CHP’de Hatay krizi tırmandı! Lütfü Savaş adaylıktan geri çekiliyor... Bağımsız aday mı olacak? Özgür Özel çıkmazda!

Cumhuriyet Halk Partisi yerel seçimlere giderken krizlerle boğuşuyor.
Bir yanda CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu arasında güç savaşı yaşanırken diğer yanda Kemal Kılıçdaroğlu geri dönüş için "intikam" hamleleri yapılıyor.
Krizin büyüğü ise aday belirleme sürecinde yaşandı. En büyük kriz ise depremde en çok hasar alan illerden Hatay'da patladı.
CHP Lütfü Savaş'ı Hatay Büyükşehir Belediye Başkan aday olarak gösteri. Gelen tepkilerin ardından Özgür Özel "Anketlerde önde çıkıyor" diyerek savunma yaptı.
HATAY'DA PROTESTO EDİLDİLER
Özel Savaş konusunda ısrarını sürdürürken depremin yıl dönümünde Hatay sokaklarında Özgür Özel Ekrem İmamoğlu ve Lütfü Savaş protesto edildi.
Vatandaşlar Savaş'ı istifaya davet ederken, Özel'e de aday tercihi nedeniyle tepki gösterdi.
Özgür Özel İmamoğlu ve Lütfü Savaş Hatay'da protesto edildi
"ALTERNATİF YOK" DİYEN ÖZGÜR ÖZEL GERİ ADIM ATTI
Daha sonra "alternatif yok" diyerek Lütfü Savaş ısrarını sürdüren Özgür Özel geri adım attı.
ADAY TOPLANTISINA ÇAĞRILMADI
Lütfü Savaş'ı aday tanıtım videosuna koymayan CHP dün de aday tanıtım toplantısına çağırmadı. CHP Ankara'da düzenlenen toplantıda 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde göstereceği tüm belediye başkan adaylarını tanıtırken Hatay Büyükşehir Belediyesi Adayı Lütfü Savaş'ın ismi okunmadı
LÜTFÜ SAVAŞ'A GECE YARISI TELEFONU
CHP yandaşı Sözcü yazarı Saygı Öztürk CHP'nin yerel yönetimlerden sorumu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek'in aday tanıtım toplantısından önce Ankara'da bulunan ve tanıtımın yapılacağı toplantı spor salonuna gitmek için hazırlık yapan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı telefonla aradığını yazdı. CHP yandaşı Öztürk, Zeybek'in "Bugün sizin adaylığınız açıklanmayacak. Son yapılan anketlerde oy oranınızın düşük olduğu anlaşıldı." dediğini aktardı.