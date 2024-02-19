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Yerel seçimler için geri sayım başladı! YSK heyeti deprem bölgesinde

Son dakika haberi! Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener ve kurul üyeleri, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesinde, deprem bölgesinde incelemelerde bulunuyor. Yener ve YSK heyeti Malatya'da.

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Giriş Tarihi 19 Şubat 2024, 10:46 Güncelleme 19 Şubat 2024, 13:40
Yerel seçimler için geri sayım başladı! YSK heyeti deprem bölgesinde

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremler sonrası, 14 Mayıs 2023'te yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde, afet bölgesindeki seçmenler için yeni önlemler alan YSK, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim için de hazırlık yürüttü.

Afet bölgesinde seçimin sağlıklı yapılabilmesi için alınan önlemleri ve saha çalışmalarını yerinde inceleyen YSK heyeti, 31 Mart 2024'teki yerel seçim hazırlıklarıyla ilgili çalışmalarını da büyük ölçüde tamamladı.

SON DURUMU YERİNDE İNCELEYECEK

YSK Başkanı Ahmet Yener deprem bölgesine giderek, son durumu yerinde inceleyecek, oy kullanılacak okulların durumu, konteyner ve teknik donanım konusunda gelinen son noktanın tespitini yapacak.

Bu kapsamda, YSK Başkanı Yener, bugün Malatya'da incelemelerde bulundu. YSK, bölgedeki oy kullanma yerleri ve sandık kurulacak alanlara ilişkin son durumu 31 Mart'a kadar değerlendirmeye devam edecek.

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