Markette bulamayanlar boşuna aramasın! Artık satılmayacak! Resmi Gazete’de duyuruldu

Sağlık Bakanlığı tarafından alınan karar doğrultusunda, obezite, diyabet ve sağlıksız beslenme gibi sorunlara neden olan bu ürün, market raflarından kaldırıldı.
Sağlık Bakanlığı tarafından alınan karar doğrultusunda, obezite, diyabet ve sağlıksız beslenme gibi sorunlara neden olan bu ürün, market raflarından kaldırıldı.
Tarım Bakanlığı, önce nar ekşisi soslara ardından limon soslarına el atarak, şimdi de margarinleri tereyağı gibi paketleyen firmalara 'dur' dedi.
Bazı firmaların ambalaj ve isim kandırmacasıyla, sağlıklı izlenimi vererek pazarladığı margarinlere yönelik yapılan düzenleme, uzmanlar tarafından olumlu karşılandı.
Gıda Mühendisi Samet Şahin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Görselde tereyağı var, ürün üzerinde de tereyağı lezzeti yazıyor. İçeriğinde tereyağından eser yok. Bakın içeriğinde tereyağı altı suyu yazıyor. Renklendirici ve aroma verici maddelerle benzetmeye çalışılmış. Rengini sarıya çevirmek için beta karoten kullanılıyor. Fakat baktığınızda bu bir margarin" dedi.
Tarım Bakanlığı'nın, sağlıklı ürün algısı oluşturan yanıltıcı uygulamalara karşı attığı adımlarla, tüketicilerin doğru bilgilendirilmesi ve daha sağlıklı gıda seçimleri yapmaları hedefleniyor.