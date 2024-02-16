SON DAKİKA | Marmara Denizi’nde batan kargo gemisi bulundu! Dalış bugün gerçekleşecek

Marmara Denizi'nde, İmralı Adası'nın güneybatısında 69 metre boyundaki kargo gemisi su alarak battı.
Marmara Denizi'nde, İmralı Adası'nın güneybatısında 69 metre boyundaki kargo gemisi su alarak battı.
Gemi içerisinde 6 mürettebatın bulunduğu öğrenilirken, yapılan titiz çalışmalar sonucunda Batuhan A kuru yük gemisini arama faaliyetlerinde geminin enkaz görüntüsüne ulaşıldı.
Gece saatlerinde ekipler 51 metre derinlikte olan geminin yanına su altı robotuyla inerek içine baktılar.
Yapılan incelemelerde mürettebatın geminin içinde olmadığı tahmin ediliyor.
DALGIÇLAR DALIŞ GERÇEKLEŞTİRECEK
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı batan gemiye ilişkin son gelişmeleri paylaştı.
Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
15.02.2024, saat 06:32'de Bakanlığımız Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezine uydu yardımlı arama kurtarma sisteminden (COSPAT-SARSAT) Batuhan A gemisine ait acil durum sinyali alınmıştır. İvedilikle Tüm deniz ve hava arama kurtarma unsurlarına bildirim yapılarak deniz olayo bildirilmiş, Türk Radyo vasıtası ile Bölgedeki gemilere duyurular yapılmaya başlanmıştır.
Gemiye yapılan telsiz çağrılarına cevap alınmaması üzerine, Liman Yönetim Bilgi Sitemi üzerinden, geminin acentasının yapmış olduğu gemiye ait personel listesi beyanındaki tüm denizcilerimizin, Gemi İnsanları Bilgi Sitemindeki mobil cep telefonları ile temas kurulmaya çalışılmış malasef herhangi bir yanıt alınamamıştır.
Tekraren tüm arama kurtarma unsurlarına, geminin EPİRB cihazından alınan COSPAT-SARSAT acil durum sinyalinin, geminin batmış olması nedeniyle otomatik olarak uydu sinyali göndermiş olabileceğinin kuvvetle muhtemel olduğu bilgisi verilerek, uydudan alınan gemi pozisyonuna ilaveten Ulusal Otomatik Tanımlama Sistemimizden alınan geminin son pozisyonuda paylaşılmıştır.
*Yapılan çalışmalar neticesinde, sonar görüntüsü ile deniz yüzeyinin elli bir metre altında tespit edilen geminin, gece Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüzce ROV cihazı ile yapılan sörveyinde Batuhan A gemisi olduğu kesinleşmiştir.*
*Bugün sabah saatlerinden itibaren anılan batığa dalış faaliyeti gerçekleştirilecek olup, denizde ve sahilde arama kurtarma faaliyetlerine de aralıksız devam edilecektir.*
Milli Savunma Bakanlığı'ndan da bir açıklama geldi. MSB, Marmara Denizi'nde batan ticari geminin bulunduğu bölgeye arama kurtarma gemisi TCG Akın'ın intikalini sürdürdüğünü, İzmit Körfezi'nde bulunan araştırma gemisi TCG Çubuklu ile Erdek Deniz Üs Komutanlığında görevli mayın avlama gemisi TCG Ayvalık'ın da bölgeye intikal ettiğini bildirildi.
AİLELERİN BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR
6 kişilik mürettebatı için kurtarma çalışması olumsuz hava koşullarına rağmen son sürat devam ederken mürettebattakilerin yakınlarının bekleyişi ise sürüyor.
KALANLAR SAHİLE VURDU
Diğer yandan kuru yük gemisinden geriye kalan malzemeler sahile vurdu.
Arama kurtarma ekipleri tarafından çıkarılan can yelekleri, ayakkabı, urgan ve varil jandarma ekiplerine teslim edildi.
Ekipler, 6 kişiye ulaşmak için Bursa'dan Bandırma'ya kadar uzan koyları metre metre tarıyor.
Denizden çıkarılan 39 numara ayakkabının Zeynep K.'ya ait olduğu tahmin edilirken, sahile vuran can yeleklerinden birinde ise 'Batuhan' yazması dikkatlerden kaçmadı.
GEMİ MÜRETTEBATININ İSİMLERİ BELLİ OLDU
Kayıp mürettebatın isimleri belli oldu. Gemide, kaptan Hasan Mehmet Uyanık (69), başmühendis-makinist Murat Çalışkan (33), usta gemici ve aynı zamanda geminin sahibi olan Murat Altıntaş (51), gemici olarak kayıtlarda yer alan aşçı Zeynep Kılınç (33), makine stajyeri Ahmet Atav (22) ve yağcı olarak görev yapan Doğuşcan Yaylak'ın (24) olduğu öğrenildi.
