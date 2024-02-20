Başkan Erdoğan davet etti! Arnavutluk Başbakanı Edi Rama Türkiye’ye geliyor... Balkanlar masada





Görüşmede Türkiye - Arnavutluk ilişkileri masaya yatırılacak. İşbirliği, bölgesel meseleler ve Balkanlar'daki son durum ele alınacak. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan açıklama yapıldı.



Söz konusu açıklama şu şekilde;



Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, Arnavutluk Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Edi Rama, 20 Şubat 2024 tarihinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir.



Ziyaret kapsamında, Türkiye-Arnavutluk Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısı, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakan Sayın Rama'nın riyasetlerinde Ankara'da icra edilecektir. Konsey toplantısında, Türkiye-Arnavutluk ilişkileri tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, ikili iş birliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır.