SON DAKİKA | Marmara Denizi’nde kargo gemisi battı! Bakanlık duyurdu: Yeri tespit edildi! Tam 51 metre derinlikte! Soruşturma başlatıldı

'2 GÜN ÖNCE GEMİDEN AYRILDIM, YERİME BAŞKA YAĞCI GELDİ' Doğuşcan Yaylak da sosyal medya hesabından bir görüntü paylaşarak gemide olmadığını açıkladı. Yaylak, açıklamasında, "2 gün önce gemiden ayrıldım. Bu sabah da geminin battığını öğrendim. Ben o gemide değilim, o gemide şu anda bulunmuyorum. Benim yerime, ben gemiden ayrılırken bir yağcı arkadaşım geldi. O yağcı arkadaşımı da görmedim ben. Yoldaydı, ben ondan önce ayrıldım." dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI Ticari geminin kaptanı ve armatörü tarafından Liman Başkanlığı'na bildirilen listede Doğuşcan Yaylak'ın isminin de yer aldığı bildirildi ve gemi acentesi hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından olaya ilişkin bir paylaşımda bulundu. Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Bu sabah 06.30'da Marmara Denizi'nde, Bursa Karacabey açıklarında içerisinde 6 mürettebat bulunan Batuhan A isimli bir ticari geminin ağır hava ve deniz şartları nedeniyle batmaya başladığı bilgisinin alınmıştır.



Olay mahalline derhal 2 Sahil Güvenlik Gemisi ve 2 Sahil Güvenlik… pic.twitter.com/E49wxcwMQF — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 15, 2024





Bu sabah 06.30'da Marmara Denizi'nde, Bursa Karacabey açıklarında içerisinde 6 mürettebat bulunan Batuhan A isimli bir ticari geminin ağır hava ve deniz şartları nedeniyle batmaya başladığı bilgisinin alınmıştır. Olay mahalline derhal 2 Sahil Güvenlik Gemisi ve 2 Sahil Güvenlik Botu sevk edilmiş, eş zamanlı olarak Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından da 2 adet römorkör bölgede görevlendirilmiştir. Başlatılan arama kurtarma faaliyetleri neticesinde geminin battığı değerlendirilen bölgede 1 adet boş can salı tespit edilmiştir. Arama kurtarma çalışmalarına destek olmak üzere 1 Sahil Güvenlik Korveti ve 1 Sahil Güvenlik Uçağı da bölgeye intikal etmek üzere görevlendirilmiştir. Olumsuz hava şartları sebebiyle bölgeye intikal edemeyen 1 Sahil Güvenlik Helikopteri hazır olarak beklemekte, hava şartlarının müsade etmesi ile birlikte derhal intikale geçecektir. Bölgede başlatılan arama kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir.

UÇAKLAR ARAMA ÇALIŞMALARINA KATILDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ilerleyen saatlerde yaptığı paylaşımında arama kurtarma faaliyetlerine Sahil Güvenlik Komutanlığına ait uçakların da eşlik ettiğini duyurdu.