Son dakika: Adım adım 31 Mart seçimlerine! Siyasi partilerin aday listeleri için bugün son gün! AK Parti listesini teslim etti

31 Mart Pazar günü yapılacak olan seçimlerle ilgili en önemli virajdayız. Artık listeleri teslim edilmesi için son anlar. Saat 17.00'de başvurular tamamlanacak. Biz AK Parti olarak ve Cumhur ittifakı olarak listelerimizi tamamladık ve teslimini yaptık. Seçimin kritik virajını aşmış bulunmaktayız. Bundan sonra bizler için propaganda dönemi başlıyor.

LİSTELERDE KADIN VE GENÇ ADAYLARIN YER ALMASINA DİKKAT EDİLDİ Listeler şekillenirken AK Parti, MHP ve Büyük Birlik Partisi ile çok sayıda toplantı yaptı. Heyetler isimleri belli kriterler çerçevesinde listeledi. Listelerde kadın ve genç adayların yer almasına dikkat edildi. Adayların, şehrin demografik yapısına uygun olmasına da özen gösterildi.

HER SANDIKTA GÖREVLİ OLACAK

Bugün itibarıyla sandık kurullarının oluşumu da kamu görevlilerinin mülki idari amirlerinden istenmesi siyasi partilerden talep edilmesi başlıyor. Onlarda seçim takvimi içerisinde işliyor. Yasa ve genelgelerde tanımlı şekliyle oluşturulacak. Sandık Kurulu ve Sandık en önemli unsur. Sandık seçimini namusudur. Biz AK Parti olarak bize verilen süre içerinde görevlilerimizin listesini teslim edeceğiz. Bütün sandıklar da görevlimiz ve müşahidimiz olacak.

SEÇİM BİTER DİĞER SEÇİM ÇALIŞMASI BAŞLAR

AK Parti seçime hazırlık bir seçim bittiği zaman hemen başlar. 14/28 Mayıs seçimlerinin olduğu gece 31 Mart Yerel Seçimi için çalışmalara başladık. Biz çalışmalarımızın karşılığını şu anda alıyoruz. Biz sahalarda miting yaparken birileri hala daha aday belirleme süreçlerini tamamlayamadılar. Bizim için 31 Mart seçimim bittiği gece 2028 Milletvekilliği seçimim için çalışmalar başlayacak.