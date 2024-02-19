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Seçim zaferi sonrası ilk yurtdışı ziyareti Türkiye'ye! Başkan Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bir araya geldi

Son dakika haberleri... Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, seçim zaferi sonrası Türk geleneğini bozmayarak ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye’ye gerçekleştiriyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Aliyev'i resmi törenle karşıladı. Görüşmede, bölgesel meseleler ve İki ülke arasındaki savunma sanayii ve teknoloji alanlarındaki işbirliğinin artırılması imkanları ele alınacak. İkili ve heyetler arası görüşmelerin ardından anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısı yapılacak.

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Giriş Tarihi 18 Şubat 2024, 23:08 Güncelleme 19 Şubat 2024, 15:34
Seçim zaferi sonrası ilk yurtdışı ziyareti Türkiye’ye! Başkan Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bir araya geldi

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, seçim zaferi sonrası Türk geleneğini bozmayarak ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştiriyor.

Başkan Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bir araya geldi


Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i resmi törenle karşıladı.

Aliyev'in bulunduğu makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

Başkan Erdoğan, Aliyev'i külliyenin ana giriş kapısında karşıladı.

Erdoğan ve Aliyev'in tören alanındaki yerlerini almasının ardından iki ülke milli marşları çalındı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "merhaba asker" diyerek selamladı.

Tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayrakların ve askerlerin de yer aldığı törende, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bandosu tarafından Azerbaycan Zafer Marşı da çalındı.

Erdoğan ve Aliyev, merdivenlerde Türkiye ve Azerbaycan bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.

Baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve Aliyev, heyetler arası görüşmeye başkanlık edecek, ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Törende, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Ankara Valisi Vasip Şahin ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.


İMZALAR ATILACAK

İkili ve heyetler arası görüşmelerin ardından anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısı yapılacak.


MASADA HANGİ KONULAR VAR?

İki lider arasındaki görüşmelerde Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ikili ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, işbirliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Görüşmelerde ikili münasebetlerin yanı sıra, güncel bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Ankara'da Anıtkabir'i ziyarete etti.Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Ankara'da Anıtkabir'i ziyarete etti.

TÜRK GELENEĞİ BOZULMADI

Yeniden seçilen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Türk geleneğini bozmadı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev yurt dışına ilk resmi ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirdi.



ALİYEV, ANITKABİR'İ ZİYARET ETTİ

Resmi ziyaret için Türkiye'ye gelen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, beraberindeki heyetle Anıtkabir'i ziyaret etti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulunan Aliyev, ziyaretin ardından hatıra fotoğrafı çektirerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Cumhurbaşkanı Aliyev, Anıtkabir özel defterini imzaladı. Cumhurbaşkanı Aliyev, Anıtkabir özel defterini imzaladı.

Aliyev, deftere şunları yazdı:

"Türk dünyasının büyük evladı, yetenekli komutan ve dahi lider Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırasını en içten saygı ve ihtiramla anıyorum. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, yüz yıl önce en muhteşem eseri Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmakla adını dünya tarihinin sayfalarına ve halkının kalbine altın harflerle edebi olarak kazımıştır. Mustafa Kemal Atatürk'ün kurucusu olduğu devletin bugünkü gelişim seviyesini, refahını, kudretini ve küresel alemdeki nüfuzunu görmekten kardeş Azerbaycan'ın cumhurbaşkanı olarak hususi gurur duyuyorum. Halklarımızın en büyük serveti olan sarsılmaz Azerbaycan-Türkiye kardeşlik, birlik ve dayanışmasını korumak ve gelecek nesillere armağan etmek, stratejik müttefikliğimizi her yönlü geliştirmek ve pekiştirmek, iki ülkenin önünde duran en ali görevdir. Azerbaycan'ın sevincini kendi sevinci, kederini kendi kederi bilen büyük şahsiyet Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırası, Azerbaycan halkının kalbinde daima yaşayacaktır. Ruhu şad olsun!"

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