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Kurtlar Vadisi ne zaman başlayacak? Kurtlar Vadisi Kaos hangi kanalda yayınlanacak? Yeni oyuncu kadrosu belli oldu mu? Necati Şaşmaz, Gürkan Uygun...

Türk televizyon tarihinde unutulmaz bir iz bırakan "Kurtlar Vadisi" dizisinin, yeni bir projeyle hayranlarıyla buluşmaya hazırlandığı iddia ediliyor. Dizinin özgün kadrosundan Necati Şaşmaz, Gürkan Uygun, Özgü Namal ve Oktay Kaynarca'nın başrollerde yer aldığı "Kurtlar Vadisi Kaos" adıyla dijital bir platformda yayınlanacağı konuşuluyor. Peki, Kurtlar Vadisi yeni sezon ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 20 Şubat 2024, 19:10 Güncelleme 20 Şubat 2024, 19:10
Kurtlar Vadisi ne zaman başlayacak? Kurtlar Vadisi Kaos hangi kanalda yayınlanacak? Yeni oyuncu kadrosu belli oldu mu? Necati Şaşmaz, Gürkan Uygun...

Sosyal medyada hızla yayılan dedikodulara göre, diziye hayat veren usta oyuncu Necati Şaşmaz, ana karakter Polat Alemdar rolünü yine üstlenecek. Bu gelişme, dizinin eski günlerinde olduğu gibi büyük bir heyecan yarattı ve hayranlar arasında merakla beklenen bir projeye dönüştü.

KURTLAR VADİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2003 yılında yayın hayatına başlayarak Türk televizyon tarihine damgasını vuran "Kurtlar Vadisi", unutulmaz karakterleri ve etkileyici hikayesiyle hala birçok izleyici tarafından sevgiyle hatırlanıyor. Necati Şaşmaz, Gürkan Uygun, Özgü Namal ve Oktay Kaynarca gibi yetenekli oyuncuları bünyesinde barındıran dizi, Türkiye'nin konuştuğu bir fenomen haline gelmişti.

Sosyal medyada hızla yayılan iddialara göre, Kurtlar Vadisi'nin yeni bir projeyle hayranlarıyla buluşacağı konuşuluyor. Bu iddialara göre, dizinin yeni versiyonu "Kurtlar Vadisi Kaos" adıyla dijital bir platformda yayınlanacak. Exxen adlı dijital platformun sahibi Acun Ilıcalı'nın projeyi üstleneceği ve dizinin burada izleyicilerle buluşacağı konuşuluyor.

Ancak konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Detaylar haberimizde yer alacak.

4 SAAT TOPLANTI YAPTILAR

Kurtlar Vadisi dizisinin senaristlerinden Bahadır Özdener ile Raci Şaşmaz ve 4 sezon 99 bölüm konsept danışmanlığı yapan Soner Yalçın, geçtiğimiz sene bir mekanda buluşarak saatlerce toplantı yapmışlardı.

OYUNCU KADROSU NASIL OLACAK?

Oyuncu kadrosu şimdilik açıklanmayan Kurtlar Vadisi Kaos'ta Necati Şaşmaz'ın yanı sıra, Erhan Ufak, Serdar Akkaya, Erkan Sever, Hakan Boyav ve Ayşegül Çınar gibi isimlerin yer alacağı öne sürüldü.

NECATİ ŞAŞMAZ DUYURMUŞTU!

Ünlü oyuncu Necati Şaşmaz, geçtiğimiz yılın başında "397 bölüm oynadım. Ömrümün 20 yılı bununla geçti. Değerli ancak çok yorucu bir işti." diye konuşurken, "Bir ara verelim diye düşünmüştük. Artık tekrar istenmeye başladı dizi. Nasipse olacak." ifadelerini kullanmıştı.

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