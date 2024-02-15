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Lütfü nerede? CHP yeni reklam filminde Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş'a yer vermedi

CHP'de Hatay krizi katlanarak büyümeye devam ediyor. CHP sosyal medya hesabından yeni reklam filmini yayınladı. Reklam filminde ise bir detay dikkatlerden kaçmadı. Seçmene Lütfü Savaş'ı direten CHP aday yapmaya utanmadığı Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş’ı reklam filmine koymaya utandı.

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Giriş Tarihi 15 Şubat 2024, 22:20 Güncelleme 15 Şubat 2024, 22:25
Lütfü nerede? CHP yeni reklam filminde Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş’a yer vermedi

CHP yeni reklam filmini sosyal medya hesabından paylaştı. Reklam filminde ise Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş'a yer vermedi.

▶️ CHP yeni reklam filminde Lütfü Savaş'a yer vermedi!

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SKANDAL ŞEKİLDE TEKRAR ADAY GÖSTERMİŞLERDİ
Kentsel dönüşüme karşı çıkan CHP'li Lütfü Savaş, depremden hemen sonra yaptığı açıklamalarla acılı Hataylıların ve tüm Türkiye'nin tepkisini çekmişti.

Savaş, depremden sonra uzun süre ortalıkta görünmezken, CHP tarafından 'alternatif yok' açıklamasıyla tekrar aday gösterilmişti.

CHPde Hatay krizi büyüyor! 4 toplantı yapıldı yine de aday çıkmadıCHPde Hatay krizi büyüyor! 4 toplantı yapıldı yine de aday çıkmadı
CHP'de Hatay krizi büyüyor! 4 toplantı yapıldı yine de aday çıkmadı

ÖZEL GERİ ADIM ATMAMIŞTI
Toplum vicdanını yaralayan, depremzede seçmenin aklıyla alan eden bu karar parti tabanında da büyük tepkiyle karşılandı. Ancak genel başkan Özgür Özel geri adım atmadı.



Ancak Lütfü Savaş için evdeki hesap çarşıya uymadı. Asrın felaketinin birinci yıl dönümünde Hatay sokaklarında Lütfü Savaş'a yönelik büyük bir protesto vardı. Vatandaşlar Savaş'ı istifaya davet ederken, Özel'e de aday tercihi nedeniyle tepki gösterdi.



REKLAM FİLMİNE KOYMADI
Tüm bu yaşananlar sonrası yeni tepkilerden çekinen Özgür Özel, aday yapmaya utanmadığı Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş'ı reklam filmine koymaya utandı.

▶️ CHP yeni reklam filminde Lütfü Savaş'a yer vermedi!
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