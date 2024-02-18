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Seçim zaferi sonrası ilk yurtdışı ziyareti Türkiye'ye! Başkan Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bir araya gelecek

Son dakika haberleri... Yeniden Cumhurbaşkanı seçilen İlham Aliyev, Türk geleneğini bozmayarak ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye’ye yapacak. Başkan Erdoğan'ın davetiyle gerçekleşecek olan ziyarette, bölgesel meseleler ve İki ülke arasındaki savunma sanayii ve teknoloji alanlarındaki işbirliğinin artırılması imkanları ele alınacak.

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Giriş Tarihi 18 Şubat 2024, 23:08 Güncelleme 18 Şubat 2024, 23:52
Seçim zaferi sonrası ilk yurtdışı ziyareti Türkiye’ye! Başkan Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bir araya gelecek

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkesinde 7 Şubat'ta icra edilen Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından ilk resmi ziyareti için Türkiye'ye geldi.



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev, 18-19 Şubat 2024 tarihlerinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret, Azerbaycan'da 7 Şubat'ta icra edilen Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından Sayın Aliyev'in ikili düzeydeki ilk yurt dışı ziyaretini teşkil edecektir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"19 Şubat Pazartesi günü yapılacak görüşmelerde, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ikili ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, işbirliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır. Görüşmelerde ikili münasebetlerin yanı sıra, güncel bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır."



TÜRK GELENEĞİ BOZULMADI
Yeniden seçilen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Türk geleneğini bozmadı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev yurt dışına ilk resmi ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirdi.

RESMİ TÖRENLE KARŞILANACAK
Başkan Erdoğan, İlham Aliyev'i resmi törenle karşılayacak. Başbaşa ve heyetler arası görüşmelerde iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular ele alınacak. Başkan Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, ortak basın toplantısında da son gelişmeleri değerlendirecek.

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