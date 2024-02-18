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İletişim Başkanlığı duyurdu! Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Başkan Erdoğan'ın davetiyle Türkiye'ye geldi

İletişim Başkanlığı: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Başkan Erdoğan'ın davetiyle Türkiye'ye geldi.

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Giriş Tarihi 18 Şubat 2024, 23:08 Güncelleme 18 Şubat 2024, 23:11
İletişim Başkanlığı duyurdu! Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Başkan Erdoğan’ın davetiyle Türkiye’ye geldi

İletişim Başkanlığı: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev, 18-19 Şubat 2024 tarihlerinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret, Azerbaycan'da 7 Şubat'ta icra edilen Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından Sayın Aliyev'in ikili düzeydeki ilk yurt dışı ziyaretini teşkil edecektir. 19 Şubat Pazartesi günü yapılacak görüşmelerde, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ikili ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, iş birliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır. Görüşmelerde ikili münasebetlerin yanı sıra, güncel bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


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