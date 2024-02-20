Başkan Erdoğan’dan yeni anayasa mesajı: Mecliste mutabakat temin edilirse meseleyi kökten çözeceğiz | Danıştay 5. Dairesi’ne tepki

8. YARGI PAKETİ Yargının hala çözüm bekleyen sıkıntıları var. Bir kısmı yargı kurumları arasındaki anlayış farkından kaynaklanıyor. Adalet sistemimizin mevzuat altyapısını güçlendirmek için başlattığımız reformları kesintisiz devam ediyoruz. Yargı Reformu strateji belgemizi 2009 yılında kamuoyuyla paylaştı. Geçtiğimiz günlerde Gazi Meclis'ine sunulan 8. Yargı paketi bu stratejik adımlarından biridir.

Yasamasıyla yürütmesiyle yargısıyla ülkemizin güvenliğini, huzurunu güçlendirmek için hep birlikte çalışmayı sürdüreceğiz. Verdiğimiz mücadeledeki onurlu duruşumuz evlatlarımıza miras bırakacağımız iftihardır. Hakimlerimiz ve savcılarımız milletimizin omuzlarına yüklediği vazife sürecinde bu ülkenin hedeflerine ulaşmasına kimse engel olamaz.

İstanbul'da Adliye'ye saldırı yapılan girişimi biliyorsunuz. Teröristler görev yapan hakim ve savcılara ulaşabilselerdi Allah korusun neler yaşanabileceğini tahmin edemiyorsunuz.

Darbe girişiminin yanı sıra terör başta olmak üzere demokrasimize kast eden pek çok olayla karşılaştık. Şimdi artık merdiven altı olmak bir kenara koyun, dört dörtlük halkına hizmet veren, yargıyı bu noktada değerlendiren bir yapı var.

İtiraz, istinaf, temyiz yollarındaki başvuru süresi 2 hafta olarak düzenleniyor. Adli para cezaları günümüz şartları yeniden değerlendirilerek güncelleniyor. Hükümlülere vasi atanması işlemeleri otomatik olmaktan çıkarılarak bu bireylerin kendi kararlarına bırakılıyor.

"TARAF DEĞİL HAKEMİZ"

Kurumların birbiriyle uyumlu çalışmaları, kurumların sınırlar içinde faaliyetini yürütmesi devletin işleyişi bakımından hayati öneme sahiptir. Kurumlarımızın son dönemde kendilerini yıpratan bazı müessif tartışmalara şahit oluyoruz. Yargılamaların makul sürede sonuçlandırılmadığı iddialarının, doğrudan Anayasa Mahkemesi yerine Adalet Bakanlığı'nda kurulacak tazminat komisyonu tarafından karara bağlanması öngörülüyor. Bize düşen; yüksek yargı kurumları arasındaki tartışmalarda taraf olmak değil sorunu çözecek mekanizmaları işletmektir. Anayasamıza göre her birinin görev alanı farklı olan yüksek yargı kurumlarımız arasındaki ihtilafı gidermek mecburiyetindeyiz.

Yargıya dahil her tartışmada sokağı adres gösterilmesi siyasi kurumun asli görevini inkar etmek demektir. Biz ülkenin ve milletin her meselesi gibi yargının içindeki sıkıntıları da çözmenin de görev bilincinde olduğumuzu bilerek hareket ediyoruz.

Yüksek yargı kurumlarımızın Anayasa'da belirtilen tanımlarında belirsizlik söz konusudur. Bu kurumlarımız arasında eskiden beri bir hiyerarşi yaşandığını biliyoruz. Vazife tanımlarıyla konumları belirlenen yüksek yargı kurumlarımız arasındaki sorunu gidermeliyiz.

DANIŞTAY'IN KARARI TARTIŞMALI

Danıştay'ın FETÖ'den ihraç edilen hakim ve savcılarla ilgili verdiği tartışmalı kararlar bazı hususların yeniden ortaya konulmasının şart olduğunu gösteriyor. Uzunca süredir ülkemizin ihtiyacını karşılayacak yeni anayasa ihtiyacı olduğunu dile getiriyoruz. Mecliste mutabakat temin edilirse meseleyi kökten çözeceğiz."

TAKVİM DANIŞTAY'DAKİ TEHLİKEYE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Yargıya uzanan kirli eller FETÖ ile yürütülen mücadelede takoz olmayı sürdürüyor. Danıştay 5. Dairesi, FETÖ'den ihraç edilen 450 hakim ve savcıyı göreve iade etti. Bu 450 yargı mensubunun 387'sinin aktif görevde olduğu ortaya çıktı. Söz konusu isimler hakkında HSK yeniden inceleme başlatırken; Göreve iade edilen hâkimler arasında örgütün mahrem imamlarıyla görüşmeleri tespit edilen isimlerin de olduğu kaydedildi.



Bu gelişmeler ışığında TAKVİM, aldığı kararlarla FETÖ'nün yargıdaki hücresi gibi hareket eden Danıştay 5. Dairesi'nin dosyasını açtı.

Söz konusu haberimiz için görsele tıklayınız: