Esenyurt'ta DEM Parti binasına "terör" operasyonu: 2 gözaltı! Terörist başı Abdullah Öcalan'ın paçavraları çıktı

Sosyal medyada terör propagandası yaptığı belirtelen iki kişi, DEM Parti Esenyurt İlçe binasında yakalandı.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, sosyal medya mecralarında terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen iki kişinin yakalanması için çalışma başlatıldığı belirtildi.
3 ADRESE TERÖR OPERASYONU
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı soruşturma dosyası ve Büyükçekmece 3. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararı sonrası İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Esenyurt'ta 3 adreste arama yaptığı kaydedildi.