SON GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Marmara Denizi'nde batan "Batuhan A" adlı kuru yük gemisinde, yağcı olarak çalışan Doğuşcan Yaylak'ın son görüntüleri ortaya çıktı.Doğuşcan Yaylak'ın bilinen son görüntüsünde Batuhan A gemisinde çalışmasına yardımcı olan acente şirketine teşekkür ettiği görüldü.
GEMİDEN 2 GÜN ÖNCE AYRILMIŞ
İlerleyen saatlerde 51 metre derinlikte tespit edilen 'BATUHAN A' isimli gemide olduğu açıklanan mürettebattan yağcı olarak görevli Doğuşcan Yaylak'ın (24) 2 gün önce gemiden ayrıldığı öğrenildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Ticari geminin kaptanı ve armatörü tarafından Liman Başkanlığı'na bildirilen listede Doğuşcan Yaylak'ın isminin de yer aldığı bildirildi ve gemi acentesi hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.
'2 GÜN ÖNCE GEMİDEN AYRILDIM, YERİME BAŞKA YAĞCI GELDİ'
Doğuşcan Yaylak da sosyal medya hesabından bir görüntü paylaşarak gemide olmadığını açıkladı. Yaylak, açıklamasında, "2 gün önce gemiden ayrıldım. Bu sabah da geminin battığını öğrendim. Ben o gemide değilim, o gemide şu anda bulunmuyorum. Benim yerime, ben gemiden ayrılırken bir yağcı arkadaşım geldi. O yağcı arkadaşımı da görmedim ben. Yoldaydı, ben ondan önce ayrıldım." dedi.
69 metrelik Batuhan A adlı kargo gemisinin son görüntülerine de ulaşıldı. Görüntülerde gemi kaptanının başka bir gemiyi selamladığı belirlendi.
LİMANDAKİ SON GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI
1250 ton mermer tozu yüklü kargo gemisinin limandan hareket etmenden önceki son görüntüsü de ortaya çıktı.
Gemisinin son görüntüsü, Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'ndaki Badalan Limanı'ndan ayrılmadan önce güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Güvenlik kamerası kayıtlarında dün akşam saatlerinde limanda bekleyen "Batuhan A" gemisi görülüyor.
BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından olaya ilişkin bir paylaşımda bulundu. Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
Bu sabah 06.30'da Marmara Denizi'nde, Bursa Karacabey açıklarında içerisinde 6 mürettebat bulunan Batuhan A isimli bir ticari geminin ağır hava ve deniz şartları nedeniyle batmaya başladığı bilgisinin alınmıştır.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 15, 2024
Olay mahalline derhal 2 Sahil Güvenlik Gemisi ve 2 Sahil Güvenlik… pic.twitter.com/E49wxcwMQF
Bu sabah 06.30'da Marmara Denizi'nde, Bursa Karacabey açıklarında içerisinde 6 mürettebat bulunan Batuhan A isimli bir ticari geminin ağır hava ve deniz şartları nedeniyle batmaya başladığı bilgisinin alınmıştır. Olay mahalline derhal 2 Sahil Güvenlik Gemisi ve 2 Sahil Güvenlik Botu sevk edilmiş, eş zamanlı olarak Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından da 2 adet römorkör bölgede görevlendirilmiştir. Başlatılan arama kurtarma faaliyetleri neticesinde geminin battığı değerlendirilen bölgede 1 adet boş can salı tespit edilmiştir. Arama kurtarma çalışmalarına destek olmak üzere 1 Sahil Güvenlik Korveti ve 1 Sahil Güvenlik Uçağı da bölgeye intikal etmek üzere görevlendirilmiştir. Olumsuz hava şartları sebebiyle bölgeye intikal edemeyen 1 Sahil Güvenlik Helikopteri hazır olarak beklemekte, hava şartlarının müsade etmesi ile birlikte derhal intikale geçecektir. Bölgede başlatılan arama kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir.
UÇAKLAR ARAMA ÇALIŞMALARINA KATILDI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ilerleyen saatlerde yaptığı paylaşımında arama kurtarma faaliyetlerine Sahil Güvenlik Komutanlığına ait uçakların da eşlik ettiğini duyurdu.
Yerllikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
Bu sabah Marmara Denizi'nde, Bursa Karacabey açıklarında batan Batuhan A isimli gemi için başlatılan arama kurtarma faaliyetlerine
@sahilguvkom uçakları da eşlik ediyor.
