Anketlerde son durum ne? Cumhur İttifakı İBB başkan adayı Murat Kurum'dan canlı yayında kritik açıklamalar! "Biz bu seçimi alacağız"





İSTANBUL'UN EN BÜYÜK PROBLEMİ NE?

Fatih'in emaneti İstanbul'u yeniden ayağa kaldırmak için çalışmalarını sürdüren Kurum, katıldığı canlı yayında kritik açıklamalarda bulunuyor.

İşte Kurum'un açıklamalarından satır başları; "BİZ BU SEÇİMİ ALACAĞIZ"

DEM Parti'nin aday evraklarını son dakika vermesine yönelik konuşan Kurum, "Gelinen süreçte; yetiştirdi, yetiştiremedi; önce verdi, veremedi söylemleri; acaba seçime girsek mi, girmesek mi gibi bir irade görüyoruz karşımızda. Yüksek Seçim Kurulu da başvurularını onayladı. Tabii, nereden talimat aldıklarını çok iyi biliyoruz. ▶️ "Kandil'in talimatlarıyla hareket ediyorlar" Bu manada işte kent uzlaşısı içerisinde olup da farklı farklı ittifaklar içerisinde yine süreci yürütmeye çalıştıklarını da tüm milletimiz görüyor, İstanbullular da görüyor. Ama onlar hangi ittifak içerisinde olursa olsun bizim için hiç önemli değil. Topu da gelse biz bu seçimi alacağız. Altını çizerek söylüyorum. 31 Mart gecesi İstanbul'un Fetret Devri'ni hep beraber bitireceğiz." DEM Parti İBB adayları İstanbulda seçime girecek mi? İl Seçim Kurulu açıkladı: Başvuru 16.55te geldi DEM Parti İBB adayları İstanbul'da seçime girecek mi? İl Seçim Kurulu açıkladı: Başvuru 16.55'te geldi "KANDİL'İN TALİMATLARIYLA HAREKET EDİYORLAR"

CHP ve DEM Parti arasındaki 'Kent Uzlaşısı' noktasında da açıklama yapan Kurum, "Nereden talimat aldıklarını; milletimiz de çok iyi biliyor, biz de biliyoruz. Burada Kandil'in talimatlarıyla hareket ediyorlar. Bir bakıyorsunuz bir aday çıkıyor; ondan sonra gelen bir talimatla adayı hemen değiştiriyorlar. Ama onların hangi ittifakta olduğu bizi ilgilendirmiyor. Biz işimize bakacağız. Kent Uzlaşısı'nı daha önceki seçimlerde de farklı isimlerle, 'Şehir Uzlaşısı' adı altında yaptılar biliyorsunuz. Bildiğim tek şey İstanbul'un sorunları, İstanbul'un problemleri ve İstanbul'un beklentileri. Deprem riski şu anda, onların yapacağı uzlaşıdan daha kıymetli. Oradaki beklenti, kirli oyunlar, kapı arkasında yapılan pazarlıklar; gün be gün ortada. Bunu biliyoruz, saklamalarına gerek yok. Adına başka bir isim koymalarına da gerek yok. Aleni olarak gidip deyin; 'Biz burada ittifak yapıyoruz' deyin. Bunu da diyemiyorsunuz, neden? Niye çekindiğiniz bir ittifakı yapıyorsunuz madem? Dolayısıyla bunlar aynı söylemlerle, Kandil'den bir talimat alıyorlar. O talimat çerçevesinde oradaki ittifak tarif ediliyor. Düşünebiliyor musunuz? Kandil bunlara ne yapması gerektiğini tarif ediyor ve bunlar da ona uyuyor."

"1.5-2 PUAN ÖNE GEÇTİK"

Biz, her yerde öyle bir motivasyon, öyle bir sevinç görüyoruz ki, İstanbullu kardeşlerimizi artık bu 5 senelik yoruldukları iktidardan kurtulmaya 40 gün kaldı. Ve o 40 günü iple çekiyorlar. O 40 gün sonra İstanbul özgürlüğüne kavuşacak. Yapılan anketlerde ise 1.5-2 puan öne geçtik. MUHALEFETİN 'ÇED RAPORU' YALANI

Bu madene 2022 yılında 16 milyon liralık rekor bir ceza verdik. İşletmeyi 3 ay faaliyetten men ettik. "1 YIL GEÇMEDEN 46 BİN KONUT TESLİM EDİLECEK"

Biz milletimizin en zor anında hep yanında oluyoruz. Ben Manavgat yangınında bütün köylere gittim. Asrın Felaketi'nde 11 ile gittim. Bir çok hikayeyle karşılaşıyorsunuz ve paydaşı oluyorsunuz. 11 ilde afet olacak, 14 milyon vatandaş etkilenecek, siz 3 ayda 180 bin konutun inşaatına başlatacaksınız. 1 yıl geçmeden 46 bin konut teslim edilecek. Bu inanmakla oluyor, çalışmakla oluyor "TEK MOTİVASYONUMUZ İSTANBUL OLUR"

Milletimizin en zor anında hep yanında oluyoruz. Biz bu millet için çalışmayacağız da ne yapacağız? Allah nasip ederse, 1 Nisan sabahı görevi devraldığımızda bütün İstanbullular için gece-gündüz çalışmaktan başka işimiz olamaz. Tek motivasyonumuz İstanbul olur. İstanbul'un bu sorunları çözülecekse eğer bu sorumluluğu birilerinin alması gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız 94'ten beri her türlü görevi yaptı. Ve bu ülke için hala sağlığından feragat ederek, ailesinden feragat ederek görevini yapıyor.

