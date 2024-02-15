SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

SON DAKİKA | Marmara Denizi'nde kargo gemisi battı! Bakanlık duyurdu: Yeri tespit edildi! Tam 51 metre derinlikte! Soruşturma başlatıldı

Son dakika haberleri... Marmara Denizi'nde İmralı Adası'nın güneyinde batan kuru yük gemisinin kayıp 6 mürettebatının isimleri ortaya çıktı. "Batuhan A" adlı kuru yük gemisinin limandaki son görüntülerine ve gemide yağcı olarak çalışan Doğuşcan Yaylak'ın sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşıma ulaşıldı. İlerleyen saatlerde Yaylak’ın 2 gün önce gemiden ayrıldığı öğrenildi. Ticari geminin kaptanı ve armatörü tarafından Liman Başkanlığı'na bildirilen listede Yaylak’ın isminin de yer aldığı bildirirken gemi acentesi hakkında soruşturma başlatıldığını belirtildi.Öte yandan geminin mürettebatına ait olduğu tahmin edilen can yelekleri ve bir ayakkabı sahilde bulundu. Batan geminin yeri 51 metre derinlikte tespit edildi. İşte yaşanan son gelişmeler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 15 Şubat 2024, 08:31 Güncelleme 15 Şubat 2024, 18:45
SON DAKİKA | Marmara Denizi’nde kargo gemisi battı! Bakanlık duyurdu: Yeri tespit edildi! Tam 51 metre derinlikte! Soruşturma başlatıldı

Marmara Denizi'nde, İmralı Adası'nın güneybatısında 69 metre boyundaki kargo gemisi su alarak battı. Gemi içerisinde 6 mürettebatın bulunduğu öğrenildi.

Marmara Denizi'nde batan geminin rotasına dair similasyon videosu!

YERİ TESPİT EDİLDİ
Batuhan A kuru yük gemisini arama faaliyetlerinde enkaz görüntüsüne ulaşıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından gelen açıklamada, 'Deniz Kuvvetlerine bağlı sonar kabiliyetli gemi tarafından 51 metrede geminin enkaz görüntüsüne ulaşılmıştır. Söz konusu enkaz görüntüsünün gemiye ait olup olmadığının teyidi için dalış planlaması yapılacaktır.' ifadeleri kullanıldı.

KALANLAR SAHİLE VURDU
Diğer yandan kuru yük gemisinden geriye kalan malzemeler sahile vurdu.



Arama kurtarma ekipleri tarafından çıkarılan can yelekleri, ayakkabı, urgan ve varil jandarma ekiplerine teslim edildi.

Batan gemiden geriye kalanlar sahile vurduBatan gemiden geriye kalanlar sahile vurdu

Ekipler, 6 kişiye ulaşmak için Bursa'dan Bandırma'ya kadar uzan koyları metre metre tarıyor.

Zeynep K.’ya ait olduğu düşünülen ayakkabıZeynep K.’ya ait olduğu düşünülen ayakkabı

Denizden çıkarılan 39 numara ayakkabının Zeynep K.'ya ait olduğu tahmin edilirken, sahile vuran can yeleklerinden birinde ise 'Batuhan' yazması dikkatlerden kaçmadı.

Ekipler karış karış her yeri arıyor.Ekipler karış karış her yeri arıyor.

GEMİ MÜRETTEBATININ İSİMLERİ BELLİ OLDU
Kayıp mürettebatın isimleri belli oldu. Gemide, kaptan Hasan Mehmet Uyanık (69), başmühendis-makinist Murat Çalışkan (33), usta gemici ve aynı zamanda geminin sahibi olan Murat Altıntaş (51), gemici olarak kayıtlarda yer alan aşçı Zeynep Kılınç (33), makine stajyeri Ahmet Atav (22) ve yağcı olarak görev yapan Doğuşcan Yaylak'ın (24) olduğu öğrenildi.

Batan geminin son görüntüleri.Batan geminin son görüntüleri.

SON GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Marmara Denizi'nde batan "Batuhan A" adlı kuru yük gemisinde, yağcı olarak çalışan Doğuşcan Yaylak'ın son görüntüleri ortaya çıktı.Doğuşcan Yaylak'ın bilinen son görüntüsünde Batuhan A gemisinde çalışmasına yardımcı olan acente şirketine teşekkür ettiği görüldü.

