CHP’de Hatay krizi | Özgür Özel’den geri vites: Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş oldu

Bugün Savaş ile görüşeceklerini söyleyen Özel, "Hatay'da 5 anket yaptık. Son ana kadar en doğru adayı belirlemek için anketi yaptık. Cumartesi günü gece anket yaptık. Birazdan Lütfü Savaş'la da konuşacağım, elimizdeki anketi Lütfü Beyle de paylaşacağım. Anket şunu söylüyor; Lütfü Bey'in onayıyla birlikte bir alternatif geliştirdiğimiz durumda seçimi alacağımızı gösteriyor. Bu şekilde davranmaz, Hatay'ın sesini duymazsak biraz sıkıntıya girdiğimiz gösteriyor." ifadelerini kullandı.

LÜTFÜ SAVAŞ ÇEKİLMEK İSTEMİYOR: YARIN AÇIKLAYACAĞIZ

Savaş'ın adaylıktan çekilmek istemediği öğrenildi. Görüşmenin ardından destekçilerinin toplandığı meydana telefonla bağlanan CHP'li Lütfü Savaş yarın miting düzenleyeceğini açıkladı. Savaş, "Yarın yapacağımız bir mitingle açıklamalarımız olacak. Çok daha fazla bir şey söylemek doğru değil. Yarın ne yapacağımızı Hatay halkı ile paylaşacağız. Hatay halkıyla olmaya devam edeceğiz" dedi.

CHP yandaşı İsmail Saymaz görüşmeye ilişkin şu biligi paylaştı:

"CHP lideri Özgür Özel, bugün yaptıkları görüşmede Lütfü Savaş'a "Adayı birlikte belirleyelim ya da sen bir isim öner, biz gösterelim" dedi. Savaş ise "Ben kazanırım" diye karşılık verdi. CHP şu an Hatay kararını müzakere ediyor. Savaş aday gösterilmezse bağımsız aday olabilir."