"VAATLERİN YAPILACAĞINI MİLLETİMİZ ÇOK İYİ BİLİYOR"

Her afette milletimize söz verdik, o sözlerimizi de tuttuk. 81 ilde, birçok ilçede emeğim var. İzmir'de deprem olduktan sonra inşa faaliyetlerini yaparken, CHP'li bir ablamız 'Ben CHP'liyim, sizin farkınız bu. Siz söylediğinizi yapıyorsunuz ama bizimkiler yapmaz' diyor. Bu bir bakış meselesi. Bu vaatlerin yapılacağını milletimiz çok iyi biliyor. İMAMOĞLU KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİNE NEDEN KARŞI?

Ekrem Bey çıkıp deprem dönüşümüne ilişkin "650 bin konut yapılmamalı" diye bir söylemde bulunuyor. Biz diyecek bir şey bulamıyoruz. Dertleri İstanbul'un can güvenliği değil.



"BU ANLAYIŞ 650 BİN KONUT YAPMAYI HAYAL BİLE EDEMEZ"

Böyle bir konuya mevcut başkan çıkıp, 'yapılmamalı' diyor. İnsanlar enkazın altında mı kalsın başkan? Kusura bakma, senin ne düşündüğün, İstanbullunun ve bizim umurumuzda değil! Bunların mantığıyla şehir 100 yılda dönüşmez.





"KİPTAŞ ELİYLE DÖNÜŞTÜRECEĞİZ"

650 bin konutun dönüşümünü gerçekleştirmek istiyoruz. Öncelikle her yıl 60 bin, 5 yılda da 300 bin konutu KİPTAŞ eliyle dönüştüreceğiz.



"YAPRAKLARDAN ALKIŞ BEKLERSEN MÜSİLAJ ÇIKAR"

Arıtma tesisi yapmazsan müsilaj çıkar. Yapraklardan alkış beklersen müsilaj çıkar. Bu kafayla sen İstanbul'u yönetmeye kalkarsan olmaz.

İmar planlarının yapılmasıyla birlikte kentsel dönüşümde 250 bin konutu da vatandaşımızla birlikte yerinde bir dönüşüm anlayışı içerisinde yapalım istiyoruz.



100 BİN SOSYAL KONUT

100 bin sosyal konut yapıyoruz. Bu konutlar satılmayacak, kiralanacak. Hem kira fiyatlarını aşağı çekecek hem de kentsel dönüşüme girecek vatandaşlarımızı bu konutlarda düşük kiralarla ikame edeceğiz



YENİ SANAYİ SİTELERİ

Yeni sanayi sitelerinin kurulumunu gerçekleştireceğiz. Binlerce örneğini yaptık. Hem şehirdeki trafik yükünü, afet risklerini bertaraf etmek için bu sanayi tesislerini şehrin çeperlerine taşıyacağız.



MAHMUTBEY KAVŞAĞI

Mahmutbey Kavşağı artık bir çile haline gelmiş. Hem hava kirliliğini hem de afet riskini bertaraf etmek için sanayi tesislerini şehrin çeperlerine taşıyacağız.



TARİHİ YARIMADA

Tarihi yarımadayla ilgili çok güzel projelerimiz var. Şu an KİPTAŞ'ın elinde olan proje yıkık halde orada bekliyor, bir tane bile çivi çakmadılar.



SÜLEYMANİYE ÇEVRESİ

İstanbul'un istihdamını arttırmazsanız, gelen turist sayısını arttırmazsanız şehir mutlu olmaz. Sana ecdat burayı emanet etmiş. Biz gelir gelmez Süleymaniye çevresindeki düzenlemeyi hayata geçireceğiz.



YARISI BİZDEN PROJESİ

650 bin konut zaten bizim. 300 binini Yarsı Bizden'le yapacağımız, 250 bin konutun vatandaşımızla özel sektörümüzün el ele verdiği imar düzenlemeleriyle yapacağımız, 100 bin de kiralık konutu eklediğinizde 650 bin. Bir de bakanlığınki var. Bizim hedefimiz 5 yılda İstanbul'da acil dönüşmesi gereken konutların dönüşümünü sağlamak.



"YILDA 288 SAATİNİ İSTANBULLULAR TRAFİKTE KAYBEDİYOR"

İstanbul'a baktığınızda trafik bir çile haline gelmiş, İstanbullular nereye gideceğini biliyor ama ne zaman varacağını bilmiyor. Yılda 288 saatini İstanbullular trafikte kaybediyor. Ömrümüzden 3,5 yılı çalıyor. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN