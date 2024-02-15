Lütfü nerede? CHP yeni reklam filminde Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş’a yer vermedi

CHP yeni reklam filmini sosyal medya hesabından paylaştı. Reklam filminde ise Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş'a yer vermedi.

SKANDAL ŞEKİLDE TEKRAR ADAY GÖSTERMİŞLERDİ

Kentsel dönüşüme karşı çıkan CHP'li Lütfü Savaş, depremden hemen sonra yaptığı açıklamalarla acılı Hataylıların ve tüm Türkiye'nin tepkisini çekmişti.



Savaş, depremden sonra uzun süre ortalıkta görünmezken, CHP tarafından 'alternatif yok' açıklamasıyla tekrar aday gösterilmişti.

ÖZEL GERİ ADIM ATMAMIŞTI

Toplum vicdanını yaralayan, depremzede seçmenin aklıyla alan eden bu karar parti tabanında da büyük tepkiyle karşılandı. Ancak genel başkan Özgür Özel geri adım atmadı.