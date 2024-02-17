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Başkan Erdoğan bugün baba ocağı Rize ve Trabzon'da düzenlenecek AK Parti mitinglerine katılacak

Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yerel seçim çalışmaları kapsamında bugün ilk adresi baba ocağı Rize olacak. Başkan Erdoğan, Rize programının ardından Trabzon'a gidecek, saat 16.00'da Trabzon Meydan Parkı'nda seçmene hitap edecek.

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Giriş Tarihi 17 Şubat 2024, 09:10 Güncelleme 17 Şubat 2024, 09:55
Başkan Erdoğan bugün baba ocağı Rize ve Trabzon’da düzenlenecek AK Parti mitinglerine katılacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimlerine günler kala Türkye'yi karış karış gezmeye, vatandaşla buluşmaya devam ediyor.

Başkan Erdoğan bugün Trabzon ve Rize'de

İLK ADRES BABA OCAĞI RİZE

Başkan Erdoğan'ın seçim çalışmaları kapsamında bugün ilk adresi baba ocağı Rize olacak.

Erdoğan, saat 14.00'te 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek olan mitinge katılacak.



Başkan Erdoğan, Rize programının ardından Trabzon'a gidecek, saat 16.00'da Trabzon Meydan Parkı'nda seçmene hitap edecek.

Erdoğan'ın iki mitingde de gündeme ilişkin önemli mesajlar vermesi bekleniyor.

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