Bu sabah Marmara Denizi'nde, Bursa Karacabey açıklarında batan Batuhan A isimli gemi için başlatılan arama kurtarma faaliyetlerine @sahilguvkom uçakları da eşlik ediyor. https://t.co/udOpp3cnGC pic.twitter.com/9JVAfbrbvf— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 15, 2024
Marmara Denizi'nde İmralı Adası'nın güneyinde batan kuru yük gemisinin kayıp 6 mürettebatını arama-kurtarma çalışmaları havadan, karadan ve denizden devam ederken, çalışmalara vatandaşlar da destek verdi.
Kurulan kriz merkezinde harita ile tüm arama-kurtarma ekiplerinin yerleri belirlenerek, sahil kesimi karış karış aranıyor. Bölgede gemiler denizden, uçak ise havadan defalarca sorti yaparak arama çalışmalarını gerçekleştiriyor.
Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Kurşunlu Mahallesi'nde AFAD, NAK, jandarma, polis dalgıç ve AKUT ekipleri arama-kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Polis dalgıçları dürbünle dev dalgaların bulunduğu denizi tarıyor. Kurulan kriz merkezinde ekiplerin yerleri çıkarılan haritada belirlenerek, karış karış kurtarma çalışmaları planlanıyor.
BOŞ BİR CAN SALI BULUNDU
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Marmara Denizi'nde İmralı Adası'nın güneybatısında batan kuru yük gemisi için aramaların devam ettiğini ve şu ana kadar boş bir can salı bulunduğunu bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Marmara Denizi'nde İmralı Adası'nın güney batısında 69 metre boyundaki 6 mürettebatın bulunduğu Batuhan A isimli kuru yük gemisinden saat 06.32'de Cospat-Sarsat sisteminden acil durum sinyali alındığı aktarıldı.
Bölgeye derhal Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) deniz ve hava unsurlarının yönlendirildiğinin belirtildiği açıklamada, bölgedeki gemilere Türk Radyo aracılığıyla çağrı yapıldığına işaret edildi.
Batuhan A isimli gemiden alınan AIS sinyalinin saat 07.12'de kesildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Geminin çağrılara cevap verememesi nedeniyle, Arama Kurtarma Yönetmeliği'nin ilgili bendine göre 'Tehlike safhası' ilan edilmiştir. Söz konusu gemi, dün akşam saat 20.00 sularında Marmara Adası'ndan Gemlik'e yüklü olarak seyre kalkmıştır. Arama ve kurtarma faaliyetleri tüm ilgili unsurlarca devam etmektedir.
Batuhan A isimli gemi için bölgeye intikal eden TCSG 25, TCSG 85, TCSG 313 botları aramalara devam etmektedir. Helikopter, hava muhalefetinden dolayı kalkış yapamamıştır. Şu ana kadar yapılan aramalarda içi boş bir can salı bulunmuştur. KEGM'ye ait KEGK 6 ve KIYEM 4 isimli hızlı can kurtarma botları da olay mahalline ulaşarak arama çalışmalarına başlamıştır."
Marmara Denizi'nde batan BATUHAN-A isimli kargo gemisindeki 6 mürettebatı arama-kurtarma çalışmalarına destek sağlayan Deniz Kuvvetlerimiz, sonar cihazı ile gemiyi 51 metre derinlikte tespit etti.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 15, 2024
Deniz Kuvvetlerimiz, ayrıca arama kurtarma çalışmaları için bir adet Deniz… pic.twitter.com/0ztGeImR9Y
Deniz Kuvvetlerinin, ayrıca arama kurtarma çalışmaları için bir deniz karakol uçağı görevlendirdiği bilgisi verilen açıklamada, İzmit Körfezi'nde bulunan araştırma gemisi TCG Çubuklu ile Erdek Deniz Üs Komutanlığında görevli mayın avlama gemisi TCG Ayvalık'ın da bölgeye intikal ettiği bildirildi.
Su altı ve su üstü arama yeteneklerine sahip iki geminin bölgede arama kurtarma çalışmalarına destek sağladığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"İlave olarak Karadeniz açıklarındaki arama-kurtarma gemimiz TCG Akın da destek için bölgeye intikale devam ediyor.
Diğer yandan Deniz Kuvvetlerimize ait bir adet Seahawk helikopteri Çanakkale Deniz Hava Üs Komutanlığında, Hava Kuvvetlerimize ait bir adet AS532 tipi helikopter de bölgeye hareket etmek üzere Eskişehir 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığında hazır bekletiliyor."
KIYIDA ÇALIŞMALAR GEÇEKLEŞTİRİLDİ
Ekiplerce, kargo gemisinin 3,5 mil uzaklıkta battığı Karacabey ilçesi Kurşunlu Mahallesi açıklarındaki kıyıda çalışma gerçekleştirildi.
