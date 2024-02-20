Başkan Erdoğan ABD’li Senatör Jeanne Shaheen’i kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan , ABD 'li Senatör Jeanne Shaheen 'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen kabulde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da hazır bulundu.

Görüşmeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan paylaşım yapıldı. Söz konusu paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, ABD'li Senatör Jeanne Shaheen'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti" ifadelerine yer verildi.





F-16'LAR'DA TAKVİM NETLEŞİYOR

Öte yandan Türkiye'ye F-16 satışı için ABD Kongresi'ndeki süreç tamamlandı.



Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, ABD Kongresi'nde onay süreci tamamlanan Türkiye'ye F-16 savaş uçağı tedariki ve modernizasyonuna ilişkin takvimin bu yılın haziran-temmuz aylarında yürürlüğe girmesinin beklendiğini aktardı.