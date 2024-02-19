Yerel seçimler için geri sayım başladı! YSK heyeti deprem bölgesinde

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremler sonrası, 14 Mayıs 2023'te yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde, afet bölgesindeki seçmenler için yeni önlemler alan YSK, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim için de hazırlık yürüttü.