BAKAN SON GELİŞMELERİ AKTARDI
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Marmara Denizi'nde batan kuru yük gemisine ilişkin değerlendirmede bulundu.
Marmara Denizi'nde İmralı Adası'nın güney batısında 69 metre uzunluğundaki ve 6 mürettebatın bulunduğu Batuhan A isimli kuru yük gemisinden saat 06.32'de Bakanlık sistemlerine acil durum sinyali geldiğini anımsatan Uraloğlu, geminin, dün akşam saat 20.00 sularında Marmara Adası'ndan Gemlik'e "dolomit madeni" yüklü olarak seyre başladığını bildirdi.
Uraloğlu, hızlı şekilde bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı deniz ve hava unsurlarının yönlendirildiğine işaret ederek, "Bölgedeki gemilere Türk Radyo aracılığıyla çağrılar yapılmıştır. Saat 07.12 itibarıyla Batuhan A isimli gemiden alınan AIS sinyal kesilmiştir. Geminin çağrılara cevap verememesi nedeniyle, Arama Kurtarma Yönetmeliği'nin ilgili maddesine göre 'tehlike safhası' ilan edilmiştir." ifadelerini kullandı.
"CAN SALI OTOMATİK OLARAK AÇILDI"
Bölgede gemiye dair bulguya rastlanmadığını belirten Uraloğlu, "Arama ve kurtarma faaliyetleri tüm ilgili unsurlarca sürmektedir. Bölgede, gerek Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü gerekse de Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca arama kurtarma faaliyetleri yoğun şekilde devam etmektedir. Ümidimizi, mürettebatımıza sağ salim ulaşmaktır. Bir can salı botuna ulaşıldı, muhtemelen geminin batması sırasında otomatik olarak açıldı." diye konuştu.
BURSA VALİSİ A HABERDE SON DURUMU AKTARDI
Bursa Valisi Demirtaş, A Haber canlı yayınında olaya ilişkin son gelişmeleri aktardı.
Demirtaş, "Sabah 6.20'de bize bir ihbar geldi. 69 metre uzunluğunda bir ticari gemi ve gemide dolomit malzemesi yüklü. 6 mürettebatın olduğunu biliyoruz. Karacabey Kurşunlu limanına 7 km uzaklığında battığını ihbar ediyor. Arkadaşlar olay yerinde. Biz 6.30'da 3 tane botumuzla olay yerindeydik. Geminin aranmasıyla ilgili çalışmamamız çok hızlı şekilde devam ediyor.
En kısa zamanda vatandaşlarımızı kurtaracağız diye düşünüyorum. Çok geçmiş olsun. Gemi Marmara Adası'ndan kalkıyor taş mermer tipi taş yüklü. Gemideki 6 gemici için kurtarma çalışması başlatıldı." dedi.
ÇALIŞMALAR YOĞUN ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR
Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, olayın ardından bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı iki ekibin yanı sıra Balıkesir'in Bandırma ilçesinden bir ekibin gönderildiğini söyledi.
Vali Demirtaş, "Su alarak batan gemide, Türk vatandaşı oldukları değerlendirilen 6 kişilik mürettebatın kurtarılması için çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor." dedi.
Geminin battığı bölgede dalgaların boyunun 3 metreye yaklaştığını aktaran Demirtaş, Sahil Güvenlik Komutanlığının Mudanya ilçesindeki yerleşkesinde çalışmaları koordine ettiğini dile getirdi.
Demirtaş, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin bölgede çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.
53 YAŞINDAKİ GEMİ 'YORGUN'
Marmara Denizi'ndee batan geminin 53 yaşındaki kuru yük gemisinin, 2021 yılında karaya oturduğu ortaya çıktı. Uzmanlar 53 yaşındaki 'yogun' olarak nitelendirilen geminin batma nedeninin bununla ilişkili olabileceğine işaret etti.
"Batuhan A" isimli gemi, yük boşaltmak için Karabiga Belediyesi'ne ait limana yaklaştığı sırada karaya oturduğu ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait "Türkeli" isimli römorkör tarafından çekilerek bulunduğu bölgeden kurtarıldığı belirlendi.
CAN SALI NEDİR?
Acil durumlarda, açık denizde bir çok teknenin sahip olduğu pahalı donanımlardan biri de can sallarıdır.
Can salları, teknenin sizi terk ettiği durumlarda kullanılmak için tasarlanmış, şişme olan bir küçük yedek teknedir. İçinde sizin yardım gelene kadar hayatta kalmanıza yardımcı olacak malzemeler vardır.