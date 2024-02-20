Bomba iddia: DEM Parti İBB adaylarının listesini YSK’ya geç teslim etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel DEM Parti Eş Genel Başkanları ile bir araya gelmişti. GÖZLER YSK'DA



Bu gelişmelerin ardından gözler YSK'ya çevrildi. Yapılacak incelemenin ardından açıklama yapılması bekleniyor.

DEM Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayları Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni BAŞVURU SÜRESİNDE HİÇBİR PROBLEM YOK



DEM Parti'nin İstanbul adaylarının listesini İl Seçim Kurulu'na geç verdiği iddialarının ardından, DEM Parti Avukatları İl Seçim Kurulu'na geldi. İl Seçim Kurulu'nda yapılan görüşmelerin ardından avukatlar İl Seçim Kurulu'ndan ayrıldı. Gazetecilerin, "Başvurunuz kabul edildi mi?" sorusu üzerine avukatlar, "Kabul edildi bir problem yok. Başvuru süresinde hiçbir problem yok" dediler. DEM PARTİ BİLEREK Mİ GECİKTİRDİ?



A Haber canlı yayınına katılan Kamuoyu Araştırmacısı Hilmi Daşdemir, DEM Parti'nin bu listeleri bilerek geciktirdiğini ve bunun İstanbul'da CHP ile devam eden pazarlıkların bir sonucu olabileceğini ifade etti. ▶️ DEM Parti'de aday krizi! Detayları Hilmi Daşdemir A Haber'de aktardı Daşdemir "14 Mayıs seçimi gösterdi ki Türk milleti bu iş birliğine müsaade vermiyor ve bundan çekildikleri için de açık ve şeffaf dedikleri ilişkiyi örtülü olarak yapıyorlar. CHP adayı desteklensin diye kasıtlı olarak bunu yaptılar. CHP listesinden grup kurabilmeleri için DEM Parti'den 20 kişi yer aldı ve buradan da bu iş birliğini anlayabiliyoruz. Nereden bakarsanız bakın bu iş birliği ortada dağ kadrosu da zaman zaman yaptığı açıklamalarda da bunu gösteriyor. Mağduriyet algısı yapmaya çalışıyorlar. Kamera kayıtlarında giriş tarihleri tabi gözüküyordur. Bu iş birliğinin neticesi olarak başvurduğu ve güya yetiştirilemediğini varsayım." dedi.

NEDEN 16.55'E BIRAKILDI? DEM'in başvuru sürecine ilişkin A Haber'de konuşan avukat Pınar Hacıbektaşoğlu,"Burada mesele niye 16.55'e bırakılması aslında. Bu kadar önemli bir konuyu neden son dakikaya bıraktılar. Otomasyon sistemden kaynaklı bir giriş engeli yoksa kimseyi irdelemez. DEM Parti ısrarla aday göstermemek üzerine bir mücadele içinde değilse İl Seçim kurulu ve Yüksek Seçim kurulu 5 dakika nedeniyle aday reddedeceğini söylemez." dedi.

Kent uzlaşısı maske...CHP direkt Kandille anlaştı! İstanbulda Bir oy DEMe bir oy İmamoğluna formülü | Önce Esenyurt şimdi de Adalar ADAYLAR BELİRLENDİ



CHP - DEM hattındaki kirli pazarlık boyut kazanarak büyüyor. Kandil'den gelen talimatla "ittifakı sıkı tutmaya" çalışan DEM ve CHP 'kent uzlaşısı' maskesine sığınarak adayları belirledi. Geride bıraktığımız günlerde PKK elebaşı Helin Ümit "İstanbul seçimlerine müdahale ediyoruz" çıkışında bulundu. PKK elebaşlarından Mustafa Karasu da CHP ile DEM'e "ittifakı güçlendirin" talimatı verdi. "CHP DİREKT KANDİL'LE ANLAŞTI"

Bu gelişmelere müteakiben DEM'in Başak Demirtaş'ı çekip düşük profilli aday çıkarması, CHP'nin Esenyurt'ta DEM'le ortak isim belirlemesi ve 'kent uzlaşısı' maskeli kirli pazarlıkların devam etmesi "CHP direkt Kandil'le anlaştı" yorumlarını da beraberinde getirdi. Kandil istedi CHP yaptı! Esenyurt'ta PKK sempatizanı aday! "Bir oy DEM'e bir oy İmamoğlu'na" formülü de tescillenmiş oldu.