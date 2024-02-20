SÜPER LOTO SONUÇLARI! Milli Piyango Online 20 Şubat 2024 Salı SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA ekranı! Tıkla-öğren
Süper Loto çekilişinin heyecanı MP YouTube hesabında canlı yayınla yaşandı. Haftada üç kez düzenlenen çekilişin ilki, büyük bir merak ve heyecanla beklenen sonuçları ortaya çıkardı. Kazandıran numaraların duyurulmasıyla birlikte, şans oyunu tutkunları büyük bir ilgiyle sonuçları sorgulamaya başladı. İşte 20 Şubat 2024 Süper Loto sonuçları...
Süper Loto çekilişi, şans oyunu tutkunları tarafından büyük bir heyecanla bekleniyordu. Milli Piyango Online platformu, bu heyecanı en yakından takip edenler için vazgeçilmez bir kaynak haline geldi. Sonuçlar, www.millipiyangoonline.com üzerinden duyurulacak. İşte 20 Şubat 2024 Süper Loto sonucu...
20 ŞUBAT 2024 SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Süper Loto çekilişi haftanın 3 günü gerçekleşiyor. Salı, Perşembe, Pazar günleri gerçekleşen çekiliş için sorgulamalar başladı.
Sonuçlar 21.30'da haberimizde yer alacak.
İŞTE 20 ŞUBAT 2024 SALI KAZANDIRAN NUMARALAR
SÜPER LOTO SONUÇLARI YOUTUBE İZLE
SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?
📌 Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur.
📌 Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
📌 İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
📌 Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
📌 Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.