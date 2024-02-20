MİT adım adım izledi! Fransız casuslara operasyon! Türkiye aleyhine propaganda yapan 3 ajan tutuklandı!

MİT İstihbarata Karşı Koyma Başkanlığı (İKK) ve İstanbul Bölge Başkanlığı'nın aylar süren ortak çalışmaları sonucunda, Türkiye'de Fransız İstihbarat Servisi 'ne (DGSE) 1 yıldır casusluk yaptığı belirlenen 3 kişi adım adım izlendi.

Elde edilen bilgilere göre; casusluk şebekesinin lideri, kendini kamuoyunda sözde aktivistgazeteci olarak tanıtan ve İstanbul'da yaşayan Suriye uyruklu Ahmed Katie'ydi.

CASUSLUK TEKLİF ETTİ

Injaz isminde inşaat ve Türk vatandaşlığı alımı için danışmanlık hizmeti veren bir şirketin kurucusu olan Katie, Fransa İstanbul Başkonsolosluğu'ndan ailesi ile birlikte iltica talep etti ancak Fransa Dış İstihbarat Servisi (DGSE), ilticanın kabulü için Katie'ye Türkiye aleyhine askeri ve siyasi casusluk yapmayı teklif etti.