GEMİDEN 2 GÜN ÖNCE AYRILMIŞ

İlerleyen saatlerde 51 metre derinlikte tespit edilen 'BATUHAN A' isimli gemide olduğu açıklanan mürettebattan yağcı olarak görevli Doğuşcan Yaylak'ın (24) 2 gün önce gemiden ayrıldığı öğrenildi.

▶️ Batan geminin limandan ayrılış görüntüleri ortaya çıktı!

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Ticari geminin kaptanı ve armatörü tarafından Liman Başkanlığı'na bildirilen listede Doğuşcan Yaylak'ın isminin de yer aldığı bildirildi ve gemi acentesi hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

'2 GÜN ÖNCE GEMİDEN AYRILDIM, YERİME BAŞKA YAĞCI GELDİ'
Doğuşcan Yaylak da sosyal medya hesabından bir görüntü paylaşarak gemide olmadığını açıkladı. Yaylak, açıklamasında, "2 gün önce gemiden ayrıldım. Bu sabah da geminin battığını öğrendim. Ben o gemide değilim, o gemide şu anda bulunmuyorum. Benim yerime, ben gemiden ayrılırken bir yağcı arkadaşım geldi. O yağcı arkadaşımı da görmedim ben. Yoldaydı, ben ondan önce ayrıldım." dedi.

69 metrelik Batuhan A adlı kargo gemisinin son görüntülerine de ulaşıldı. Görüntülerde gemi kaptanının başka bir gemiyi selamladığı belirlendi.

LİMANDAKİ SON GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

1250 ton mermer tozu yüklü kargo gemisinin limandan hareket etmenden önceki son görüntüsü de ortaya çıktı.

▶️ Marmara Denizi'nde batan geminin son görüntüsü

Gemisinin son görüntüsü, Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'ndaki Badalan Limanı'ndan ayrılmadan önce güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Marmara Denizi'nde batan kargo gemisinin limandaki son görüntüsüMarmara Denizi'nde batan kargo gemisinin limandaki son görüntüsü

Güvenlik kamerası kayıtlarında dün akşam saatlerinde limanda bekleyen "Batuhan A" gemisi görülüyor.

▶️ Batan geminin limandan ayrılış görüntüleri ortaya çıktı!

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından olaya ilişkin bir paylaşımda bulundu. Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:



Bu sabah 06.30'da Marmara Denizi'nde, Bursa Karacabey açıklarında içerisinde 6 mürettebat bulunan Batuhan A isimli bir ticari geminin ağır hava ve deniz şartları nedeniyle batmaya başladığı bilgisinin alınmıştır. Olay mahalline derhal 2 Sahil Güvenlik Gemisi ve 2 Sahil Güvenlik Botu sevk edilmiş, eş zamanlı olarak Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından da 2 adet römorkör bölgede görevlendirilmiştir. Başlatılan arama kurtarma faaliyetleri neticesinde geminin battığı değerlendirilen bölgede 1 adet boş can salı tespit edilmiştir. Arama kurtarma çalışmalarına destek olmak üzere 1 Sahil Güvenlik Korveti ve 1 Sahil Güvenlik Uçağı da bölgeye intikal etmek üzere görevlendirilmiştir. Olumsuz hava şartları sebebiyle bölgeye intikal edemeyen 1 Sahil Güvenlik Helikopteri hazır olarak beklemekte, hava şartlarının müsade etmesi ile birlikte derhal intikale geçecektir. Bölgede başlatılan arama kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir.

UÇAKLAR ARAMA ÇALIŞMALARINA KATILDI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ilerleyen saatlerde yaptığı paylaşımında arama kurtarma faaliyetlerine Sahil Güvenlik Komutanlığına ait uçakların da eşlik ettiğini duyurdu.

Yerllikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Bu sabah Marmara Denizi'nde, Bursa Karacabey açıklarında batan Batuhan A isimli gemi için başlatılan arama kurtarma faaliyetlerine
@sahilguvkom uçakları da eşlik ediyor.

Harita üzerinde ekiplerin yeri. Harita üzerinde ekiplerin yeri.

Marmara Denizi'nde İmralı Adası'nın güneyinde batan kuru yük gemisinin kayıp 6 mürettebatını arama-kurtarma çalışmaları havadan, karadan ve denizden devam ederken, çalışmalara vatandaşlar da destek verdi.

Kurulan kriz merkezinde harita ile tüm arama-kurtarma ekiplerinin yerleri belirlenerek, sahil kesimi karış karış aranıyor. Bölgede gemiler denizden, uçak ise havadan defalarca sorti yaparak arama çalışmalarını gerçekleştiriyor.


Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Kurşunlu Mahallesi'nde AFAD, NAK, jandarma, polis dalgıç ve AKUT ekipleri arama-kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Polis dalgıçları dürbünle dev dalgaların bulunduğu denizi tarıyor. Kurulan kriz merkezinde ekiplerin yerleri çıkarılan haritada belirlenerek, karış karış kurtarma çalışmaları planlanıyor.

BOŞ BİR CAN SALI BULUNDU
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Marmara Denizi'nde İmralı Adası'nın güneybatısında batan kuru yük gemisi için aramaların devam ettiğini ve şu ana kadar boş bir can salı bulunduğunu bildirdi.

Ekipler, boş salını böyle buldu, içinde canlı ya da cansız herhangi bir unsura rastlanmadıEkipler, boş salını böyle buldu, içinde canlı ya da cansız herhangi bir unsura rastlanmadı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Marmara Denizi'nde İmralı Adası'nın güney batısında 69 metre boyundaki 6 mürettebatın bulunduğu Batuhan A isimli kuru yük gemisinden saat 06.32'de Cospat-Sarsat sisteminden acil durum sinyali alındığı aktarıldı.

Marmara Denizi'nde, İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan 69 metre boyundaki kargo gemisinin mürettebatı için kurtarma çalışması başlatıldı.Marmara Denizi'nde, İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan 69 metre boyundaki kargo gemisinin mürettebatı için kurtarma çalışması başlatıldı.

Bölgeye derhal Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) deniz ve hava unsurlarının yönlendirildiğinin belirtildiği açıklamada, bölgedeki gemilere Türk Radyo aracılığıyla çağrı yapıldığına işaret edildi.

Batuhan A isimli gemiden alınan AIS sinyalinin saat 07.12'de kesildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

Harita üzerinde geminin sinyalinin kesildiği nokta.Harita üzerinde geminin sinyalinin kesildiği nokta.

"Geminin çağrılara cevap verememesi nedeniyle, Arama Kurtarma Yönetmeliği'nin ilgili bendine göre 'Tehlike safhası' ilan edilmiştir. Söz konusu gemi, dün akşam saat 20.00 sularında Marmara Adası'ndan Gemlik'e yüklü olarak seyre kalkmıştır. Arama ve kurtarma faaliyetleri tüm ilgili unsurlarca devam etmektedir.

Marmara Denizi'nde 6 mürettabatı ile batan kuru yük gemisine ilişkin bölgede sahil güvenlik ekiplerinin hummalı çalışması sürüyor. Marmara Denizi'nde 6 mürettabatı ile batan kuru yük gemisine ilişkin bölgede sahil güvenlik ekiplerinin hummalı çalışması sürüyor.

Batuhan A isimli gemi için bölgeye intikal eden TCSG 25, TCSG 85, TCSG 313 botları aramalara devam etmektedir. Helikopter, hava muhalefetinden dolayı kalkış yapamamıştır. Şu ana kadar yapılan aramalarda içi boş bir can salı bulunmuştur. KEGM'ye ait KEGK 6 ve KIYEM 4 isimli hızlı can kurtarma botları da olay mahalline ulaşarak arama çalışmalarına başlamıştır."



MSB'DEN AÇIKLAMA
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Marmara Denizi'nde batan ticari geminin bulunduğu bölgeye arama kurtarma gemisi TCG Akın'ın intikalini sürdürdüğünü bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Marmara Denizi'nde batan Batuhan-A isimli kargo gemisindeki 6 mürettebatı arama kurtarma çalışmalarına destek sağlayan Deniz Kuvvetlerinin, sonar cihazı ile gemiyi 51 metre derinlikte tespit ettiği belirtildi.

Marmara Denizi'nde, İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan 69 metre boyundaki kargo gemisinin mürettebatı için kurtarma çalışması başlatıldı. Marmara Denizi'nde, İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan 69 metre boyundaki kargo gemisinin mürettebatı için kurtarma çalışması başlatıldı.

Deniz Kuvvetlerinin, ayrıca arama kurtarma çalışmaları için bir deniz karakol uçağı görevlendirdiği bilgisi verilen açıklamada, İzmit Körfezi'nde bulunan araştırma gemisi TCG Çubuklu ile Erdek Deniz Üs Komutanlığında görevli mayın avlama gemisi TCG Ayvalık'ın da bölgeye intikal ettiği bildirildi.

Su altı ve su üstü arama yeteneklerine sahip iki geminin bölgede arama kurtarma çalışmalarına destek sağladığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlave olarak Karadeniz açıklarındaki arama-kurtarma gemimiz TCG Akın da destek için bölgeye intikale devam ediyor.

Diğer yandan Deniz Kuvvetlerimize ait bir adet Seahawk helikopteri Çanakkale Deniz Hava Üs Komutanlığında, Hava Kuvvetlerimize ait bir adet AS532 tipi helikopter de bölgeye hareket etmek üzere Eskişehir 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığında hazır bekletiliyor."

KIYIDA ÇALIŞMALAR GEÇEKLEŞTİRİLDİ

Ekiplerce, kargo gemisinin 3,5 mil uzaklıkta battığı Karacabey ilçesi Kurşunlu Mahallesi açıklarındaki kıyıda çalışma gerçekleştirildi.

BAKAN SON GELİŞMELERİ AKTARDI
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Marmara Denizi'nde batan kuru yük gemisine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Marmara Denizi'nde İmralı Adası'nın güney batısında 69 metre uzunluğundaki ve 6 mürettebatın bulunduğu Batuhan A isimli kuru yük gemisinden saat 06.32'de Bakanlık sistemlerine acil durum sinyali geldiğini anımsatan Uraloğlu, geminin, dün akşam saat 20.00 sularında Marmara Adası'ndan Gemlik'e "dolomit madeni" yüklü olarak seyre başladığını bildirdi.

Uraloğlu, hızlı şekilde bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı deniz ve hava unsurlarının yönlendirildiğine işaret ederek, "Bölgedeki gemilere Türk Radyo aracılığıyla çağrılar yapılmıştır. Saat 07.12 itibarıyla Batuhan A isimli gemiden alınan AIS sinyal kesilmiştir. Geminin çağrılara cevap verememesi nedeniyle, Arama Kurtarma Yönetmeliği'nin ilgili maddesine göre 'tehlike safhası' ilan edilmiştir." ifadelerini kullandı.

"CAN SALI OTOMATİK OLARAK AÇILDI"
Bölgede gemiye dair bulguya rastlanmadığını belirten Uraloğlu, "Arama ve kurtarma faaliyetleri tüm ilgili unsurlarca sürmektedir. Bölgede, gerek Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü gerekse de Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca arama kurtarma faaliyetleri yoğun şekilde devam etmektedir. Ümidimizi, mürettebatımıza sağ salim ulaşmaktır. Bir can salı botuna ulaşıldı, muhtemelen geminin batması sırasında otomatik olarak açıldı." diye konuştu.

BURSA VALİSİ A HABERDE SON DURUMU AKTARDI
Bursa Valisi Demirtaş, A Haber canlı yayınında olaya ilişkin son gelişmeleri aktardı.

Demirtaş, "Sabah 6.20'de bize bir ihbar geldi. 69 metre uzunluğunda bir ticari gemi ve gemide dolomit malzemesi yüklü. 6 mürettebatın olduğunu biliyoruz. Karacabey Kurşunlu limanına 7 km uzaklığında battığını ihbar ediyor. Arkadaşlar olay yerinde. Biz 6.30'da 3 tane botumuzla olay yerindeydik. Geminin aranmasıyla ilgili çalışmamamız çok hızlı şekilde devam ediyor.

En kısa zamanda vatandaşlarımızı kurtaracağız diye düşünüyorum. Çok geçmiş olsun. Gemi Marmara Adası'ndan kalkıyor taş mermer tipi taş yüklü. Gemideki 6 gemici için kurtarma çalışması başlatıldı." dedi.

BATUHAN Aʺ isimli gemiBATUHAN Aʺ isimli gemi

ÇALIŞMALAR YOĞUN ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR
Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, olayın ardından bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı iki ekibin yanı sıra Balıkesir'in Bandırma ilçesinden bir ekibin gönderildiğini söyledi.

Vali Demirtaş, "Su alarak batan gemide, Türk vatandaşı oldukları değerlendirilen 6 kişilik mürettebatın kurtarılması için çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor." dedi.

Geminin battığı bölgede dalgaların boyunun 3 metreye yaklaştığını aktaran Demirtaş, Sahil Güvenlik Komutanlığının Mudanya ilçesindeki yerleşkesinde çalışmaları koordine ettiğini dile getirdi.

Demirtaş, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin bölgede çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

DAHA ÖNCE YİNE KARAYA OTURMUŞ
Marmara Denizi'nde bu sabah saatlerinde batan geminin 2021 yılında karaya oturduğu ortaya çıktı.

"Batuhan A" isimli gemi, yük boşaltmak için Karabiga Belediyesi'ne ait limana yaklaştığı sırada karaya oturduğu ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait "Türkeli" isimli römorkör tarafından çekilerek bulunduğu bölgeden kurtarıldığı belirlendi.

Batan geminin daha önce karaya oturduğu ortaya çıktı.Batan geminin daha önce karaya oturduğu ortaya çıktı.

CAN SALI NEDİR?
Acil durumlarda, açık denizde bir çok teknenin sahip olduğu pahalı donanımlardan biri de can sallarıdır.

Can salıCan salı

Can salları, teknenin sizi terk ettiği durumlarda kullanılmak için tasarlanmış, şişme olan bir küçük yedek teknedir. İçinde sizin yardım gelene kadar hayatta kalmanıza yardımcı olacak malzemeler vardır.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Samsun mitinginde önemli açıklamalar | CHP’ye yüklendi: Birbirlerini hançerliyorlar
Siyanür havuzu değil FETÖ ve CHP medyası patladı! | Kahin dediler FETÖ’nün delisi çıktı | Erzincan İliç’teki algı operasyonuna dikkat!
Özgür Özel - Ekrem İmamoğlu savaşında İzmir bombası! Özel o toplantıya katıldı | Cemil Tugay yere düştü
Başkan Erdoğan’dan BAE ve Mısır ziyareti sonrası uçakta önemli açıklamalar
CHP’de 1 Nisan hazırlığı: Tek hesapları koltuk! Kemal Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafını indirmeyen ilçeye aday atanmadı
SON DAKİKA | Marmara Denizi’nde kargo gemisi battı! Bakanlık duyurdu: Yeri tespit edildi! Tam 51 metre derinlikte! Soruşturma başlatıldı
Rövanşa ’Prag’mayalım! Okan Buruk Galatasaray Sparta Prag maçı öncesi 11’ini belirledi
Beyaz Saray’da Moskova paniği: Putin savaş meydanını uzaya taşıyor! Kremlin’den cevap geldi: Kötü niyetli fantezi
CHP’den şimdi de slogan hırsızlığı! Özgür Özel açıkladı gerçek ortaya çıktı
Son dakika: Başkan Erdoğan’dan 450 FETÖ’cüyü göreve iade kararı alan AYM ve Danıştay’a tepki: Alınan kararları hazmedemiyorum
CHP’de kriz bitmiyor! Özgür Özel başka konuşuyor Gürsel Tekin başka... 40 yıldır CHP’deyim ben böyle bir dönem görmedim
PKK’ya karşı Irak’la iş birliği olacak mı? Başkan Erdoğan Talabani’yi uyardı: Daha sıkı adımlar atmaktan çekinmeyiz
Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum’dan Risksiz İstanbul Tanıtım Toplantısı’nda flaş açıklamalar
Erzincan İliç’teki toprak kaymasında zamanla yarış: İşçilerimize ulaşıncaya kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz | Komisyon kuruldu: Sorumlular hesap verecek
EMEKLİYE 3 ZAM BİRDEN! Promosyon, ikramiye, maaş hepsi artıyor! SSK ve Bağ-Kurluların merakla beklediği haber
SON DAKİKA