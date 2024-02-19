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CHP'de Hatay krizi | Özgür Özel'den geri vites: Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş oldu

Cumhuriyet Halk Partisi'nde Hatay krizi boyut kazandı. Daha önce "Anketlerde önde çıkıyor" diyerek Lütfü Savaş'ı Hatay Büyükşehir Belediye Başkan aday gösteren CHP Genel Başkanı Özgür Özel 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde depremzedelerin büyük tepkisiyle karşılaştı. Daha sonra "alternatif yok" diyerek Lütfü Savaş ısrarını sürdüren Özgür Özel geri adım attı. Geçtğimiz gün CHP'nin aday tanıtım toplantısında yer almayan Lütfü Savaş'ın adaylığının geri çekileceği öğrenildi. Özel yaptığı açıklamada, "Lütfü Bey'in onayıyla birlikte bir alternatif geliştirdiğimiz durumda seçimi alacağımızı gösteriyor." derken Savaş'ın bağımsız aday olacağı iddiaları gündeme geldi. Yaşanan kriz sonrası Özel ve Savaş genel merkezde görüşme gerçekleştirdi. Lütfü Savaş’a “Birlikte yola devam edeceğiz” dedi. Böylece CHP’nin Hatay Belediye Başkan Adayı Savaş oldu.

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Giriş Tarihi 19 Şubat 2024, 11:02 Güncelleme 20 Şubat 2024, 01:43
CHP’de Hatay krizi | Özgür Özel’den geri vites: Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş oldu

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Cumhuriyet Halk Partisi yerel seçimlere giderken krizlerle boğuşuyor.

Bir yanda CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu arasında güç savaşı yaşanırken diğer yanda Kemal Kılıçdaroğlu geri dönüş için "intikam" hamleleri yapılıyor.

Krizin büyüğü ise aday belirleme sürecinde yaşandı. En büyük kriz ise depremde en çok hasar alan illerden Hatay'da patladı.

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CHP Lütfü Savaş'ı Hatay Büyükşehir Belediye Başkan aday olarak gösteri. Gelen tepkilerin ardından Özgür Özel "Anketlerde önde çıkıyor" diyerek savunma yaptı.

HATAY'DA PROTESTO EDİLDİLER
Özel Savaş konusunda ısrarını sürdürürken depremin yıl dönümünde Hatay sokaklarında Özgür Özel Ekrem İmamoğlu ve Lütfü Savaş protesto edildi.

Vatandaşlar Savaş'ı istifaya davet ederken, Özel'e de aday tercihi nedeniyle tepki gösterdi.

Özgür Özel İmamoğlu ve Lütfü Savaş Hatay'da protesto edildiÖzgür Özel İmamoğlu ve Lütfü Savaş Hatay'da protesto edildi

"ALTERNATİF YOK" DİYEN ÖZGÜR ÖZEL GERİ ADIM ATTI
Daha sonra "alternatif yok" diyerek Lütfü Savaş ısrarını sürdüren Özgür Özel geri adım attı.

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Lütfü nerede? CHP yeni reklam filminde Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş'a yer vermedi

ADAY TOPLANTISINA ÇAĞRILMADI
Lütfü Savaş'ı aday tanıtım videosuna koymayan CHP dün de aday tanıtım toplantısına çağırmadı. CHP Ankara'da düzenlenen toplantıda 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde göstereceği tüm belediye başkan adaylarını tanıtırken Hatay Büyükşehir Belediyesi Adayı Lütfü Savaş'ın ismi okunmadı

LÜTFÜ SAVAŞ'A GECE YARISI TELEFONU
CHP yandaşı Sözcü yazarı Saygı Öztürk CHP'nin yerel yönetimlerden sorumu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek'in aday tanıtım toplantısından önce Ankara'da bulunan ve tanıtımın yapılacağı toplantı spor salonuna gitmek için hazırlık yapan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı telefonla aradığını yazdı. CHP yandaşı Öztürk, Zeybek'in "Bugün sizin adaylığınız açıklanmayacak. Son yapılan anketlerde oy oranınızın düşük olduğu anlaşıldı." dediğini aktardı.

Savaş ile ÖzelSavaş ile Özel

ÖZGÜR ÖZEL'DEN GERİ ADIM: SIKINTIYA GİRDİK
Özgür Özel bugün CHP yandaşı Now TV'de (Fox) katıldığı yayında Savaş'ın adaylıktan çekileceğinin sinyalini verdi.

CHP'de Hatay krizi tırmandı!

Bugün Savaş ile görüşeceklerini söyleyen Özel, "Hatay'da 5 anket yaptık. Son ana kadar en doğru adayı belirlemek için anketi yaptık. Cumartesi günü gece anket yaptık. Birazdan Lütfü Savaş'la da konuşacağım, elimizdeki anketi Lütfü Beyle de paylaşacağım. Anket şunu söylüyor; Lütfü Bey'in onayıyla birlikte bir alternatif geliştirdiğimiz durumda seçimi alacağımızı gösteriyor. Bu şekilde davranmaz, Hatay'ın sesini duymazsak biraz sıkıntıya girdiğimiz gösteriyor." ifadelerini kullandı.

GENEL MERKEZ'DE GÖRÜŞTÜLER
Özel'in açıklamalarının ardından Özel ve Savaş CHP Genel Merkezi'nde bir görüşme gerçekleştirdi.

CHP Genel Merkezi'ndeki görüşmede, Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Genel Sekreter Selin Sayek Böke ve Hatay İl Başkanı Hakan Tiryaki de yer aldı.

Savaş, yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından genel merkezden ayrıldı.

LÜTFÜ SAVAŞ ÇEKİLMEK İSTEMİYOR: YARIN AÇIKLAYACAĞIZ
Savaş'ın adaylıktan çekilmek istemediği öğrenildi. Görüşmenin ardından destekçilerinin toplandığı meydana telefonla bağlanan CHP'li Lütfü Savaş yarın miting düzenleyeceğini açıkladı. Savaş, "Yarın yapacağımız bir mitingle açıklamalarımız olacak. Çok daha fazla bir şey söylemek doğru değil. Yarın ne yapacağımızı Hatay halkı ile paylaşacağız. Hatay halkıyla olmaya devam edeceğiz" dedi.

CHP yandaşı İsmail Saymaz görüşmeye ilişkin şu biligi paylaştı:

"CHP lideri Özgür Özel, bugün yaptıkları görüşmede Lütfü Savaş'a "Adayı birlikte belirleyelim ya da sen bir isim öner, biz gösterelim" dedi. Savaş ise "Ben kazanırım" diye karşılık verdi. CHP şu an Hatay kararını müzakere ediyor. Savaş aday gösterilmezse bağımsız aday olabilir."

LÜTFÜ SAVAŞ BAĞIMSIZ ADAY MI OLACAK?
Öte yandan Lütfü Savaş'ın eşi Nazan Savaş dün CHP'nin aday tanıtım toplantısının ardından dikkat çeken bir paylaşımda bulunmuştu. Nazan Savaş, "Yolumuza devam ediyoruz. HATAY" ifadelerini kullandı.


ÖZGÜR ÖZEL'DEN GERİ VİTES
Tüm bu yaşananların adından Özgür Özel geri vites yaptı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu gece saat 01.00'de Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı genel merkeze davet etti. Özel, Lütfü Savaş'a "Birlikte yola devam edeceğiz" dedi. Böylece CHP'nin Hatay Belediye Başkan Adayı Savaş oldu.

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