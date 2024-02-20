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Esenyurt'ta DEM Parti binasına "terör" operasyonu: 2 gözaltı! Terörist başı Abdullah Öcalan'ın paçavraları çıktı

CHP'nin kirli iş birliğine tutuştuğu terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı DEM'e terör operasyonu düzenlendi. Sosyal medyada terör propagandası yaptığı belirtelen iki kişi, DEM Parti Esenyurt İlçe binasında yakalandı. Yapılan aramalarda çok sayıda yasaklı yayın, gazete ve terörist başı Abdullah Öcalan'ın paçavraları ele geçirildi.

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Giriş Tarihi 20 Şubat 2024, 10:07 Güncelleme 20 Şubat 2024, 10:30
Esenyurt’ta DEM Parti binasına terör operasyonu: 2 gözaltı! Terörist başı Abdullah Öcalan’ın paçavraları çıktı

Sosyal medyada terör propagandası yaptığı belirtelen iki kişi, DEM Parti Esenyurt İlçe binasında yakalandı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, sosyal medya mecralarında terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen iki kişinin yakalanması için çalışma başlatıldığı belirtildi.

3 ADRESE TERÖR OPERASYONU
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı soruşturma dosyası ve Büyükçekmece 3. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararı sonrası İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Esenyurt'ta 3 adreste arama yaptığı kaydedildi.

Esenyurt DEM binasında terörist paçavraları! Esenyurt DEM binasında terörist paçavraları!

DEM PARTİ ESENYURT BİNASINDA YAKALANDILAR
Şüpheliler, DEM Parti Esenyurt ilçe binasında yakalanarak gözaltına alındı.

TERÖRİST BAŞININ PAÇAVRALARI
Aramalarda ayrıca çok sayıda yasaklı yayın, gazete ve terörist başı Abdullah Öcalan'ın fotoğraf ve posterleri ile şüphelilere ait dijital materyaller ele geçirildiği belirtildi.

DEM binasında terörist başı Öcalan'ın paçavraları bulunduDEM binasında terörist başı Öcalan'ın paçavraları bulundu

CHP'DEN ESENYURT'TA DEM'Lİ ADAY!
Kandil'den gelen talimatla "ittifakı sıkı tutmaya" çalışan DEM ile CHP, Esenyurt'ta 'kent uzlaşısı'na varınca CHP aday değişikliğine gitti.

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Bu kapsamda CHP, Esenyurt'ta Ali Gökmen yerine Ahmet Özer'i aday gösterdi. CHP yandaşı Barış Yarkadaş katıldığı canlı yayında bomba bir itirafta bulundu. CHP'li Barış Yarkadaş, DEM Parti'nin kent uzlaşısı maskesi altında Esenyurt'tan CHP'li Ahmet Özer'in adaylığına onay verdiğini ve bunun karşılığında 20 DEM Partilinin CHP listelerinden İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin meclisine gireceğini açıkladı.

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