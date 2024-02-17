SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Batan 'BATUHAN A' gemisinde son anları ortaya çıktı: Ya Rabbim gemi batıyor

Son dakika haberleri... İmralı Adası güneyinde batan kuru yük gemisindeki mürettebatın yakınları kriz merkezindeki umutlu bekleyişini sürdürürken bölgede havadan, karadan ve denizden arama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. 6 mürettebatın, denizin 51 metre derinliğinde tespit edilerek görüntülenen ’BATUHAN A’ isimli gemide olduğunun tahmin edildiği kaydedildi. 'BATUHAN A' isimli gemiden çekilen son görüntülere ulaşıldı. Görüntüde isminin Hüseyin Tutuk olduğu öğrenilen gemicinin 'Ya Rabbim gemi batıyor' ifadelerini kullanarak dehşet anlarını anbean kaydettiği ortaya çıktı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 17 Şubat 2024, 08:47 Güncelleme 17 Şubat 2024, 09:33
Batan ’BATUHAN A’ gemisinde son anları ortaya çıktı: Ya Rabbim gemi batıyor

Marmara Denizi açıklarında seyir halindeyken Karacabey ilçesinin 4 mil açığında, İmralı Adası'nın güneybatısında batan, 'BATUHAN A' isimli gemiyi ve 6 mürettebatını arama çalışmaları sürüyor. Çalışmalar devam ederken 'BATUHAN A' isimli gemiden çekilen son görüntüler ortaya çıktı. Görüntüde isminin Hüseyin Tutuk olduğu öğrenilen gemicinin çektiği son anlar yer aldı.

Batan 'BATUHAN A' gemisinde son anları ortaya çıktı


Tutuk'un ailesine gönderdiği görüntüde geminin su aldığı net bir şekilde görülüyor.

Hüseyin TutukHüseyin Tutuk

Hüseyin Tutuk isimli gemicinin liman başkanlığına bildirilen listede adının yer almadığı görülürken, Doğuşcan Yaylak'ın yerine gemiye yağcı olarak bindiği değerlendiriliyor.

Geminin batma anlarıGeminin batma anları

Yine görüntülerde Hüseyin Tutuk isimli gemicinin, "5'inci, 6'ncı elbisem bu gece saat 01.00'den bu yana. Allah'ım sen yardım et ya Rabbim. 6 saattir aynı yerdeyiz. Gemi batıyor. Ya Rabbim gemi batıyor." demesi dikkat çekiyor.

NELER OLMUŞTU?
Marmara Denizi'nde, İmralı Adası'nın güneybatısında 69 metre boyundaki kargo gemisi su alarak battı.

Geminin yeri tespit edildi. Geminin yeri tespit edildi.

Gemi içerisinde 6 mürettebatın bulunduğu öğrenilirken, yapılan titiz çalışmalar sonucunda Batuhan A kuru yük gemisini arama faaliyetlerinde geminin enkaz görüntüsüne ulaşıldı.

Gece saatlerinde ekipler 51 metre derinlikte olan geminin yanına su altı robotuyla inerek içine baktılar.

Bursa'nın Karacabey ilçesi Kurşunlu Mahallesi'nde oluşturulan kriz merkezinden çalışmaların koordinesi sağlanırken, 6 mürettebatın, denizin 51 metre derinliğinde tespit edilerek görüntülenen 'BATUHAN A' isimli gemide olduğunun tahmin edildiği kaydedildi.

Batan gemiy su altı robotuyla görüntüledi.Batan gemiy su altı robotuyla görüntüledi.

DALIŞ GERÇEKLEŞTİRİLEMEDİ
Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, 51 metre derinlikte tespit edilen gemiye ulaşmak için saat 17.00 itibarıyla dalışın gerçekleştirileceğini belirttiği, TCG AKIN Gemisinin yer sabitleme çalışmaları sırasında halatının koptuğu ve dalışın gerçekleştirilemediği öğrenildi.Bursa Valisi Mahmut DemirtaşBursa Valisi Mahmut Demirtaş

Arama çalışmalarını denize açılarak takip eden Vali Mahmut Demirtaş, gerekli önlemlerin alınmasının ve sabitlemenin yapılmasının ardından, 'BATUHAN A' isimli gemiye ulaşmak için dalgıçların bu gece ya da yarın sabah erken saatte dalışı gerçekleştireceğini belirtti.

