Bakan Hakan Fidan G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere Brezilya’ya geldi!

Diplomatik kaynaklar, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 'ın, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı 'na katılmak üzere yerel saatle 11.20'de (TSİ 17.20) Brezilya 'nın Rio de Janerio şehrine geldiğini bildirdi.

Kaynaklar, Bakan Fidan'ın yerel saatle 14:00'te, "Devam Eden Uluslararası Gerilimlerde G20'nin Rolü" başlıklı oturuma katılacağını belirterek, Bakan Fidan'ın iki günlük toplantı kapsamında mevkidaşlarıyla ikili görüşmelerde de bulunacağını açıkladı.