı yönetici Jain Ronald Guille (64), tercüman eşliğinde verdiği ifadesinde 20 bin dolar (617 bin lira) maaş aldığını söyledi. Tutuklanan Guille ifadesinde, "Ben Kanada vatandaşıyım.Maden sahasında yapılan işlemlerin gözlemlenmesi ve raporlanmasından sorumluyum. Madenden asıl sorumlu olan kişi operasyon direktörü olarak görev yapan Kenan Özdemir olmadığı için Abdullah Cansız'dır.
Oksidasyon bölüm sorumlusu ise Murat Bayraktar'dır. Benim görevim maden sahasını gözlemleyerek şirket merkezindeki ülke müdürüne raporlama yapmaktır. Murat Bayraktar'dan aldığım bilgileri şirket merkezindeki ülke sorumlusuna aktarmaktayım. 18 aydır şirkette çalışmaktayım" dedi.



8 METRE OLMASI GEREKEN YÜKSEKLİK GEÇİLDİ!
Liç bölgesinde herhangi bir görevi olmadığını iddia eden Kanadalı yönetici Guille, "Olay günü liç bölgesine Murat Bayraktar ile giden kişilerdenim. Oradaki çatlakları gördük.

Ardından bunu da bildirmek için Anagold madendeki odama gittim. Amerika'daki merkeze bu durumu saat 11.00'de bildirdim. Saat farkından dolayı orada gece 02.00 olmasından tarafıma herhangi bir dönüş yapılmadı.

Bana 2022 Ağustos'ta 8 metre olması gereken yüksekliğin geçildiği bildirildi. Ben başlamadan önce söz konusu raporlama yapılmıştı. Hatta gereken seviyeye indirilmesi için rapor düzenlenmişti. Projeye uygun hale gelmesini raporladım.



HASTANEDEN ALINMIŞ BELGELERİM VAR
Olay günü sahaya çıktığında küçük çatlaklar gördüğünü söyleyen Guille, "En büyük çatlak 6 cm büyüklüğündeydi. Daha iyi görebilmek için yüksek bir noktaya çıktık. Solüsyon verilmeye devam ediyordu.Tehlike anlaşıldığında solüsyonun farklı noktalara aktarılmasını söyledim. İlaç kullanıyorum. Kanada'da hastaneden alınmış belgelerim var. Bu nedenle tutuklanma talebini reddediyorum" dedi.



KANADALI YÖNETİCİYİ SUÇLADI
Tutuklu oksit operasyon mühendisi Şenol Demir (33), "53 bin lira maaş alıyorum. Liç kısmına gidecek malzemenin kırma işini yapıyorum.
Benim altımda çalışan Ramazan Çimen toprak altındadır. Ramazan Çimen'in liç bölgesinde herhangi bir görevi yoktu. O benim bilgim dışında gitti" dedi.

Operasyon Direktörü Vekili Abdülkadir Cansız (44), "Bütün operasyonlar ve iş güvenliği birimleri Jain Ronald Guille'ye bağlıydı. Asıl işi yapacak olan Jain'dir" diyerek Kanadalı yöneticiyi suçladı.



KAPATILAN YOLA GİRİP ÖLÜME GİTMİŞLER!
Tutuklanan oksit operasyon başmühendisi Murat Bayrakdar (40), "100 bin lira maaş alıyorum. Üst düzey yabancı 3 kişi vardı. Bu kişiler liç alanını görmek istedi. Dubalarla yol kapattığımızı görünce Soysal Bey engel olmaya çalıştı. Kaan Murat Akpolat'ı aradı. Kaan Murat Bey müsaade verince 3 arabayla liç bölgesine girdiler.

Arabanın birinde toprak altına kalan Adnan Keklik, diğer araçta Elif hanım, Kaan Murat bey, üçüncü araçta 3 yabancı yönetici vardı. Elif hanım, Murat Bey ve 3 yabancı yönetici liç alanın üst kısmına çıkmışlar. Ancak Adnan Keklik alt orta kısımdan geri dönerken olay meydana geldi. Ramazan Çimen ve Kenan Öz de aynı arabayla gelmişler.

Bu alanın yıkılmasına sebep olan ilk aklıma gelen dizaynında bir sorun olmuş olabilir. Projelendirmede sıkıntı olabileceğini düşünüyorum" dedi.


TOPRAK AYAĞIMIN ALTINDA OYNAMAYA BAŞLADI
Tutuklanan borulama süpervizörü Soysal Doğan (48), "59 bin lira maaş alıyorum. 19.5 yıldır süpervizör olarak çalışıyorum.
Çatlaklar sabah baktığımız çatlaklardan biraz daha genişti. İlk etapta çatlakların fotoğrafını çektim. O sırada Kaan bey 'arka tarafına bak' dedi. Atlaklar daha fazla büyümüş ancak o sırada toprak ayağımın altında oynamaya başladı. Ben de Sabırlı yönüne güvenli alana koştum. Zaten 30 saniye içinde yığın liçin orta kısmı akmaya başladı. Daha önce solüsyon akmasına bağlı yarıklar oluşuyordu ancak gerekli müdahalelerle tehlike ortadan kalkıyordu" dedi.



TOPRAK KAYMASI 10 KM
Olay günü saat 12.15'te yaklaşık 1 km açık maden sahasında patlama yapıldığını söyleyen Soysal Doğan, "Bu olayın patlamadan etkilenerek gerçekleşip gerçekleşmediğini bilmiyorum.

Fazla yükleme yapılım yapılmadığını bilmiyorum. Toprak altında kalan Adem Keklik ve Fahrettin Keklik akrabam olur. Tahminimce toprak kapmasının 10 km olduğun değerlendiriyorum" dedi.



2 RADAR VE 2 ROBOTİK MAKİNE EKSİKTİ
Tutuklanan şüpheli proses Oksit Müdürü Hüseyin Üstündağ (41), "154 bin lira maaş alıyorum. Doğu bölgesinde 2 radar ve 2 robotik makine eksikti.
Bunun için açık işletme birimi bütçesinde yer ayrıldı. Ancak olay olduğu tarihte bu bölgeye henüz cihazlar alınmamıştı.
Ben olayın olduğu tarihte İstanbul'a araç almaya gitmiştim. Olayı duyunca hızlı şekilde olay yerine geldim" dedi.



2018'DE DE HEYELAN MEYDANA GELMİŞ
Sabah'ta yer alan habere göre; Jeoloji mühendisi Ali Rıza Kalender (48) mahkemede verdiği ifadesinde, "Aylık gelirim 68 bin lira. Liç bölgesinde radar sistemini kontrol edip kritik seviyeye ulaştığında uyarıları veren kişi benim. Birimimizdeki personel Berkay Mısır 09.30'da beni aradı. Bütün birimlere e-posta göndermişti. 2018'de faz-4 bölgesinde heyelan meydana gelmişti. Boşlukların doldurularak çatlakların giderilemeyeceğini ve bölgede çalışma yapmanın tehlikeli olduğunu ve siyanürün kesilmesi gerektiğini söyledim. Murat Bayraktar ile Jain beyin odasına gittik. Tespitlerim onaylandı" dedi. Maden mühendisi Mehmet Türk (47), "Aylık gelirim 153 bin lira. 12 Şubat'ta göreve başladım. Ertesi gün olay oldu" dedi.

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