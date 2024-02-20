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Başkan Erdoğan davet etti! Arnavutluk Başbakanı Edi Rama Türkiye'ye geliyor... Balkanlar masada

Son dakika haberi! Arnavutluk Cumhuriyeti Başbakanı Edi Rama, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine bugün Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiriyor. İki liderin yapacağı görüşmede Türkiye - Arnavutluk ilişkileri tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, ikili iş birliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. Balkanlar'daki son durum masaya yatırılacak.

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Giriş Tarihi 19 Şubat 2024, 18:05 Güncelleme 20 Şubat 2024, 15:40
Başkan Erdoğan davet etti! Arnavutluk Başbakanı Edi Rama Türkiye’ye geliyor... Balkanlar masada

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Cumhuriyeti Başbakanı Edi Rama'yı Türkiye'ye davet etti.


Rama, Erdoğan'ın davetine icabetle bugün Ankara'ya resmi ziyaret gerçekleştiriyor.



Görüşmede Türkiye - Arnavutluk ilişkileri masaya yatırılacak. İşbirliği, bölgesel meseleler ve Balkanlar'daki son durum ele alınacak. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan açıklama yapıldı.

Erdoğan davet etti! Balkanlar masada


Söz konusu açıklama şu şekilde;

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, Arnavutluk Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Edi Rama, 20 Şubat 2024 tarihinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir.

Ziyaret kapsamında, Türkiye-Arnavutluk Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısı, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakan Sayın Rama'nın riyasetlerinde Ankara'da icra edilecektir. Konsey toplantısında, Türkiye-Arnavutluk ilişkileri tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, ikili iş birliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır.



NATO müttefikimiz Arnavutluk'la yapılacak görüşmelerde ikili münasebetlerin yanı sıra Balkanlar başta olmak üzere, barış ve istikrarın korunması anlayışı temelinde bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir teatisinde de bulunulacaktır.

Konsey toplantısı vesilesiyle, Türkiye-Arnavutluk ilişkilerinin ahdi zeminine önemli katkılar sağlayacak muhtelif hukuki metinlerin imzalanması da gündemdedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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