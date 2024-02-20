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Cumhur İttifakı İBB başkan adayı Murat Kurum'dan canlı yayında kritik açıklamalar: "Kandil'in talimatlarıyla hareket eden bir aday çıkıyor"

Yerel seçimlere 39 gün kaldı. AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum, 5 yıldır CHP yönetiminde çözümsüzlüğe terk edilen İstanbul'un sorunlarını çözmek için kolları sıvadı. Bu kapsamda sahada aktif olarak faaliyetlerini sürdüren Murat Kurum katıldığı canlı yayında kritik açıklamalarda bulunuyor. İşte Murat Kurum'un açıklamalarından satır başları...

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Giriş Tarihi 20 Şubat 2024, 21:15 Güncelleme 20 Şubat 2024, 21:23
Cumhur İttifakı İBB başkan adayı Murat Kurum’dan canlı yayında kritik açıklamalar: Kandil’in talimatlarıyla hareket eden bir aday çıkıyor

Türkiye seçim sath-ı mailine girdi. Seçmenler yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart Pazar günü sandık başına gidecek.



AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum olurken; CHP 5 yıldır İstanbul'u hizmetten mahrum bırakan, İBB koltuğunu şahsi ve siyasi emelleri doğrultusunda kullanan Ekrem İmamoğlu'nu bir kez daha aday gösterdi.

"FATİH'İN EMANETİ İSTANBUL'U ŞAHA KALDIRMAK İÇİN AŞKLA ÇALIŞACAĞIZ"
Kurum, "Fatih'in emaneti olan İstanbul'umuzu yeniden şaha kaldırmak için gece gündüz demeden; aşkla, azimle, heyecanla; çok çalışacağız" diyerek yola çıktı. 5 yıldır CHP yönetiminde çözümsüzlüğe terk edilen İstanbul'un sorunlarını çözmek için kolları sıvadı.



İSTANBUL'UN EN BÜYÜK PROBLEMİ NE?
Fatih'in emaneti İstanbul'u yeniden ayağa kaldırmak ve CHP'li İBB ile gelen fetret devrine son vermek için çalışmalarını sürdüren Kurum, mega kentte adım atmadık yer bırakmıyor. İstanbullunun sorunlarını dinliyor, sıkıntılara çözüm arıyor.

Murat Kurum katıldığı canlı yayında kritik açıklamalarda bulunuyor.

İşte Kurum'un açıklamalarından satır başları;

DEM PARTİ'NİN İSTANBUL ADAY BELİRSİZLİĞİ
Biz kim, kiminle ittifak yaptığına bakmayacağız dedik. İstanbullunun da beklentisi bu. Biz İstanbul'un bu durağanlığına son vereceğiz.

Nereden talimat aldıklarını biliyoruz. Onlar hangi ittifak içerisinde olursa olsun biz bu seçimi alacağız. İstanbul'un fetret devrini bitireceğiz. İstanbullu illallah etmiş.

Kandil'in talimatlarıyla hareket eden bir aday çıkıyor. Ondan sonra o adayı gelen talimatla değiştiriyorlar. 'Biz o adayı çıkarmayacaktık, öbür dayı çıkaracaktık' gibi bir ittifak söz konusu.

İSTANBUL'UN SORUNLARI
Bildiğim tek şey; İstanbul'un sorunları, İstanbul'un problemleri ve İstanbullunun beklentileri. Biz 21. yüzyılın İstanbul'daki trafik sorununu konuşuyoruz. Buraya gelirken yaşadığımız trafik çilesini yaşayarak geliyoruz.

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