Marmara Denizi'nde batan geminin rotasına dair similasyon videosu!

Demirtaş, " Hava muhalefeti ve beklenmeyen olumsuz gelişmeler nedeniyle dalış saat 17.00 itibarıyla yapılamadı. Bu gece ya da en geç yarın sabah dalgıçlarımız batan gemiye ulaşacak. Ekiplerimiz, büyük bir özveri ve fedakarlıkla 6 mürettebatın bulunması için çalışıyor. Gece- gündüz demeden hem Mudanya hem de Karacabey ilçelerinde kurulan kriz merkezlerinde süreç yakinen takip ediliyor" dedi.

GEMİNİN BATMA NEDENİ ARAŞTIRILIYOR
1300 ton yük kapasiteli ticari geminin, 1250 tonluk normal yük ile seyir halindeyken batmasının nedeni de araştırılıyor. Gemide taşınan mermer tozunun üzerinin kapatıldığı brandanın sabitlenmediği ve fırtına nedeniyle bir kısmının havalanarak yükün üzerine deniz suyunu taşıdığı, aynı zamanda yağışın, üzeri açılan mermer tozuna direkt temasıyla, yükün artan ağırlığının geminin dengesini bozduğu belirtiliyor. Böylece ağırlığı artarak dengesi bozulan geminin, yan yatıp su almaya başlayarak battığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Batan gemiden 2 gün önce ayrılmıştı! Doğuşcan Yaylak tüm detayları anlattı! Kaptanın son sözleri bu olmuş: Bu gemi batacakBatan gemiden 2 gün önce ayrılmıştı! Doğuşcan Yaylak tüm detayları anlattı! Kaptanın son sözleri bu olmuş: Bu gemi batacak
SON DAKİKA | Marmara Denizinde batan kargo gemisi bulundu! Dalış gerçekleşecekSON DAKİKA | Marmara Denizinde batan kargo gemisi bulundu! Dalış gerçekleşecek

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Pendik’teki polis noktasına saldırı! Kaymakamlık lojmanında motosikletli kişilerce ateş açıldı! Anbean güvenlik kamerasına yansıdı
CHP’de kafalar karışık |Özgür Özel’in imdadına yapay zeka yetişti! Kimi önerdiyse onu aday yaptı! Akla ihtiyacı olduğunu kanıtladı
İHH İnsani Yardım Vakfı
EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ ZAMMI! 3 bin TL bayram ikramiyesini kimler alacak? EYT’liler faydalanacak mı? Dul ve yetimlere nasıl yansıyacak?
Batan ’BATUHAN A’ gemisinde son anları ortaya çıktı: Ya Rabbim gemi batıyor
CHP’li belediyeden kentsel dönüşüm rekoru! 25 yılda yalnızca 24 daire dönüştürdü
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
Trilyonluk projeye Türk damgası! Suudi Arabistan ile 21 iş anlaşması yapıldı
SON DAKİKA I HSK’dan Danıştay’ın göreve iade kararı verdiği 387 isim hakkında inceleme
PKK elebaşı Helin Ümit’in ’ittifak’ itirafı sonrası CHP ile DEM’den Esenyurt’ta ortak aday kararı! Ali Gökmen’in yerine İsmail Topkaya
SON DAKİKA | Erzincan İliç’teki toprak kaymasında 9 işçi aranıyor! Metal yoğunluğuna rastlandı | İşçilerin kimlikleri belli oldu
Fondaş medyanın ’İliç savunucusu’ ilan ettiği Sedat Cezayirlioğlu’nun foyası ortaya çıktı: Maden şirketinden para istemiş
Kılıçdaroğlu intikam için saha çalışmalarına başladı! Hurdalıkta İmamoğlu’nu hurdaya çıkardı: Bu yolları aynı hevesle yürürüm şok olursunuz
Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Sam Altman… Milyarderler kıyamete hazırlanıyor! Yeni Zelanda mı Alaska mı? Nuh’un Gemisi’ne dünyanın yüzde biri mi binecek?
FETÖ ile mücadeleye Danıştay takozu! Kim bu haşhaşilere iade-i itibar veren 5. Daire? Başkanından üyesine isim isim deşifre ettik
SON DAKİKA