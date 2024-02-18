CHP’li sapkın avukat Feyza Altun’dan İslam’a ve Kur’an’a alçak hakaret: Şeriate sokayım | Sosyal medyadan tepki yağdı: Tutuklansın

Toplumun hiçbir kesimine saygı duymayan ve iğrenç sözlerle aşağılama girişiminde bulunan CHP ziyneti her geçen gün ayrı bir olayla karşımıza çıkmaya devam ediyor.
Toplumun hiçbir kesimine saygı duymayan ve iğrenç sözlerle aşağılama girişiminde bulunan CHP ziyneti her geçen gün ayrı bir olayla karşımıza çıkmaya devam ediyor.
Son örneği ise CHP'li Avukat Feyza Altun'dan geldi. Altun sosyal medya hesabından İslam dinine alçak bir hakarette bulundu.
"ŞERİATE SOKAYIM"
Sosyal medya hesabından Farsça paylaştığı şiirin altına yorum yapan bir sosyal medya kullanıcısına CHP'li Avukat Feyza Altun, "Şeriate sokayım" diyerek karşılık verdi.
BÜYÜK TEPKİ TOPLADI
CHP'li Altun'un İslam dinini hedef alan alçak paylaşımına sosyal medya kullanıcıları büyük tepki gösterdi. Kullanıcalar #FeyzaAltunTutuklansın etiketini sosyal medyada gündeme soktu.
İşte o tepkilerden bazıları:
"Sizin gibi medyada tanınan bir avukatın ülkenin çoğunun sahip olduğu bir inanç hakkında 14 yaşındaki ergenler gibi konuşması ne kadar utanç verici. Bunun ideoloji ile alakası yok, saygısız terbiyesiz ve biraz da psikolojik sıkıntılarınız var belli ki."
"Seviyesi bu kadının, ne bekliyorsunuz da ayıp falan yazıyorsunuz?"
"Abla seni severdim ama bu tweet ne yaa? Şeriat demek Allah'ın hükümleri kuralları demek. Dine Allah'a ya da herhangi bir şeye inanmıyorsun diyelim yinede başkasının inandığı kutsal değerlere bu şekilde hakaret ediyor olman aslında seninde diğerlerinden farkın olmadığını gösterdi bana."
"Feyza etkileşim için yapmayacağın şey yok demi? İnsanda azıcık onur olur onur!"
"Profilinizde insan yazıyor, derhal silmenizi talep ediyorum. Kendimizi diğer mahkukat ile karıştırmayalım.."
"Sorsan bilgili birisi edepsiz hayasız"
TEPKİLER SONRASI REZİL PAYLAŞIMLARINI SÜRDÜ
CHP'li sapkın avukat Feyza Altun gelen tepkiler üzerine iğrenç paylaşımlarına yenilerini ekleyerek hakaretlerini sürdürdü.
Atatürk maskesi altına sığınmaya çalışan Altun, "A.... evlatları, şeriat gelse yarınızın s....yarınızın elini keserler yallah Arabistan'a", "Suç duyurunuza da sokayım" gibi ifadeler kullandı.
HER TÜRLÜ SAPKINLIK VAR
Bu bağlamda tepkilerin odağı olan CHP'li Avukat Feyza Altun'un LGBT sapkınlığını bir kez daha hatırlayalım.
Eşcinsel sapkınlık projesi olan LGBT, çocukların dünyasına girmek için her türlü yolu denerken CHP yandaşı avukat Feyza Altun'un, "Trans çocuklar vardır" paylaşımı toplumun her kesiminden tepki toplamıştı.
CHP'DE 'SOKMAK' FURYASI
Öte yandan geçtiğimiz günlerde CHP'li Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Veli Ağbaba, Malatyalı seçmenlere tuhaf sözler sarf etmişti. "Elimi değil, gövdemi sokmaya geldim. Elimi değil vücudumu Malatya'yı ayağa kaldırmak için sokmaya geldim" sözleri sosyal medyada gündem olmuştu.