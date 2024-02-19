CHP’de Hatay krizi | Özgür Özel’den geri vites: Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş oldu

Savaş ile Özel
ÖZGÜR ÖZEL'DEN GERİ ADIM: SIKINTIYA GİRDİK
Özgür Özel bugün CHP yandaşı Now TV'de (Fox) katıldığı yayında Savaş'ın adaylıktan çekileceğinin sinyalini verdi.
Bugün Savaş ile görüşeceklerini söyleyen Özel, "Hatay'da 5 anket yaptık. Son ana kadar en doğru adayı belirlemek için anketi yaptık. Cumartesi günü gece anket yaptık. Birazdan Lütfü Savaş'la da konuşacağım, elimizdeki anketi Lütfü Beyle de paylaşacağım. Anket şunu söylüyor; Lütfü Bey'in onayıyla birlikte bir alternatif geliştirdiğimiz durumda seçimi alacağımızı gösteriyor. Bu şekilde davranmaz, Hatay'ın sesini duymazsak biraz sıkıntıya girdiğimiz gösteriyor." ifadelerini kullandı.
GENEL MERKEZ'DE GÖRÜŞTÜLER
Özel'in açıklamalarının ardından Özel ve Savaş CHP Genel Merkezi'nde bir görüşme gerçekleştirdi.
CHP Genel Merkezi'ndeki görüşmede, Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Genel Sekreter Selin Sayek Böke ve Hatay İl Başkanı Hakan Tiryaki de yer aldı.
Savaş, yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından genel merkezden ayrıldı.
LÜTFÜ SAVAŞ ÇEKİLMEK İSTEMİYOR: YARIN AÇIKLAYACAĞIZ
Savaş'ın adaylıktan çekilmek istemediği öğrenildi. Görüşmenin ardından destekçilerinin toplandığı meydana telefonla bağlanan CHP'li Lütfü Savaş yarın miting düzenleyeceğini açıkladı. Savaş, "Yarın yapacağımız bir mitingle açıklamalarımız olacak. Çok daha fazla bir şey söylemek doğru değil. Yarın ne yapacağımızı Hatay halkı ile paylaşacağız. Hatay halkıyla olmaya devam edeceğiz" dedi.
CHP yandaşı İsmail Saymaz görüşmeye ilişkin şu biligi paylaştı:
"CHP lideri Özgür Özel, bugün yaptıkları görüşmede Lütfü Savaş'a "Adayı birlikte belirleyelim ya da sen bir isim öner, biz gösterelim" dedi. Savaş ise "Ben kazanırım" diye karşılık verdi. CHP şu an Hatay kararını müzakere ediyor. Savaş aday gösterilmezse bağımsız aday olabilir."
LÜTFÜ SAVAŞ BAĞIMSIZ ADAY MI OLACAK?
Öte yandan Lütfü Savaş'ın eşi Nazan Savaş dün CHP'nin aday tanıtım toplantısının ardından dikkat çeken bir paylaşımda bulunmuştu. Nazan Savaş, "Yolumuza devam ediyoruz. HATAY" ifadelerini kullandı.
ÖZGÜR ÖZEL'DEN GERİ VİTES
Tüm bu yaşananların adından Özgür Özel geri vites yaptı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu gece saat 01.00'de Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı genel merkeze davet etti. Özel, Lütfü Savaş'a "Birlikte yola devam edeceğiz" dedi. Böylece CHP'nin Hatay Belediye Başkan Adayı Savaş oldu.