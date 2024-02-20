Bomba iddia: DEM Parti İBB adaylarının listesini YSK’ya geç teslim etti

Fotoğrafta: Ahmet Türk (En solda)
CHP'YE "SOMUT ADIM ATIN" ÇAĞRISI: ELEBAŞINA ÖZGÜRLÜK İSTEDİ
Muhalefetten beklenti içerisinde olduklarını söyleyerek ittifak ortakları CHP'ye 'somut adım atın' çağrısında bulunan DEM'li Ahmet Türk, terörist başı Abdullah Öcalan'ı örnek vererek "Hukuksuz tecrit uygulanıyor. bu konuda adım atılması konusunda çağrılarımızı yapıyoruz. Bu konuda uyarılarımızı yapıyoruz." dedi.
CHP İLE UZLAŞIYI AKLADI: "CEPHEYİ BÜYÜTECEĞİZ"
CHP ile vardıkları 'kent uzlaşısı'nı aklayan DEM'li Ahmet Türk, olmayan Kürt sorununu varmış gibi gösterip PKK ile ağız birliği yaptı. CHP'nin de Kandil'le aynı çizgiye geldiğini itiraf etti.
"Cepheyi büyüteceğiz" diyen Türk, "Bugün demokrasi isteyen ve Kürt sorununun demokratik ve barışçıl çözümünü isteyen kesimlerle zaten beraberiz. Bu cepheyi elbette ki büyütmek isteriz, herkesi bu noktaya getirmek isteriz" ifadelerini kullandı.
DEM'li Ahmet Türk ve CHP'nin devrik lideri Kılıçdaroğlu
"KILIÇDAROĞLU BİZE KAYBETTİRDİ" DEYİP EL YÜKSELTTİ
Ahmet Türk, 14-28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'na çok açık destek verdiklerini ancak oylarının yüzde 13 ve 11'lerden yüzde 8'lere düştüğünü söyledi.
Türk'ün bu çıkışı DEM Parti'nin CHP'yle ittifak karşılığında daha fazla kazanım elde etme peşinde olduğunu gözler önüne sererken, CHP'nin hangi bölücü taleplere boyun eğeceği merak konusu oldu.
CHP'YE İTTİFAKIN DİYETİ... PKK, APO, TERÖRİSTAN!
Gelinen bu noktada Kandil'den gelen talimat sonrası artan pazarlıklar, "Öcalan'a özgürlük" ve "teröristan" hayalleri DEM Parti'nin CHP'ye ittifak karşılığı neleri dayattığını da açık etti.
Öte yandan seçim takvimine göre, siyasi parti ilçe başkanlıkları, belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve il genel meclisi üyelikleri seçimlerine ait aday listelerini ilçe seçim kurullarına teslim etti.
Büyükşehirlerde ise siyasi parti il başkanlıkları, büyükşehir belediye başkan aday listelerini il seçim kurullarına saat 17.00'ye kadar iletti.
Başvurularını bugün saat 17.00'ye kadar sunması gereken bağımsız adaylar da başvurularını il ve ilçe seçim kurullarına yaptı. Seçim takvimine göre, bundan sonraki süreçte siyasi partiler aday listesindeki eksiklikleri 22 Şubat'a kadar tamamlayabilecek.
Bağımsız adaylar dahil geçici aday listeleri 23 Şubat'ta ilan edilecek, aynı gün listelere itiraz süresi başlayacak. Kesin aday listeleri 3 Mart'ta açıklanacak.
35 PARTİNİN ADAYLARI YARIŞACAK
YSK'nin seçim takvimi kapsamında, partiler oy pusulasında şöyle sıralanıyor:
"1 AK Parti, 2 İYİ Parti, 3 Sol Parti, 4 Büyük Birlik Partisi, 5 Memleket Partisi, 6 Anavatan Partisi, 7 Demokratik Sol Parti, 8 Yeniden Refah Partisi, 9 Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), 10 Türkiye Komünist Partisi, 11 Anadolu Birliği Partisi, 12 Zafer Partisi, 13 Halkın Kurtuluş Partisi, 14 Türkiye Komünist Hareketi, 15 Bağımsız Türkiye Partisi, 16 Gelecek Partisi, 17 Yeni Türkiye Partisi, 18 CHP, 19 Emek Partisi, 20 HÜDA PAR, 21 Hak ve Özgürlükler Partisi, 22 Ocak Partisi, 23 Adalet Birlik Partisi, 24 Demokrat Parti, 25 Güç Birliği Partisi, 26 Millet Partisi, 27 Milli Yol Partisi, 28 Adalet Partisi, 29 Genç Parti, 30 Aydınlık Demokrasi Partisi, 31 MHP, 32 Türkiye İşçi Partisi, 33 Demokrasi ve Atılım Partisi, 34 Saadet Partisi ve 35 Vatan Partisi"