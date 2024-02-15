SON DAKİKA | Marmara Denizi’nde kargo gemisi battı! Bakanlık duyurdu: Yeri tespit edildi! Tam 51 metre derinlikte! Soruşturma başlatıldı

Marmara Denizi'nde, İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan 69 metre boyundaki kargo gemisinin mürettebatı için kurtarma çalışması başlatıldı.
Bölgeye derhal Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) deniz ve hava unsurlarının yönlendirildiğinin belirtildiği açıklamada, bölgedeki gemilere Türk Radyo aracılığıyla çağrı yapıldığına işaret edildi.
Batuhan A isimli gemiden alınan AIS sinyalinin saat 07.12'de kesildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
Harita üzerinde geminin sinyalinin kesildiği nokta.
"Geminin çağrılara cevap verememesi nedeniyle, Arama Kurtarma Yönetmeliği'nin ilgili bendine göre 'Tehlike safhası' ilan edilmiştir. Söz konusu gemi, dün akşam saat 20.00 sularında Marmara Adası'ndan Gemlik'e yüklü olarak seyre kalkmıştır. Arama ve kurtarma faaliyetleri tüm ilgili unsurlarca devam etmektedir.
Marmara Denizi'nde 6 mürettabatı ile batan kuru yük gemisine ilişkin bölgede sahil güvenlik ekiplerinin hummalı çalışması sürüyor.
Batuhan A isimli gemi için bölgeye intikal eden TCSG 25, TCSG 85, TCSG 313 botları aramalara devam etmektedir. Helikopter, hava muhalefetinden dolayı kalkış yapamamıştır. Şu ana kadar yapılan aramalarda içi boş bir can salı bulunmuştur. KEGM'ye ait KEGK 6 ve KIYEM 4 isimli hızlı can kurtarma botları da olay mahalline ulaşarak arama çalışmalarına başlamıştır."
MSB'DEN AÇIKLAMA
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Marmara Denizi'nde batan ticari geminin bulunduğu bölgeye arama kurtarma gemisi TCG Akın'ın intikalini sürdürdüğünü bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Marmara Denizi'nde batan Batuhan-A isimli kargo gemisindeki 6 mürettebatı arama kurtarma çalışmalarına destek sağlayan Deniz Kuvvetlerinin, sonar cihazı ile gemiyi 51 metre derinlikte tespit ettiği belirtildi.
Marmara Denizi'nde, İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan 69 metre boyundaki kargo gemisinin mürettebatı için kurtarma çalışması başlatıldı.
Deniz Kuvvetlerinin, ayrıca arama kurtarma çalışmaları için bir deniz karakol uçağı görevlendirdiği bilgisi verilen açıklamada, İzmit Körfezi'nde bulunan araştırma gemisi TCG Çubuklu ile Erdek Deniz Üs Komutanlığında görevli mayın avlama gemisi TCG Ayvalık'ın da bölgeye intikal ettiği bildirildi.
Su altı ve su üstü arama yeteneklerine sahip iki geminin bölgede arama kurtarma çalışmalarına destek sağladığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"İlave olarak Karadeniz açıklarındaki arama-kurtarma gemimiz TCG Akın da destek için bölgeye intikale devam ediyor.
Diğer yandan Deniz Kuvvetlerimize ait bir adet Seahawk helikopteri Çanakkale Deniz Hava Üs Komutanlığında, Hava Kuvvetlerimize ait bir adet AS532 tipi helikopter de bölgeye hareket etmek üzere Eskişehir 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığında hazır bekletiliyor."
KIYIDA ÇALIŞMALAR GEÇEKLEŞTİRİLDİ
Ekiplerce, kargo gemisinin 3,5 mil uzaklıkta battığı Karacabey ilçesi Kurşunlu Mahallesi açıklarındaki kıyıda çalışma gerçekleştirildi.
BAKAN SON GELİŞMELERİ AKTARDI
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Marmara Denizi'nde batan kuru yük gemisine ilişkin değerlendirmede bulundu.
Marmara Denizi'nde İmralı Adası'nın güney batısında 69 metre uzunluğundaki ve 6 mürettebatın bulunduğu Batuhan A isimli kuru yük gemisinden saat 06.32'de Bakanlık sistemlerine acil durum sinyali geldiğini anımsatan Uraloğlu, geminin, dün akşam saat 20.00 sularında Marmara Adası'ndan Gemlik'e "dolomit madeni" yüklü olarak seyre başladığını bildirdi.