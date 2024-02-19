CHP’de Hatay krizi tırmandı! Lütfü Savaş adaylıktan geri çekiliyor... Bağımsız aday mı olacak? Özgür Özel çıkmazda!

Cumhuriyet Halk Partisi yerel seçimlere giderken krizlerle boğuşuyor.

Bir yanda CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu arasında güç savaşı yaşanırken diğer yanda Kemal Kılıçdaroğlu geri dönüş için "intikam" hamleleri yapılıyor.

Krizin büyüğü ise aday belirleme sürecinde yaşandı. En büyük kriz ise depremde en çok hasar alan illerden Hatay'da patladı.