Başkan Erdoğan bugün baba ocağı Rize ve Trabzon’da düzenlenecek AK Parti mitinglerine katılacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimlerine günler kala Türkye'yi karış karış gezmeye, vatandaşla buluşmaya devam ediyor.
İLK ADRES BABA OCAĞI RİZE
Başkan Erdoğan'ın seçim çalışmaları kapsamında bugün ilk adresi baba ocağı Rize olacak.
Erdoğan, saat 14.00'te 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek olan mitinge katılacak.
Başkan Erdoğan, Rize programının ardından Trabzon'a gidecek, saat 16.00'da Trabzon Meydan Parkı'nda seçmene hitap edecek.
Erdoğan'ın iki mitingde de gündeme ilişkin önemli mesajlar vermesi bekleniyor.