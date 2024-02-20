Cumhur İttifakı İBB başkan adayı Murat Kurum'dan canlı yayında kritik açıklamalar: "Kandil'in talimatlarıyla hareket eden bir aday çıkıyor"

İSTANBUL'UN EN BÜYÜK PROBLEMİ NE? Fatih'in emaneti İstanbul'u yeniden ayağa kaldırmak ve CHP'li İBB ile gelen fetret devrine son vermek için çalışmalarını sürdüren Kurum, mega kentte adım atmadık yer bırakmıyor. İstanbullunun sorunlarını dinliyor, sıkıntılara çözüm arıyor.

Murat Kurum katıldığı canlı yayında kritik açıklamalarda bulunuyor.

İşte Kurum'un açıklamalarından satır başları;

DEM PARTİ'NİN İSTANBUL ADAY BELİRSİZLİĞİ

Biz kim, kiminle ittifak yaptığına bakmayacağız dedik. İstanbullunun da beklentisi bu. Biz İstanbul'un bu durağanlığına son vereceğiz.

Nereden talimat aldıklarını biliyoruz. Onlar hangi ittifak içerisinde olursa olsun biz bu seçimi alacağız. İstanbul'un fetret devrini bitireceğiz. İstanbullu illallah etmiş.

Kandil'in talimatlarıyla hareket eden bir aday çıkıyor. Ondan sonra o adayı gelen talimatla değiştiriyorlar. 'Biz o adayı çıkarmayacaktık, öbür dayı çıkaracaktık' gibi bir ittifak söz konusu.

İSTANBUL'UN SORUNLARI

Bildiğim tek şey; İstanbul'un sorunları, İstanbul'un problemleri ve İstanbullunun beklentileri. Biz 21. yüzyılın İstanbul'daki trafik sorununu konuşuyoruz. Buraya gelirken yaşadığımız trafik çilesini yaşayarak geliyoruz.