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CHP'nin Avcılar kaosu çığ oldu büyüdü | CHP Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli'den partisine isyan: Bu karardan dönmeliler

31 Mart 2024 yerel seçimlerine adım adım yaklaşırken kaos partisi CHP'de her zaman olduğu gibi kazan fokurdamaya devam ediyor. CHP'li Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde aday gösterilmemesiyle işler iyice kızıştı. Tüm bunlar yüzünden gönül kırgınlığının olduğu belirten Turan Hançerli, “Aday gösterilmemenizin Kemal Kılıçdaroğlu ile bir ilgisi var mı?“ sorusunu 'Kurultay salonlarında kalmalı o süreçler. Ama buna ilişkin eleştiriler var. Buna ilişkin değerlendirmeler var. Bu değerlendirmelerin de haklılık payı olduğuna dair bir kanaat oluşuyor.' ifadeleriyle cevapladı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 18 Şubat 2024, 05:35 Güncelleme 18 Şubat 2024, 05:57
CHP’nin Avcılar kaosu çığ oldu büyüdü | CHP Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli’den partisine isyan: Bu karardan dönmeliler

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimler için süreç resmen başladı.

Özgür Özel ve Utku Caner ÇaykaraÖzgür Özel ve Utku Caner Çaykara

Neredeyse son düzlüğe girdiğimiz bu zamanda partiler adaylarını tek tek açıklamaya başladı.

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Özgür Özel'in, Avcılar'da mevcut belediye başkanı Turan Hançerli'nin yerine Utku Caner Çaykara'nın aday gösterildiği söylentisi CHP'deki gerilimi daha da yükseltmişti. Bu gelişmenin ardından CHP tarafından Avcılar'da mevcut Belediye Başkanı Turan Hançerli yerine Caner Çaykara ismi belediye başkanı adayı olarak gösterildi.

İL BİNASİ ÖNÜNDE PROTESTO
Avcılar'ın mevcut belediye başkanı Turan Hançerli'yi destekleyenler, CHP İl Binası önünde Utku Caner Çaykara'nın aday gösterilme kararını protesto etti.

SEVENLERİ SOKAKLARA DÖKÜLDÜ
Turan Hançerli, Marmara Caddesi'nde bir araya gelerek kendisini destekleyenlere teşekkür etti. Ardından belediye binasına giderek gazetecilere açıklamalarda bulunan Hançerli, partisi tarafından ilçede yeniden başkan adayı gösterilmediği için kırgın olduğunu söyledi.



Aday belirleme sürecinde haksızlık yapıldığı ve adaletsizlik olduğu yönünde kanaatini dile getiren Hançerli, "Biz çok başarılı işler yaptık. Ben birinci dönem belediye başkanıyım. Anketlerden açık ara önde çıkıyorum. Avcılar'da kentsel dönüşüm, 2019'da ben belediye başkanı olduktan sonra başladı. 20 bini aşkın bağımsız bölümü yeniledik, dönüştürdük, dayanıklı hale getirdik. Aslında bu karar kentsel dönüşümü yapmış, Avcılar modeliyle yerinde, uzlaşmaya dayalı hızlı kentsel dönüşümü yapmış, 1700'ü aşkın binayı hiç kavga, çatışma olmadan, zorla olmadan alkışlarla bina yıkan ender belediye başkanlarından biriyim. Dolayısıyla bu karar kentsel dönüşüm talebine karşı alınmış bir karar. Avcılar'a ve Avcılar halkına karşı alınmış bir karar." diye konuştu.

'BU KARARDAN DÖNMELİLER'
Turan Hançerli, Avcılar'da partisinin kendisini aday göstermeme kararından dönmesi gerektiğini söyledi.

"KURULTAY SALONLARINDA KALMALI"
"Aday gösterilmemenizin Kemal Kılıçdaroğlu ile bir ilgisi var mı?" sorusuna Hançerli, şu yanıtı verdi: "Olmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü böyle olmamalı. Kurultay salonlarında kalmalı o süreçler. Ama buna ilişkin eleştiriler var. Buna ilişkin değerlendirmeler var. Bu değerlendirmelerin de haklılık payı olduğuna dair bir kanaat oluşuyor. Dilerim öyle değildir ya da öyle olmadığını gösterecek hamleler yapılır."

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